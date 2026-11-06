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Η Τζούντι Ντεντς μοιράστηκε την τρυφερή κίνηση που έκανε ο σύζυγός της κάθε Παρασκευή επί 30 χρόνια
Η Τζούντι Ντεντς μοιράστηκε την τρυφερή κίνηση που έκανε ο σύζυγός της κάθε Παρασκευή επί 30 χρόνια
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο Μάικλ Γουίλιαμς παντρεύτηκαν το 1971 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2001
Μια ιδιαίτερα τρυφερή κίνηση που έκανε ο σύζυγός της σε όλη τη διάρκεια του γάμου τους μοιράστηκε η Τζούντι Ντεντς, αποκαλύπτοντας ότι της έστελνε ένα τριαντάφυλλο κάθε Παρασκευή, επί σχεδόν 30 χρόνια. Η 91χρονη ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον Μάικλ Γουίλιαμς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2001, σε ηλικία 65 ετών.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται στο επεισόδιο της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου της εκπομπής «The Graham Norton Show», όπου μιλά για τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Is It Too Late to Make a Run for It?».
Όταν η συζήτηση στράφηκε στον σύζυγό της, στον οποίο αναφέρεται και στο βιβλίο της, η Ντεντς μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση. Με δάκρυα στα μάτια, αποκάλυψε: «Μου έστελνε ένα τριαντάφυλλο κάθε Παρασκευή του γάμου μας. Και ήμασταν παντρεμένοι για 30 χρόνια παρά 10 ημέρες».
Η Τζούντι Ντεντς και ο Μάικλ Γουίλιαμς παντρεύτηκαν το 1971 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του από καρκίνο του πνεύμονα, το 2001. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Φίντι Γουίλιαμς.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζούντι Ντεντς μιλά δημόσια για τον γάμο της και τη σχέση της με τον Μάικλ Γουίλιαμς. Στα τέλη του 2025, η ηθοποιός είχε αναφερθεί με συγκίνηση στον σύζυγό της κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ «Tea with Judi», στο οποίο συνομίλησε με τον επί χρόνια φίλο της, Κένεθ Μπράνα.
Η εκπομπή συνδύαζε προσωπικές αναμνήσεις και σπάνιο αρχειακό υλικό από τη ζωή και την καριέρα της, ενώ μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην εξοχική κατοικία της.
Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές, ο Κένεθ Μπράνα στάθηκε μπροστά σε ένα πορτρέτο του Μάικλ Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν γνωστός, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του δρ Γουάτσον στη ραδιοφωνική μεταφορά των ιστοριών του Σέρλοκ Χολμς από το BBC. «Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτόν τον πίνακα, Τζουντ, γιατί είναι μια τόσο εκπληκτική απεικόνιση του σπουδαίου Μάικλ Γουίλιαμς», της είπε.
Η Ντεντς, εμφανώς συγκινημένη, απάντησε: «Ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν παντρεμένοι σχεδόν 30 χρόνια όταν πέθανε, το 2001. Κοίτα τον, Κένεθ. Εσύ τον γνώριζες. Είναι τόσο εξαιρετικά ζωγραφισμένος. Τον λατρεύω αυτόν τον πίνακα, πραγματικά τον λατρεύω».
Στη συνέχεια, θυμήθηκε τη συνεργασία της Ντεντς με τον σύζυγό της στο θεατρικό έργο «Ο Έμπορος της Βενετίας», λίγο μετά τον γάμο τους, το 1971. Εκείνη υποδυόταν την Πόρσια και ο Γουίλιαμς τον Μπασάνιο.
Ο Κένεθ Μπράνα, είχε συνεργαστεί με τον Γουίλιαμς στην κινηματογραφική ταινία «Ερρίκος Ε΄», στην οποία ο τελευταίος υποδύθηκε έναν στρατιώτη με το πραγματικό του όνομα. Ανακαλώντας τις εντυπώσεις του από τον ηθοποιό, ο Μπράνα ανέφερε: «Σκέφτηκα τότε: "Αυτός είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος νεαρός ηθοποιός!". Είχε απίστευτη λεπτότητα στους τρόπους του, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ δυναμική και ιδιαίτερα αρρενωπή παρουσία. Είχε εκείνο το απίστευτο σαγόνι κινηματογραφικού αστέρα και τα διαπεραστικά μάτια. Ήταν όμορφος άνδρας, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε. «Ήταν», απάντησε η Τζούντι Ντεντς.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται στο επεισόδιο της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου της εκπομπής «The Graham Norton Show», όπου μιλά για τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Is It Too Late to Make a Run for It?».
Όταν η συζήτηση στράφηκε στον σύζυγό της, στον οποίο αναφέρεται και στο βιβλίο της, η Ντεντς μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση. Με δάκρυα στα μάτια, αποκάλυψε: «Μου έστελνε ένα τριαντάφυλλο κάθε Παρασκευή του γάμου μας. Και ήμασταν παντρεμένοι για 30 χρόνια παρά 10 ημέρες».
Η Τζούντι Ντεντς και ο Μάικλ Γουίλιαμς παντρεύτηκαν το 1971 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του από καρκίνο του πνεύμονα, το 2001. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Φίντι Γουίλιαμς.
Judi Dench wells up sharing the sweet gesture her late husband Michael Williams made buying her a rose every week during their 30 year marriage https://t.co/m2lpsgxDau— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026
Η εκπομπή συνδύαζε προσωπικές αναμνήσεις και σπάνιο αρχειακό υλικό από τη ζωή και την καριέρα της, ενώ μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην εξοχική κατοικία της.
Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές, ο Κένεθ Μπράνα στάθηκε μπροστά σε ένα πορτρέτο του Μάικλ Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν γνωστός, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του δρ Γουάτσον στη ραδιοφωνική μεταφορά των ιστοριών του Σέρλοκ Χολμς από το BBC. «Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτόν τον πίνακα, Τζουντ, γιατί είναι μια τόσο εκπληκτική απεικόνιση του σπουδαίου Μάικλ Γουίλιαμς», της είπε.
Η Ντεντς, εμφανώς συγκινημένη, απάντησε: «Ο Μάικλ κι εγώ ήμασταν παντρεμένοι σχεδόν 30 χρόνια όταν πέθανε, το 2001. Κοίτα τον, Κένεθ. Εσύ τον γνώριζες. Είναι τόσο εξαιρετικά ζωγραφισμένος. Τον λατρεύω αυτόν τον πίνακα, πραγματικά τον λατρεύω».
Στη συνέχεια, θυμήθηκε τη συνεργασία της Ντεντς με τον σύζυγό της στο θεατρικό έργο «Ο Έμπορος της Βενετίας», λίγο μετά τον γάμο τους, το 1971. Εκείνη υποδυόταν την Πόρσια και ο Γουίλιαμς τον Μπασάνιο.
Ο Κένεθ Μπράνα, είχε συνεργαστεί με τον Γουίλιαμς στην κινηματογραφική ταινία «Ερρίκος Ε΄», στην οποία ο τελευταίος υποδύθηκε έναν στρατιώτη με το πραγματικό του όνομα. Ανακαλώντας τις εντυπώσεις του από τον ηθοποιό, ο Μπράνα ανέφερε: «Σκέφτηκα τότε: "Αυτός είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος νεαρός ηθοποιός!". Είχε απίστευτη λεπτότητα στους τρόπους του, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ δυναμική και ιδιαίτερα αρρενωπή παρουσία. Είχε εκείνο το απίστευτο σαγόνι κινηματογραφικού αστέρα και τα διαπεραστικά μάτια. Ήταν όμορφος άνδρας, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε. «Ήταν», απάντησε η Τζούντι Ντεντς.
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