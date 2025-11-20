Video: Δοκιμάζουμε το Ford Puma με τον premium εξοπλισμό
NEWSAUTO.GR

Video: Δοκιμάζουμε το Ford Puma με τον premium εξοπλισμό

Η νέα έκδοση του δημοφιλούς Puma διατίθεται με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο και προσθέτει ελκυστικό εξοπλισμό, από τον οποίο ξεχωρίζει το premium ηχοσύστημα της B&O.

Video: Δοκιμάζουμε το Ford Puma με τον premium εξοπλισμό
Η Sound Edition του ανανεωμένου Ford Puma εμπλουτίζει περαιτέρω τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV, όντας η πιο premium πρόταση πριν την κορυφαία -και πιο σπορ- ST.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης