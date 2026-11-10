EICMA 2026: Αφθονία μοντέλων από την LETBE στο Μιλάνο (+video)

Η LETBE έφερε στο Μιλάνο μια μεγάλη γκάμα scooter και μοτοσικλετών, με σημαντικότερες προσθήκες τα νέα Mecha 200 και Nomad 400. Ανανεώσεις στα Velocity, Island και Neon, νέες εκδόσεις Flygon και πρωτότυπα Kairos και Nebula συμπλήρωσαν την παρουσία της εταιρείας.