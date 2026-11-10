EICMA 2026: Αφθονία μοντέλων από την LETBE στο Μιλάνο (+video)
NEWSAUTO.GR

EICMA 2026: Αφθονία μοντέλων από την LETBE στο Μιλάνο (+video)

Η LETBE έφερε στο Μιλάνο μια μεγάλη γκάμα scooter και μοτοσικλετών, με σημαντικότερες προσθήκες τα νέα Mecha 200 και Nomad 400. Ανανεώσεις στα Velocity, Island και Neon, νέες εκδόσεις Flygon και πρωτότυπα Kairos και Nebula συμπλήρωσαν την παρουσία της εταιρείας.

EICMA 2026: Αφθονία μοντέλων από την LETBE στο Μιλάνο (+video)
Με αρκετές νέες προτάσεις και μια ιδιαίτερα διευρυμένη γκάμα εμφανίστηκε η LETBE στην EICMA 2026. Η εταιρεία, που έχει αρχίσει να αποκτά σημαντική παρουσία και στην ελληνική αγορά, έδωσε έμφαση κυρίως στα scooter, χωρίς να παραμελήσει τις μοτοσικλέτες.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης