Δες απόψε στον Alpha… οικογενειακά!

Οι Παρασκευές στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές! Διασκέδασε σήμερα με το Σόι σου και ταξίδεψε στη μαγεία της Disney και τα «Μαλλιά κουβάρια!

Οι Παρασκευές είναι κάτι παραπάνω από μια απλή τηλεοπτική συνήθεια. Ο Alpha μας προσκαλεί να αφήσουμε για λίγο πίσω τον ρυθμό της εβδομάδας και να συναντηθούμε όλοι μαζί στο ίδιο σαλόνι, με αφορμή δύο αγαπημένες τηλεοπτικές συνήθειες που μας ενώνουν.   

Απόψε τις 20:00, η γνωστή πόρτα ανοίγει και «Το Σόι σου» μάς βάζει —όπως πάντα— στο πιο οικείο, αστείο και τρυφερό «σπιτικό» της ελληνικής τηλεόρασης. Οι χαρακτήρες που αγαπήσαμε, οι ατάκες που θυμόμαστε και οι μικρές καθημερινές ιστορίες που μοιάζουν  με τις δικές μας, γίνονται η τέλεια αρχή για μια ζεστή, οικογενειακή Παρασκευή. 

Και αμέσως μετά, στις 22:00, η μαγεία της Disney αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το βράδυ, με το «Μαλλιά κουβάρια» (Tangled), την ιστορία της πριγκίπισσας Ραπουνζέλ, με τα χρυσόξανθα μαλλιά που έχουν μήκος 21 μέτρα και διαθέτουν μαγικές ιδιότητες! Ταινίες που ξυπνούν τη φαντασία, γεμίζουν το σπίτι χρώμα και δημιουργούν κοινές αναμνήσεις για μικρούς και μεγάλους.

Οι Παρασκευές στον Alpha δεν είναι απλώς «βλέπω τηλεόραση». Είναι μια αφορμή για να είμαστε μαζί!

 

