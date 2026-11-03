Απόστολος Γκλέτσος για Νίκο Καρβέλα: Μου είπε ότι θα έρθει στην πρεμιέρα, αλλά είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς

επίσημη πρεμιέρα για τους «ΛΥΚΟΥΣ» που πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, με τον ίδιο να κάνει

Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Καρβέλα και του