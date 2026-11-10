Πέθανε σε ηλικία 74 ετών το μοντέλο και ηθοποιός, Τουκί Σμιθ – Είχε αποκτήσει μέσω παρένθετης μητέρας δύο παιδιά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η ηθοποιός, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «227», έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Τουκί Σμιθ, η οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον



Η Σμιθ είχε γίνει ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «227». Έφυγε από τη ζωή στις 4 Νοεμβρίου, σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από «μια μακρά και γενναία μάχη» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ανακοίνωσαν τα δίδυμα παιδιά της, Έιριν και Τζούλιαν, τα οποία απέκτησε μέσω παρένθετης μητέρας με τον πρώην σύντροφό της, Ντε Νίρο.







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Η Έιριν



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Ποια ήταν η Τουκί Σμιθ



Η Τουκί Σμιθ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1952 στη Φιλαδέλφεια. Το καλλιτεχνικό της όνομα, Τουκί, προήλθε από ένα παρατσούκλι που της είχε δώσει η γιαγιά της. «Ήταν ένα παρατσούκλι που μου έδωσε η γιαγιά μου και προερχόταν από έναν παιδικό δίσκο για ένα μικρό κόκκινο πυροσβεστικό όχημα γεμάτο ενέργεια. Πάντα είχα πολλή ενέργεια» είχε πει σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times τον Φεβρουάριο του 1990.



Σπούδασε στο Fashion Institute of Technology και ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ το 1972, συνεργαζόμενη με περιοδικά όπως τα Vogue και Ebony, αλλά και με σημαντικούς σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων οι Ιμπέρ ντε Ζιβανσί, Τιερί Μιγκλέρ, Ισέι Μιγιάκε και ο αδερφός της, Γουίλι Σμιθ. Ο τελευταίος πέθανε το 1987, σε ηλικία 39 ετών, από επιπλοκές του AIDS.



Το 1978 αναδείχτηκε μοντέλο της χρονιάς από το πολυκατάστημα Bloomingdale’s. Παράλληλα, διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα και είχε εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει ένα μουσείο, όπου θα παρουσίαζε το προσωπικό της αρχείο. «Έχω κρατήσει όλα όσα μου είχε φτιάξει ο Γουίλι, από το φόρεμα της αποφοίτησής μου από την έκτη δημοτικού και μετά. Τα φύλαξα όλα» είχε αναφέρει στην ίδια εφημερίδα.



Σε ηλικία 74 ετών πέθανε το μοντέλο και ηθοποιός,, η οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο Η Σμιθ είχε γίνει ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «227». Έφυγε από τη ζωή στις 4 Νοεμβρίου, σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από «μια μακρά και γενναία μάχη» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ανακοίνωσαν τα δίδυμα παιδιά της, Έιριν και Τζούλιαν, τα οποία απέκτησε μέσω παρένθετης μητέρας με τον πρώην σύντροφό της, Ντε Νίρο. Έιριν Ντε Νίρο αποχαιρέτησε τη μητέρα της, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της από την παιδική της ηλικία, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Θα σε αγαπώ πάντα, Μαμά».Η Έιριν αποκάλυψε τον Απρίλιο του 2025 ότι είναι τρανς γυναίκα , σε συνέντευξή της στο περιοδικό Them. Ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του , δηλώνοντας: «Αγαπούσα και στήριζα τον Άαρον ως γιο μου και τώρα αγαπώ και στηρίζω την Έιριν ως κόρη μου».Η Τουκί Σμιθ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1952 στη Φιλαδέλφεια. Το καλλιτεχνικό της όνομα, Τουκί, προήλθε από ένα παρατσούκλι που της είχε δώσει η γιαγιά της. «Ήταν ένα παρατσούκλι που μου έδωσε η γιαγιά μου και προερχόταν από έναν παιδικό δίσκο για ένα μικρό κόκκινο πυροσβεστικό όχημα γεμάτο ενέργεια. Πάντα είχα πολλή ενέργεια» είχε πει σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times τον Φεβρουάριο του 1990.Σπούδασε στο Fashion Institute of Technology και ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ το 1972, συνεργαζόμενη με περιοδικά όπως τα Vogue και Ebony, αλλά και με σημαντικούς σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων οι Ιμπέρ ντε Ζιβανσί, Τιερί Μιγκλέρ, Ισέι Μιγιάκε και ο αδερφός της, Γουίλι Σμιθ. Ο τελευταίος πέθανε το 1987, σε ηλικία 39 ετών, από επιπλοκές του AIDS.Το 1978 αναδείχτηκε μοντέλο της χρονιάς από το πολυκατάστημα Bloomingdale’s. Παράλληλα, διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα και είχε εκφράσει την επιθυμία να δημιουργήσει ένα μουσείο, όπου θα παρουσίαζε το προσωπικό της αρχείο. «Έχω κρατήσει όλα όσα μου είχε φτιάξει ο Γουίλι, από το φόρεμα της αποφοίτησής μου από την έκτη δημοτικού και μετά. Τα φύλαξα όλα» είχε αναφέρει στην ίδια εφημερίδα.

Η υποκριτική της πορεία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Εμφανίστηκε σε αρκετά επεισόδια της τέταρτης σεζόν της σειράς «Miami Vice», υποδυόμενη την Άντζι, ενώ το 1989 εντάχθηκε στο καστ της κωμικής σειράς «227», στον ρόλο της Εύα, δίπλα στη Μάρλα Γκιμπς. Συμμετείχε επίσης στις ταινίες «Talkin’ Dirty After Dark», «I Like It Like That» και «The Preacher’s Wife», κατά τη δεκαετία του 1990.



Πέρα από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες, η Σμιθ ασχολήθηκε και με την εστίαση, ανοίγοντας εστιατόριο με το όνομά της στη Νέα Υόρκη. Στις 20 Οκτωβρίου του 1995 απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο μέσω παρένθετης μητέρας. Οι δυο τους είχαν ξεκινήσει τη σχέση τους το 1988, μετά το διαζύγιο του ηθοποιού από την Ντάιαν Άμποτ. Η σχέση τους είχε διακυμάνσεις και, σύμφωνα με δημοσίευμα του New Yorker, χώρισαν το 1994, προτού επανασυνδεθούν.



Η ίδια απέφευγε να μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή. «Το υπέροχο με μια ιδιωτική ζωή είναι ότι παραμένει ιδιωτική» είχε δηλώσει στους Los Angeles Times το 1990, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον ηθοποιό.



Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image