Φίνος Φιλμ για τα 21 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη: Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του