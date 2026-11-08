Φίνος Φιλμ για τα 21 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη: Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του
Φίνος Φιλμ για τα 21 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη: Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του
Τον είπαν ζεν πρεμιέ και δικαίως μόνο που ήταν πολλά περισσότερα από ένα ωραίο πρόσωπο, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής
Τη μνήμη του Αλέκου Αλεξανδράκη τίμησε η Φίνος Φιλμ, με αφορμή τη συμπλήρωση 21 χρόνων από τον θάνατό του, αναδεικνύοντας την υποκριτική του ικανότητα και τη φυσικότητα με την οποία ενσάρκωνε διαφορετικούς ρόλους.
Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου του 2005 σε ηλικία 77 ετών, με την εταιρεία παραγωγής να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας και της κινηματογραφικής του παρουσίας.
Μέσω της ανάρτησής της, η Φίνος Φιλμ επεσήμανε πως το ταλέντο και η υποκριτική του φυσιογνωμία ξεπερνούσαν κατά πολύ την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαφορετικές εκφάνσεις που μπορούσε να αποδώσει μέσα από τους ρόλους του.
Όπως σημειώνεται στη λεζάντα της δημοσίευσης της εταιρείας παραγωγής στο Instagram: «Τον είπαν ζεν πρεμιέ. Και δικαίως. Μόνο που ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν πολύ περισσότερα από ένα ωραίο πρόσωπο. Γοητευτικός και αριστοκρατικός, αστείος και αυτοσαρκαστικός, ερωτευμένος, θυμωμένος, τρυφερός, ευάλωτος. Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του. Σήμερα, ξεφυλλίζουμε μερικές από τις πολλές κινηματογραφικές εκδοχές του Αλέκου Αλεξανδράκη».
Δείτε την ανάρτηση
Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου του 2005 σε ηλικία 77 ετών, με την εταιρεία παραγωγής να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας και της κινηματογραφικής του παρουσίας.
Μέσω της ανάρτησής της, η Φίνος Φιλμ επεσήμανε πως το ταλέντο και η υποκριτική του φυσιογνωμία ξεπερνούσαν κατά πολύ την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαφορετικές εκφάνσεις που μπορούσε να αποδώσει μέσα από τους ρόλους του.
Όπως σημειώνεται στη λεζάντα της δημοσίευσης της εταιρείας παραγωγής στο Instagram: «Τον είπαν ζεν πρεμιέ. Και δικαίως. Μόνο που ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν πολύ περισσότερα από ένα ωραίο πρόσωπο. Γοητευτικός και αριστοκρατικός, αστείος και αυτοσαρκαστικός, ερωτευμένος, θυμωμένος, τρυφερός, ευάλωτος. Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του. Σήμερα, ξεφυλλίζουμε μερικές από τις πολλές κινηματογραφικές εκδοχές του Αλέκου Αλεξανδράκη».
Δείτε την ανάρτηση
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