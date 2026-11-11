Ο Ιμπραήμ Μααλούφ έπαιξε στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών: Τρομπέτα της ψυχής, έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια περιέγραψε με ενθουσιασμό όσα έζησε στη συναυλία, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο ο μουσικός κατάφερε να συγκινήσει το κοινό με την ερμηνεία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Νίκο Αλιάγα, τον μαέστρο Στάθη Σούλη και την Ορχήστρα της ΕΡΤ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη συμβολή τους στη βραδιά.

Όπως έγραψε: «Χθες βράδυ ο Ibrahim Maalouf. Δεν έπαιξε απλώς τρομπέτα. Προσευχήθηκε με την τρομπέτα του. Ένας ήχος που κουβαλάει Βηρυτό, Παρίσι, Ανατολή και Δύση μαζί. Μας πήρε από το χέρι και μας συγκίνησε βαθιά . Μια βραδιά που θα θυμόμαστε. Ο Νίκος Αλιάγας εκπληκτικός οικοδεσπότης, ο μαέστρος Στάθης Σούλης μοναδικός και η Ορχήστρα της ΕΡΤ φανταστική, μπράβο σε όλους».