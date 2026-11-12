Η έξοδος της Άντζελας Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες
Η έξοδος της Άντζελας Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου στα μπουζούκια, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός πέρασε τη γιορτή της με την κόρη της και αγαπημένα της πρόσωπα
Με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου πραγματοποίησε έξοδο η Άντζελα Γκερέκου στα μπουζούκια.
Το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, η ηθοποιός πέρασε την ονομαστική της εορτή στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι δύο τραγουδίστριες επεφύλαξαν μια έκπληξη στην ηθοποιό, καθώς της ευχήθηκαν από τη σκηνή.
Εκτός από την κόρη της, στην παρέα της Άντελας Γκερέκου ήταν καλές της φίλες και κουμπάρες της. Στο τραπέζι της βρέθηκαν και η Έλλη Κοκκίνου με τον Πέτρο Ιακωβίδη, που διασκέδαζαν στο μαγαζί, με τους δύο καλλιτέχνες να της μεταφέρουν τις ευχές τους.
Δείτε φωτογραφίες
Mία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμήνευσε το «Το Φεγγάρι Πάνωθέ μου», τη μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου. Η ερμηνεία του τραγουδιού απέκτησε ξεχωριστή σημασία με την παρουσία της Άντζελας Γκερέκου και της Μαρίας Βοσκοπούλου στο κέντρο.
Το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, η ηθοποιός πέρασε την ονομαστική της εορτή στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι δύο τραγουδίστριες επεφύλαξαν μια έκπληξη στην ηθοποιό, καθώς της ευχήθηκαν από τη σκηνή.
Εκτός από την κόρη της, στην παρέα της Άντελας Γκερέκου ήταν καλές της φίλες και κουμπάρες της. Στο τραπέζι της βρέθηκαν και η Έλλη Κοκκίνου με τον Πέτρο Ιακωβίδη, που διασκέδαζαν στο μαγαζί, με τους δύο καλλιτέχνες να της μεταφέρουν τις ευχές τους.
Δείτε φωτογραφίες
Mία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμήνευσε το «Το Φεγγάρι Πάνωθέ μου», τη μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου. Η ερμηνεία του τραγουδιού απέκτησε ξεχωριστή σημασία με την παρουσία της Άντζελας Γκερέκου και της Μαρίας Βοσκοπούλου στο κέντρο.
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