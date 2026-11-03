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Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
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Κάρα Ντελεβίν Τζον Τραβόλτα Halloween

Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες

Το μοντέλο φόρεσε το χαρακτηριστικό μπερέ του ηθοποιού, κοστούμι και στρογγυλά γυαλιά

Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Μία εμφάνιση του Τζον Τραβόλτα επέλεξε να αναπαραστήσει η Κάρα Ντελεβίν για το Halloween, με τη μεταμφίεσή της να τραβά τα βλέμματα.

Το μοντέλο και ηθοποιός έγινε αγνώριστη εξαφανίζοντας  τα μακριά, σκούρα μαλλιά της και παρουσιάζοντας την εμφάνιση του Τραβόλτα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις 15 Μαΐου.  Με τη βοήθεια της make-up artist Βιτόρια Νάιφι και της hairstylist Ανίσα Μασιέλ, η Ντελεβίν πρόσθεσε πυκνά γένια και αντίστοιχο μουστάκι, αναπαριστώντας τον ηθοποιό στην προβολή της ταινίας «Karma».

Όπως ο Τραβόλτα, ο οποίος είχε καλύψει το ξυρισμένο κεφάλι του με το χαρακτηριστικό μπερέ του, έτσι και η Κάρα Ντελεβίν φόρεσε έναν κρεμ μπερέ και στρογγυλά γυαλιά. Για να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωση, ζωγράφισε ρυτίδες στο πρόσωπό της και επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν, πουκάμισο, γραβάτα και μαντηλάκι στην τσέπη σε λευκό χρώμα.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε η ίδια τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες τόσο από τη διαδικασία της μεταμόρφωσής της, όσο και με το τελικό αποτέλεσμα. «Μισώ το gay Halloween. Τι εννοείς ότι είσαι ο Τζον Τραβόλτα στις Κάννες» έγραψε με χιούμορ η 34χρονη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες

Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
Η Κάρα Ντελεβίν μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα για το Halloween, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου

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