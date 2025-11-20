Video: Δοκιμάζουμε το Ford Puma με τον premium εξοπλισμό
Video: Δοκιμάζουμε το Ford Puma με τον premium εξοπλισμό
Η νέα έκδοση του δημοφιλούς Puma διατίθεται με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο και προσθέτει ελκυστικό εξοπλισμό, από τον οποίο ξεχωρίζει το premium ηχοσύστημα της B&O.
Η Sound Edition του ανανεωμένου Ford Puma εμπλουτίζει περαιτέρω τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV, όντας η πιο premium πρόταση πριν την κορυφαία -και πιο σπορ- ST.
