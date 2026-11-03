Απόστολος Γκλέτσος για Νίκο Καρβέλα: Μου είπε ότι θα έρθει στην πρεμιέρα, αλλά είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς
Απόστολος Γκλέτσος για Νίκο Καρβέλα: Μου είπε ότι θα έρθει στην πρεμιέρα, αλλά είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο μουσικοσυνθέτης σχεδίαζε να βρεθεί στην πρεμιέρα της παράστασης που πρωταγωνιστεί
Στην απουσία του Νίκου Καρβέλα από την πρεμιέρα της παράστασής του αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, αποκαλύπτοντας πως παρά την επιθυμία του να βρεθεί εκεί, ο μουσικοσυνθέτης βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς.
Το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα για τους «ΛΥΚΟΥΣ» που πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο «Happy Day» ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Καρβέλα και του είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει το έργο.
Ο μουσικοσυνθέτης ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί στο θέατρο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, με τον Απόστολο Γκλέτσο να σχολιάζει: «Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο και μου είπε ότι θα έρθει. Βέβαια μου είπε ότι είναι στο στούντιο και πυρετωδώς γράφει, οπότε μου είπε ότι είναι πενήντα πενήντα αν θα έρθει».
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα για τους «ΛΥΚΟΥΣ» που πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο «Happy Day» ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Καρβέλα και του είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει το έργο.
Ο μουσικοσυνθέτης ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί στο θέατρο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, με τον Απόστολο Γκλέτσο να σχολιάζει: «Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο και μου είπε ότι θα έρθει. Βέβαια μου είπε ότι είναι στο στούντιο και πυρετωδώς γράφει, οπότε μου είπε ότι είναι πενήντα πενήντα αν θα έρθει».
Δείτε το βίντεο
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