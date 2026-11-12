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Μπιγιονσέ για τη μέρα του γάμου της: Το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα μου ήταν πιο σημαντικό από κάθε δημιουργία διάσημου σχεδιαστή
Μπιγιονσέ για τη μέρα του γάμου της: Το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα μου ήταν πιο σημαντικό από κάθε δημιουργία διάσημου σχεδιαστή
Ήταν υπέροχο μέσα στην απλότητά του και φτιαγμένο με την αγάπη της, είπε η διάσημη τραγουδίστρια
Το αγαπημένο της φόρεμα παραμένει για την Μπιγιονσέ το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα της, Τίνα Νόουλς, για τον γάμο της με τον Jay-Z το 2008.
Η 45χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη δημιουργία έχει για εκείνη ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς σχεδιάστηκε με αγάπη από τη μητέρα της. Την ίδια στιγμή θυμήθηκε και τις λεπτομέρειες της γαμήλιας τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, με τους περισσότερους καλεσμένους να αγνοούν ότι είχαν προσκληθεί σε γάμο.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό i-D, η Μπιγιονσέ μίλησε για τη δημιουργία που ξεχωρίζει από όλα τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για εκείνη η 72χρονη μητέρα της. «Το αγαπημένο μου φόρεμα από όσα έχει σχεδιάσει η μητέρα μου είναι το νυφικό μου. Ήταν υπέροχο μέσα στην απλότητά του και φτιαγμένο με την αγάπη της», δήλωσε.
Η σταρ αναφέρθηκε στη συνέχεια στον γάμο της με τον Jay-Z, αποκαλύπτοντας ότι η τελετή οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα. «Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο στο σπίτι μας. Είχαμε πει στους καλεσμένους ότι διοργανώναμε ένα πάρτι και κανείς δεν γνώριζε ότι ερχόταν στον γάμο μας, εκτός από τους γονείς μας και μερικούς φίλους», εξήγησε.
Όπως τόνισε, η επιλογή του νυφικού της δεν είχε σχέση με την πολυτέλεια ή την υπογραφή κάποιου διάσημου οίκου μόδας, αλλά με τη συναισθηματική σημασία που είχε για εκείνη η δημιουργία της μητέρας της. «Το να φορέσω ένα φόρεμα που είχε σχεδιάσει η ίδια ήταν πολύ σημαντικό για μένα, πιο σημαντικό από οποιοδήποτε φόρεμα διάσημου σχεδιαστή», πρόσθεσε.
Η συνεργασία τους επεκτάθηκε και στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς το 2004 δημιούργησαν μαζί τη σειρά ρούχων House of Deréon. Μητέρα και κόρη συνεργάζονται επίσης στη Cécred, τη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών της Μπιγιονσέ, η οποία κυκλοφόρησε το 2024.
Παρά τη μακρόχρονη συνεργασία τους και τις πολυάριθμες δημιουργίες που έχει φορέσει η τραγουδίστρια, το λευκό στράπλες νυφικό της εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.
Η 45χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη δημιουργία έχει για εκείνη ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς σχεδιάστηκε με αγάπη από τη μητέρα της. Την ίδια στιγμή θυμήθηκε και τις λεπτομέρειες της γαμήλιας τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, με τους περισσότερους καλεσμένους να αγνοούν ότι είχαν προσκληθεί σε γάμο.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό i-D, η Μπιγιονσέ μίλησε για τη δημιουργία που ξεχωρίζει από όλα τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για εκείνη η 72χρονη μητέρα της. «Το αγαπημένο μου φόρεμα από όσα έχει σχεδιάσει η μητέρα μου είναι το νυφικό μου. Ήταν υπέροχο μέσα στην απλότητά του και φτιαγμένο με την αγάπη της», δήλωσε.
Η σταρ αναφέρθηκε στη συνέχεια στον γάμο της με τον Jay-Z, αποκαλύπτοντας ότι η τελετή οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα. «Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο στο σπίτι μας. Είχαμε πει στους καλεσμένους ότι διοργανώναμε ένα πάρτι και κανείς δεν γνώριζε ότι ερχόταν στον γάμο μας, εκτός από τους γονείς μας και μερικούς φίλους», εξήγησε.
Όπως τόνισε, η επιλογή του νυφικού της δεν είχε σχέση με την πολυτέλεια ή την υπογραφή κάποιου διάσημου οίκου μόδας, αλλά με τη συναισθηματική σημασία που είχε για εκείνη η δημιουργία της μητέρας της. «Το να φορέσω ένα φόρεμα που είχε σχεδιάσει η ίδια ήταν πολύ σημαντικό για μένα, πιο σημαντικό από οποιοδήποτε φόρεμα διάσημου σχεδιαστή», πρόσθεσε.
Beyoncé Says Her Wedding Dress Is Her ‘Favorite’ Thing Mom Tina Knowles Has Designed for Her https://t.co/cZCYb1TmXU— People (@people) November 12, 2026
Η ιδιαίτερη σχέση της Μπιγιονσέ με τη μητέρα τηςΗ Τίνα Νόουλς έχει συνδεθεί στενά με την ενδυματολογική εικόνα της κόρης της από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, σχεδιάζοντας ρούχα τόσο για τις εμφανίσεις της στη σκηνή όσο και για τις παρουσίες της στο κόκκινο χαλί.
Η συνεργασία τους επεκτάθηκε και στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς το 2004 δημιούργησαν μαζί τη σειρά ρούχων House of Deréon. Μητέρα και κόρη συνεργάζονται επίσης στη Cécred, τη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών της Μπιγιονσέ, η οποία κυκλοφόρησε το 2024.
Παρά τη μακρόχρονη συνεργασία τους και τις πολυάριθμες δημιουργίες που έχει φορέσει η τραγουδίστρια, το λευκό στράπλες νυφικό της εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.
Beyoncé tells @i_D magazine her favorite dress Miss Tina Knowles has ever designed is her wedding dress.— Buzz Talk (@BuzzTalkonX) November 11, 2026
“My favourite dress my mother designed was my wedding dress—it was gorgeously simple and made with her love. We had a very small wedding in our home. We told the guests we… pic.twitter.com/VxpKyrSFDU
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