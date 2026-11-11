Ο Ιμπραήμ Μααλούφ έπαιξε στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών: Τρομπέτα της ψυχής, έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Ο Ιμπραήμ Μααλούφ έπαιξε στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών: Τρομπέτα της ψυχής, έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη
O διεθνούς φήμης Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας συνέπραξε επί σκηνής με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τον διεθνούς φήμης Γαλλολιβανέζο τρομπετίστα και συνθέτη Ιμπραήμ Μααλούφ να συμπράττει επί σκηνής με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
Η συναυλία με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», με πρωταγωνιστή έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής. Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης παρουσίασε τη χαρακτηριστική μουσική του προσέγγιση, συνδυάζοντας τον ήχο της τρομπέτας με διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Οι τζαζ ρυθμοί και οι ανατολίτικες αναφορές συναντήθηκαν με τη συμφωνική μουσική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συνύπαρξη ήχων και πολιτισμικών επιρροών.
Δείτε βίντεο
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Την Τετάρτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον Ιμπραήμ Μααλούφ επί σκηνής, συνοδεύοντάς το με τη φράση «τι συναυλία! Τι τρομπέτα της ψυχής».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια περιέγραψε με ενθουσιασμό όσα έζησε στη συναυλία, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο ο μουσικός κατάφερε να συγκινήσει το κοινό με την ερμηνεία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Νίκο Αλιάγα, τον μαέστρο Στάθη Σούλη και την Ορχήστρα της ΕΡΤ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη συμβολή τους στη βραδιά.
Όπως έγραψε: «Χθες βράδυ ο Ibrahim Maalouf. Δεν έπαιξε απλώς τρομπέτα. Προσευχήθηκε με την τρομπέτα του. Ένας ήχος που κουβαλάει Βηρυτό, Παρίσι, Ανατολή και Δύση μαζί. Μας πήρε από το χέρι και μας συγκίνησε βαθιά . Μια βραδιά που θα θυμόμαστε. Ο Νίκος Αλιάγας εκπληκτικός οικοδεσπότης, ο μαέστρος Στάθης Σούλης μοναδικός και η Ορχήστρα της ΕΡΤ φανταστική, μπράβο σε όλους».
Η συναυλία με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», με πρωταγωνιστή έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής. Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης παρουσίασε τη χαρακτηριστική μουσική του προσέγγιση, συνδυάζοντας τον ήχο της τρομπέτας με διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Οι τζαζ ρυθμοί και οι ανατολίτικες αναφορές συναντήθηκαν με τη συμφωνική μουσική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συνύπαρξη ήχων και πολιτισμικών επιρροών.
Δείτε βίντεο
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Την Τετάρτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον Ιμπραήμ Μααλούφ επί σκηνής, συνοδεύοντάς το με τη φράση «τι συναυλία! Τι τρομπέτα της ψυχής».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια περιέγραψε με ενθουσιασμό όσα έζησε στη συναυλία, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο ο μουσικός κατάφερε να συγκινήσει το κοινό με την ερμηνεία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Νίκο Αλιάγα, τον μαέστρο Στάθη Σούλη και την Ορχήστρα της ΕΡΤ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη συμβολή τους στη βραδιά.
Όπως έγραψε: «Χθες βράδυ ο Ibrahim Maalouf. Δεν έπαιξε απλώς τρομπέτα. Προσευχήθηκε με την τρομπέτα του. Ένας ήχος που κουβαλάει Βηρυτό, Παρίσι, Ανατολή και Δύση μαζί. Μας πήρε από το χέρι και μας συγκίνησε βαθιά . Μια βραδιά που θα θυμόμαστε. Ο Νίκος Αλιάγας εκπληκτικός οικοδεσπότης, ο μαέστρος Στάθης Σούλης μοναδικός και η Ορχήστρα της ΕΡΤ φανταστική, μπράβο σε όλους».
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