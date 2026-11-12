Μπιγιονσέ για τη μέρα του γάμου της: Το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα μου ήταν πιο σημαντικό από κάθε δημιουργία διάσημου σχεδιαστή
GALA
Μπιγιονσέ Τίνα Νόουλς νυφικό

Μπιγιονσέ για τη μέρα του γάμου της: Το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα μου ήταν πιο σημαντικό από κάθε δημιουργία διάσημου σχεδιαστή

Ήταν υπέροχο μέσα στην απλότητά του και φτιαγμένο με την αγάπη της, είπε η διάσημη τραγουδίστρια

Μπιγιονσέ για τη μέρα του γάμου της: Το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα μου ήταν πιο σημαντικό από κάθε δημιουργία διάσημου σχεδιαστή
Το αγαπημένο της φόρεμα παραμένει για την Μπιγιονσέ το νυφικό που σχεδίασε η μητέρα της, Τίνα Νόουλς, για τον γάμο της με τον Jay-Z το 2008.

Η 45χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη δημιουργία έχει για εκείνη ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς σχεδιάστηκε με αγάπη από τη μητέρα της. Την ίδια στιγμή θυμήθηκε και τις λεπτομέρειες της γαμήλιας τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, με τους περισσότερους καλεσμένους να αγνοούν ότι είχαν προσκληθεί σε γάμο.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό i-D, η Μπιγιονσέ μίλησε για τη δημιουργία που ξεχωρίζει από όλα τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για εκείνη η 72χρονη μητέρα της. «Το αγαπημένο μου φόρεμα από όσα έχει σχεδιάσει η μητέρα μου είναι το νυφικό μου. Ήταν υπέροχο μέσα στην απλότητά του και φτιαγμένο με την αγάπη της», δήλωσε.

Η σταρ αναφέρθηκε στη συνέχεια στον γάμο της με τον Jay-Z, αποκαλύπτοντας ότι η τελετή οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα. «Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο στο σπίτι μας. Είχαμε πει στους καλεσμένους ότι διοργανώναμε ένα πάρτι και κανείς δεν γνώριζε ότι ερχόταν στον γάμο μας, εκτός από τους γονείς μας και μερικούς φίλους», εξήγησε.

Όπως τόνισε, η επιλογή του νυφικού της δεν είχε σχέση με την πολυτέλεια ή την υπογραφή κάποιου διάσημου οίκου μόδας, αλλά με τη συναισθηματική σημασία που είχε για εκείνη η δημιουργία της μητέρας της. «Το να φορέσω ένα φόρεμα που είχε σχεδιάσει η ίδια ήταν πολύ σημαντικό για μένα, πιο σημαντικό από οποιοδήποτε φόρεμα διάσημου σχεδιαστή», πρόσθεσε.

Η ιδιαίτερη σχέση της Μπιγιονσέ με τη μητέρα της

Η Τίνα Νόουλς έχει συνδεθεί στενά με την ενδυματολογική εικόνα της κόρης της από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, σχεδιάζοντας ρούχα τόσο για τις εμφανίσεις της στη σκηνή όσο και για τις παρουσίες της στο κόκκινο χαλί.

Κλείσιμο
Η συνεργασία τους επεκτάθηκε και στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς το 2004 δημιούργησαν μαζί τη σειρά ρούχων House of Deréon. Μητέρα και κόρη συνεργάζονται επίσης στη Cécred, τη σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών της Μπιγιονσέ, η οποία κυκλοφόρησε το 2024.

Παρά τη μακρόχρονη συνεργασία τους και τις πολυάριθμες δημιουργίες που έχει φορέσει η τραγουδίστρια, το λευκό στράπλες νυφικό της εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης