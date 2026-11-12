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Λυδία Κονιόρδου: Οι άνδρες φοβούνται και δεν συγχωρούν μια επιτυχημένη γυναίκα, είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση
Λυδία Κονιόρδου: Οι άνδρες φοβούνται και δεν συγχωρούν μια επιτυχημένη γυναίκα, είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση
«Είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση της γυναίκας ότι πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από έναν άντρα δίπλα της» είπε η Λυδία Κονιόρδου
Στη θέση της γυναίκας αλλά και το πώς νιώθει η ιδία ενώ πλησιάζει «την ηλικία της γραίας», όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Λυδία Κονιόρδου το βράδυ της Τετάρτης.
Όπως είπε στο Action 24 «μεγάλωσα σε μια μητριαρχική οικογένεια και αυτό είναι για μένα ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Ανακαλύπτω με τα χρόνια πόσο ισχυρή είναι μέσα μου και πόσο θηλυκή δύναμη μου δίνει». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τώρα η γυναίκα έχει δουλειά είναι πετυχημένη στη δουλειά της έχει τη δική της διαδρομή και προσπαθεί να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά της σε μια σχέση και αυτό κάποιο άνδρες το φοβούνται, δεν το συγχωρούν και φτάνουν σε ακραία πράγματα που αυξάνονται αντί να μειώνονται»
Με αφορμή, στη συνέχεια, την αντίδρασή της σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και την παρατήρηση της Αθηναΐδας Νέγκα ότι τέτοιες ερωτήσεις δεν θα γίνονταν σε άνδρες, η Λυδία Κονιόρδου είπε «είναι πολύ βαθιά η ματιά πάνω στη γυναίκα. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση της γυναίκας. Ότι μια γυναίκα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από έναν άντρα δίπλα της. Είτε τον πατέρα της ή τον σύντροφό της ή το γιο της ή τον ανιψιό της, τέλος πάντων κάποιον άντρα για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Ξέρετε το λέμε αυτό για κάποιες κοινωνίες στην Ανατολή, αλλά στην πραγματικότητα και στη δική μας κοινωνία συγκαλυμμένα και ύπουλα κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και των ανδρών και των γυναικών καμιά φορά».
Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι «κάθε φορά που αναλαμβάνω ένα ρόλο παθαίνω έναν δημιουργικό πανικό που δεν μου βγαίνει σε κακό γιατί ανακαλύπτω νέα πεδία και νές περιοχές και αποφεύγω να επαναπαύομαι στις δάφνες μου και διατηρούμαι νέα. Άλλοτε είμαι 5 χρονών παιδάκι, άλλοτε 10, άλλοτε 15 ετών έφηβη, άλλοτε στην εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων και άλλες φορές γίνομαι μια πολύ σοφή γραία. Αυτό συνέβαινε πάντα πριν φτάσω σε μια ηλικία που φλερτάρω με την ηλικία της γραίας».
Σημείωσε, τέλος, ότι «αυτό που με πονάει και με ανησυχεί είναι η ανεξέλεγκτη επικράτηση της απληστίας και του κέρδους πάνω από τα πάντα και το πώς πάντα ένα βήμα πριν από εμάς είναι αυτές οι δυνάμεις της απληστίας που προσπαθούν με κάθε μέσο να ελέγξουν τη ζωή μας και να μας χειραγωγήσουν»
Όπως είπε στο Action 24 «μεγάλωσα σε μια μητριαρχική οικογένεια και αυτό είναι για μένα ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Ανακαλύπτω με τα χρόνια πόσο ισχυρή είναι μέσα μου και πόσο θηλυκή δύναμη μου δίνει». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τώρα η γυναίκα έχει δουλειά είναι πετυχημένη στη δουλειά της έχει τη δική της διαδρομή και προσπαθεί να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά της σε μια σχέση και αυτό κάποιο άνδρες το φοβούνται, δεν το συγχωρούν και φτάνουν σε ακραία πράγματα που αυξάνονται αντί να μειώνονται»
Με αφορμή, στη συνέχεια, την αντίδρασή της σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και την παρατήρηση της Αθηναΐδας Νέγκα ότι τέτοιες ερωτήσεις δεν θα γίνονταν σε άνδρες, η Λυδία Κονιόρδου είπε «είναι πολύ βαθιά η ματιά πάνω στη γυναίκα. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση της γυναίκας. Ότι μια γυναίκα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από έναν άντρα δίπλα της. Είτε τον πατέρα της ή τον σύντροφό της ή το γιο της ή τον ανιψιό της, τέλος πάντων κάποιον άντρα για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Ξέρετε το λέμε αυτό για κάποιες κοινωνίες στην Ανατολή, αλλά στην πραγματικότητα και στη δική μας κοινωνία συγκαλυμμένα και ύπουλα κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και των ανδρών και των γυναικών καμιά φορά».
Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι «κάθε φορά που αναλαμβάνω ένα ρόλο παθαίνω έναν δημιουργικό πανικό που δεν μου βγαίνει σε κακό γιατί ανακαλύπτω νέα πεδία και νές περιοχές και αποφεύγω να επαναπαύομαι στις δάφνες μου και διατηρούμαι νέα. Άλλοτε είμαι 5 χρονών παιδάκι, άλλοτε 10, άλλοτε 15 ετών έφηβη, άλλοτε στην εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων και άλλες φορές γίνομαι μια πολύ σοφή γραία. Αυτό συνέβαινε πάντα πριν φτάσω σε μια ηλικία που φλερτάρω με την ηλικία της γραίας».
Σημείωσε, τέλος, ότι «αυτό που με πονάει και με ανησυχεί είναι η ανεξέλεγκτη επικράτηση της απληστίας και του κέρδους πάνω από τα πάντα και το πώς πάντα ένα βήμα πριν από εμάς είναι αυτές οι δυνάμεις της απληστίας που προσπαθούν με κάθε μέσο να ελέγξουν τη ζωή μας και να μας χειραγωγήσουν»
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