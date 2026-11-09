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Η «Αυτοψία» ερευνά την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά στο νέο επεισόδιο
Η «Αυτοψία» ερευνά την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά στο νέο επεισόδιο
Έρχεται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 00:30 - Δείτε το τρέιλερ
Η «Αυτοψία» ανοίγει έναν από τους πιο σοκαριστικούς φακέλους των τελευταίων ετών κι ερευνά την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, εκεί όπου η ελπίδα δεκάδων ζευγαριών να κρατήσουν στην αγκαλιά τους ένα παιδί μετατράπηκε σε... εφιάλτη.
Ανυποψίαστα ζευγάρια, που κατέβαλαν τεράστια ποσά και υποβάλλονταν σε εξαντλητικές θεραπείες, μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τα πώς έμαθαν από τις Αρχές τη σκληρή αλήθεια. Οι εικονικές εξωσωματικές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, οι ψεύτικες θεραπείες, η εμπορία των δικών τους ωαρίων, αλλά και το κύκλωμα με παρένθετες μητέρες από το εξωτερικό, με τα κέρδη να αγγίζουν εκατομμύρια ευρώ.
Δείτε το τρέιλερ
Ιστορίες που συγκλονίζουν και ξεκινούν με μία φράση… «Θέλαμε ένα παιδί». Το τι ακολούθησε, έρχεται στο φως στην «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 00:30.
Ανυποψίαστα ζευγάρια, που κατέβαλαν τεράστια ποσά και υποβάλλονταν σε εξαντλητικές θεραπείες, μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τα πώς έμαθαν από τις Αρχές τη σκληρή αλήθεια. Οι εικονικές εξωσωματικές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, οι ψεύτικες θεραπείες, η εμπορία των δικών τους ωαρίων, αλλά και το κύκλωμα με παρένθετες μητέρες από το εξωτερικό, με τα κέρδη να αγγίζουν εκατομμύρια ευρώ.
Δείτε το τρέιλερ
Ιστορίες που συγκλονίζουν και ξεκινούν με μία φράση… «Θέλαμε ένα παιδί». Το τι ακολούθησε, έρχεται στο φως στην «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 00:30.
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