Παντελής Καναράκης: Όταν με έκοψαν στη δραματική σχολή, πήρα τηλέφωνο τη Μελίνα Μερκούρη στο σπίτι της
GALA
Παντελής Καναράκης Μελίνα Μερκούρη Δραματική σχολή

Παντελής Καναράκης: Όταν με έκοψαν στη δραματική σχολή, πήρα τηλέφωνο τη Μελίνα Μερκούρη στο σπίτι της

Λέω πόσο το θράσος, το θάρρος, η ορμή των νιάτων πόσο σε καταδυναστεύει, σχολίασε ο ηθοποιός

Παντελής Καναράκης: Όταν με έκοψαν στη δραματική σχολή, πήρα τηλέφωνο τη Μελίνα Μερκούρη στο σπίτι της
10 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ιστορία από την περίοδο που διεκδικούσε μια θέση σε δραματική σχολή μοιράστηκε ο Παντελής Καναράκης. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι, όταν απέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις, έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη, ζητώντας τη βοήθειά της. Ανακαλώντας σήμερα αυτή την κίνηση, απορεί με το θράσος του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο Παντελής Καναράκης ανέτρεξε σε εκείνα τα χρόνια για να περιγράψει: «Καλέ, όλη η διαπλοκή που υπάρχει στο ελληνικό κράτος αντιπροσωπεύεται εδώ. Λέω πόσο το θράσος, το θάρρος, η ορμή των νιάτων πόσο σε καταδυναστεύει. Δεν πήγε το μυαλό μου ούτε καν να βάλω, ας πούμε, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου να πάρουν τηλέφωνο. Πήρα εγώ στο σπίτι, βρήκαμε το τηλέφωνο και πήρα εγώ. Πόσο θράσος μπορεί να έχεις;».

Ακολούθως, Ο ηθοποιός εξήγησε ότι βρήκε το τηλέφωνο της Μελίνας Μερκούρη μέσω μιας δημοσιογράφου, γνωστής των γονιών του, και επέλεξε να καλέσει απευθείας στο σπίτι της και όχι στο γραφείο της. «Από μία γνωστή των γονιών μου που ήταν δημοσιογράφος. Είχε τα τηλέφωνα του γραφείου και της οικίας. Και εγώ δεν πήγα στο γραφείο, γιατί ήμουν και έξυπνο παιδί. Πήρα στο σπίτι. Δεν το σήκωσε η Μερκούρη. Το σήκωσε μια κυρία που είχε βοηθό. Λέω “γεια σας” και μου λέει “τι τη θέλετε;”. Λέω “έδωσα στο υπουργείο και με κόψανε και θέλω να μιλήσω”. Και την ακούω που το λέει. “Είναι ένα παιδί” και το παίρνει. Δηλαδή πόσο είδωλο μπορεί να είναι; Και αρχίζω και κλαίω εγώ», θυμήθηκε.

Δείτε το βίντεο


Μεταφέροντας όσα του είπε η αείμνηστη ηθοποιός, ο Παντελής Καναράκης σημείωσε: «Μου λέει, θυμάμαι και τη φράση, “δεν γίνεται, βρε αγόρι μου, παρέμβαση από την υπουργό”. Και λέω “ποιος θα το μάθει;”. Τελικά, μου μίλησε πολύ όμορφα και γλυκά και κλείσαμε το τηλέφωνο και παρέμεινα κομμένος μέχρι να περάσω μετά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος».

Αυτή η εμπειρία του έμαθε ότι η επιμονή και η προσήλωση στον στόχο είναι καθοριστικές για την πραγματοποίηση των ονείρων. Στην περίπτωσή του ούτε η αποτυχία στις εξετάσεις ούτε οι μετέπειτα επαγγελματικές δυσκολίες τον αποθάρρυναν. «Παιδιά, εγώ αυτό το λέω όχι μόνο για μένα, για αυτό που έκανα, για όλο τον κόσμο. Όταν το “θέλω” μέσα σου ουρλιάζει, εκεί θα πας. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αν θέλεις κάτι. Ό,τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή, στο 70% το πετυχαίνουμε. Θα αγωνίζεσαι προς τα εκεί. Εγώ δηλαδή, ήταν μονόδρομος αυτό το πράγμα. Δεν στάθηκε ικανό ούτε το ότι με κόψανε ούτε κάποιες ατυχίες μετά στη δουλειά. Τίποτα. Ήμουνα στοχοπροσηλωμένος εκεί και κυρίως στο θέατρο. Η δουλειά είναι πρωταγωνίστρια και ντίβα στη ζωή μου», κατέληξε.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης