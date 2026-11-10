EICMA 2026: Αφθονία μοντέλων από την LETBE στο Μιλάνο (+video)
EICMA 2026: Αφθονία μοντέλων από την LETBE στο Μιλάνο (+video)
Η LETBE έφερε στο Μιλάνο μια μεγάλη γκάμα scooter και μοτοσικλετών, με σημαντικότερες προσθήκες τα νέα Mecha 200 και Nomad 400. Ανανεώσεις στα Velocity, Island και Neon, νέες εκδόσεις Flygon και πρωτότυπα Kairos και Nebula συμπλήρωσαν την παρουσία της εταιρείας.
Με αρκετές νέες προτάσεις και μια ιδιαίτερα διευρυμένη γκάμα εμφανίστηκε η LETBE στην EICMA 2026. Η εταιρεία, που έχει αρχίσει να αποκτά σημαντική παρουσία και στην ελληνική αγορά, έδωσε έμφαση κυρίως στα scooter, χωρίς να παραμελήσει τις μοτοσικλέτες.
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