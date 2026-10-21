Φόβος η χαρά για την απόλυτη κινεζική κυριαρχία που έρχεται;

Η KPMG δημοσιοποίησε στις 21 Οκτωβρίου 2026 την 26η Global Automotive Executive Survey, με τη συμμετοχή 775 ανώτερων στελεχών. Στο δείγμα περιλαμβάνονται 330 στελέχη από την Ευρώπη, 260 από την Ασία και τον Ειρηνικό και 185 από τις Αμερικές.

Το 48% περιμένει έξι από τους δέκα κορυφαίους κατασκευαστές να έχουν έδρα στην Κίνα το 2035. Η KPMG καταγράφει τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων και διευκρινίζει ότι αυτές δεν αποτελούν δική της πρόβλεψη.

Το εύρημα αφορά την έδρα των κατασκευαστών στην πρώτη δεκάδα. Δεν αποδίδει στις κινεζικές εταιρείες μερίδιο 60% στις παγκόσμιες πωλήσεις. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς άλλο είναι η παρουσία στην κορυφή και άλλο το συνολικό μέγεθος κάθε επιχείρησης.





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