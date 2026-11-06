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Πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές του «Ματίλντα»: Η επανασύνδεση 30 χρόνια μετά, δείτε φωτογραφία
Πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές του «Ματίλντα»: Η επανασύνδεση 30 χρόνια μετά, δείτε φωτογραφία
Το καστ συναντήθηκε σε επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου
Τριάντα χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία της ταινίας «Ματίλντα» και το καστ συναντήθηκε ξανά σε μία επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1996, βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ, με τη Μάρα Γουίλσον να υποδύεται τη Ματίλντα Γουόρμγουντ. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν επίσης η Παμ Φέρις, ενώ ο Ντάνι ΝτεΒίτο ανέλαβε τη σκηνοθεσία και υποδύθηκε τον πατέρα της μικρής ηρωίδας, Χάρι Γουόρμγουντ.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, ο Ντάνι ΝτεΒίτο συνεργάστηκε με τον συνθέτη Ντέιβιντ Νιούμαν για μια ειδική μουσική παράσταση, με τη Royal Philharmonic Concert Orchestra να ερμηνεύει τη μουσική του φιλμ, ενώ παράλληλα γινόταν ζωντανή αφήγηση της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΝτεΒίτο αποκάλυψε στο κοινό ότι μέλη του αρχικού καστ θα ανέβαιναν στη σκηνή. Πρώτη εμφανίστηκε η Μάρα Γουίλσον, η οποία σήμερα είναι 39 ετών, και ακολούθησε η 78χρονη Παμ Φέρις, που υποδύθηκε την αυστηρή διευθύντρια του σχολείου, δεσποινίδα Τράντσμπουλ. Έπειτα, την εμφάνισή τους έκαναν οι Κιάμι Νταβάελ, Ζακλίν Στάιγκερ και Κίρα Σπένσερ Χέσερ, οι οποίες υποδύθηκαν αντίστοιχα τις συμμαθήτριες της Ματίλντα, Λάβεντερ, Αμάντα και Χόρτενσια.
Η Μάρα Γουίλσον μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία από την επανένωση, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Γιορτή για τα 30 χρόνια της “Ματίλντα” στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Πέντε χιλιάδες θαυμαστές της Ματίλντα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι χαρά να γιορτάζω με ανθρώπους που σημαίνουν τόσα πολλά για μένα και με τους οποίους μοιράζομαι τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Τζάκι, Κιάμι, Παμ, Κίρα, Ντέιβιντ Νιούμαν και φυσικά, θείε Ντάνι, σας αγαπώ όλους».
Δείτε πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές του «Ματίλντα»
Από την επανένωση απουσίαζαν η Έμπεθ Ντέιβινττς, που υποδύθηκε τη δεσποινίδα Χάνι, και η Ρέα Πέρλμαν, που ενσάρκωσε τη μητέρα της Ματίλντα.
Δείτε φωτογραφίες από το καστ της ταινίας 30 χρόνια πριν
Το περασμένο καλοκαίρι, η Γουίλσον μίλησε για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μία δεύτερη ταινία ως συνέχεια του «Ματίλντα», σε εκδήλωση του Fanboy Expo στο Νόξβιλ του Τενεσί.
«Ο κόσμος με ρωτάει συνέχεια για το “Ματίλντα 2”. Και αυτό θα μπορούσε να είναι πιθανό», είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο, πρόσθεσε: «Ένα πράγμα που λένε πάντα οι άνθρωποι είναι “Ίσως θα μπορούσε να είναι η κόρη της Ματίλντα”. Και έχω κάποιες ενστάσεις, γιατί πιστεύω ότι οι δυνάμεις της Ματίλντα προέρχονται από τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε. Προέρχονται από τα άσχημα πράγματα που πέρασε και όλη η ουσία είναι ότι κατάφερε να τα ξεπεράσει», πρόσθεσε.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1996, βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ, με τη Μάρα Γουίλσον να υποδύεται τη Ματίλντα Γουόρμγουντ. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν επίσης η Παμ Φέρις, ενώ ο Ντάνι ΝτεΒίτο ανέλαβε τη σκηνοθεσία και υποδύθηκε τον πατέρα της μικρής ηρωίδας, Χάρι Γουόρμγουντ.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, ο Ντάνι ΝτεΒίτο συνεργάστηκε με τον συνθέτη Ντέιβιντ Νιούμαν για μια ειδική μουσική παράσταση, με τη Royal Philharmonic Concert Orchestra να ερμηνεύει τη μουσική του φιλμ, ενώ παράλληλα γινόταν ζωντανή αφήγηση της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΝτεΒίτο αποκάλυψε στο κοινό ότι μέλη του αρχικού καστ θα ανέβαιναν στη σκηνή. Πρώτη εμφανίστηκε η Μάρα Γουίλσον, η οποία σήμερα είναι 39 ετών, και ακολούθησε η 78χρονη Παμ Φέρις, που υποδύθηκε την αυστηρή διευθύντρια του σχολείου, δεσποινίδα Τράντσμπουλ. Έπειτα, την εμφάνισή τους έκαναν οι Κιάμι Νταβάελ, Ζακλίν Στάιγκερ και Κίρα Σπένσερ Χέσερ, οι οποίες υποδύθηκαν αντίστοιχα τις συμμαθήτριες της Ματίλντα, Λάβεντερ, Αμάντα και Χόρτενσια.
Η Μάρα Γουίλσον μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία από την επανένωση, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Γιορτή για τα 30 χρόνια της “Ματίλντα” στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Πέντε χιλιάδες θαυμαστές της Ματίλντα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι χαρά να γιορτάζω με ανθρώπους που σημαίνουν τόσα πολλά για μένα και με τους οποίους μοιράζομαι τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Τζάκι, Κιάμι, Παμ, Κίρα, Ντέιβιντ Νιούμαν και φυσικά, θείε Ντάνι, σας αγαπώ όλους».
Δείτε πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές του «Ματίλντα»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από την επανένωση απουσίαζαν η Έμπεθ Ντέιβινττς, που υποδύθηκε τη δεσποινίδα Χάνι, και η Ρέα Πέρλμαν, που ενσάρκωσε τη μητέρα της Ματίλντα.
Δείτε φωτογραφίες από το καστ της ταινίας 30 χρόνια πριν
Το περασμένο καλοκαίρι, η Γουίλσον μίλησε για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μία δεύτερη ταινία ως συνέχεια του «Ματίλντα», σε εκδήλωση του Fanboy Expo στο Νόξβιλ του Τενεσί.
«Ο κόσμος με ρωτάει συνέχεια για το “Ματίλντα 2”. Και αυτό θα μπορούσε να είναι πιθανό», είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο, πρόσθεσε: «Ένα πράγμα που λένε πάντα οι άνθρωποι είναι “Ίσως θα μπορούσε να είναι η κόρη της Ματίλντα”. Και έχω κάποιες ενστάσεις, γιατί πιστεύω ότι οι δυνάμεις της Ματίλντα προέρχονται από τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε. Προέρχονται από τα άσχημα πράγματα που πέρασε και όλη η ουσία είναι ότι κατάφερε να τα ξεπεράσει», πρόσθεσε.
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