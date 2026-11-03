Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες

τα μακριά, σκούρα

στις 15 Μαΐου

Με τη βοήθεια της make-up artist Βιτόρια Νάιφι και της hairstylist Ανίσα Μασιέλ, η Ντελεβίν πρόσθεσε πυκνά γένια και αντίστοιχο μουστάκι, αναπαριστώντας τον ηθοποιό στην προβολή της ταινίας «Karma».

Όπως ο Τραβόλτα, ο οποίος είχε καλύψει το ξυρισμένο κεφάλι του με το χαρακτηριστικό μπερέ του, έτσι και η Κάρα Ντελεβίν φόρεσε έναν κρεμ μπερέ και στρογγυλά γυαλιά. Για να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωση, ζωγράφισε ρυτίδες στο πρόσωπό της και επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν, πουκάμισο, γραβάτα και μαντηλάκι στην τσέπη σε λευκό χρώμα.