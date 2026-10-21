Η νέα 500άρα της Honda είναι τετρακύλινδρη με ηλεκτρονικό συμπλέκτη
NEWSAUTO.GR

Η νέα 500άρα της Honda είναι τετρακύλινδρη με ηλεκτρονικό συμπλέκτη

Η Honda προσθέτει τη λέξη «Four» δίπλα στο CBR500R και το μετατρέπει σε ένα full-on supersport με τετρακύλινδρο μοτέρ, αεροδυναμικά φτερά και ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Η νέα 500άρα της Honda είναι τετρακύλινδρη με ηλεκτρονικό συμπλέκτη
Όταν ακούει κανείς το όνομα CBR, αμέσως στο μυαλό έρχονται τρία πράγματα. Επιδόσεις, πίστα και τετρακύλινδρος κινητήρα σε σειρά.

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