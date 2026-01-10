Ο Έλληνας επιστρέφει στις πίστες
Με υπερηφάνεια για την Κύπρο και αισιοδοξία για το μέλλον, ο Ευτύχιος Έλληνας επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή των αγώνων, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με την Quanloop EST1 Racing.
Με υπερηφάνεια για την Κύπρο και αισιοδοξία για το μέλλον, ο Ευτύχιος Έλληνας επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή των αγώνων, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με την Quanloop EST1 Racing.
Η συμφωνία ξεκινά με πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα το 2026 και σηματοδοτεί ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο στην καριέρα ενός από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς που ανέδειξε ποτέ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
Η Quanloop EST1 Racing, ομάδα με εσθονική άδεια και βάση τη Βαρκελώνη, εντάσσει τον Έλληνα σε ένα δομημένο πλάνο πολλών ετών, με ξεκάθαρο στόχο την ανοδική πορεία στα σκαλοπάτια της Porsche. Για εμάς τους Κύπριους, η επιστροφή του Τίο σε πλήρες πρόγραμμα αποτελεί κάτι παραπάνω από μια απλή μεταγραφή: είναι η επιστροφή της κυπριακής σημαίας στα πιο ανταγωνιστικά grid της Ευρώπης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr