Η κίνηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς όταν ο σύζυγος της Τζούντι Ντεντς πάλευε με τον καρκίνο: Ήταν εκεί διακριτικά χωρίς να επιβάλλεται
Η κίνηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς όταν ο σύζυγος της Τζούντι Ντεντς πάλευε με τον καρκίνο: Ήταν εκεί διακριτικά χωρίς να επιβάλλεται
Η ηθοποιός περιγράφει στη βιογραφία με τίτλο «Is It Too Late to Make a Run For It?» ένα περιστατικό που συνέβη πριν από σχεδόν 30 χρόνια
Μια προσωπική στιγμή με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, την οποία έχει εκτιμήσει ιδιαίτερα, περιγράφει η Τζούντι Ντεντς στη νέα βιογραφία της, αναφερόμενη στη συνάντησή τους, την περίοδο που ο σύζυγός της, αντιμετώπιζε καρκίνο του πνεύμονα.
Στη βιογραφία με τίτλο «Is It Too Late to Make a Run For It?», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η πολυβραβευμένη ηθοποιός μιλάει μεταξύ άλλων για τη συνάντηση με τον Γουίλιαμς στη Σκωτία.
Το περιστατικό συνέβη πριν από σχεδόν 30 χρόνια, όταν η Ντεντς και ο εκλιπών σύζυγός της, Μάικλ Γουίλιαμς φιλοξενούνταν στο σπίτι του ηθοποιού Μπίλι Κόνολι. Εκεί, σε μια βραδιά που είχε οργανωθεί στο δάσος, συνάντησαν τυχαία τον κωμικό. Η ηθοποιός περιγράφει στο βιβλίο της, σύμφωνα με το περιοδικό People, ότι ο σύζυγός της ήταν ήδη πολύ εξασθενημένος και δυσκολευόταν να ανέβει έναν απότομο λόφο, όταν ο Γουίλιαμς προσφέρθηκε να τους βοηθήσει.
«Ένα βράδυ διοργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι στο δάσος» γράφει η Τζούντι Ντεντς στο βιβλίο της. «Ο Μάικλ ήταν πολύ άρρωστος και έβλεπα ότι δεν είχε άλλες δυνάμεις, οπότε είπαμε καληνύχτα και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε έναν πολύ απότομο λόφο. Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς εμφανίστηκε δίπλα μας και προσφέρθηκε να βοηθήσει, όμως ο Μάικλ του είπε πως μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του» συνεχίζει η ηθοποιός συμπληρώνοντας: «Τότε ο Ρόμπιν απάντησε "λοιπόν, νομίζω ότι θα σας συνοδεύσω όπως και να 'χει", κάτι που ήταν τόσο όμορφο εκ μέρους του. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές εκείνη τη στιγμή, την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση του Ρόμπιν, που απλώς προσφέρθηκε να είναι εκεί, διακριτικά υποστηρικτικός χωρίς να επιβάλλεται».
Ο Μάικλ Γουίλιαμς, με τον οποίο η Τζούντι Ντεντς παντρεύτηκε το 1971, πέθανε στις 11 Ιανουαρίου του 2001, σε ηλικία 65 ετών. Η Ντεντς είχε συνεργαστεί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το 1996, στην κινηματογραφική μεταφορά του «Άμλετ». Τρία χρόνια αργότερα, ο Αμερικανός ηθοποιός ήταν εκείνος που της απένειμε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Shakespeare in Love».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στη βιογραφία με τίτλο «Is It Too Late to Make a Run For It?», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η πολυβραβευμένη ηθοποιός μιλάει μεταξύ άλλων για τη συνάντηση με τον Γουίλιαμς στη Σκωτία.
Το περιστατικό συνέβη πριν από σχεδόν 30 χρόνια, όταν η Ντεντς και ο εκλιπών σύζυγός της, Μάικλ Γουίλιαμς φιλοξενούνταν στο σπίτι του ηθοποιού Μπίλι Κόνολι. Εκεί, σε μια βραδιά που είχε οργανωθεί στο δάσος, συνάντησαν τυχαία τον κωμικό. Η ηθοποιός περιγράφει στο βιβλίο της, σύμφωνα με το περιοδικό People, ότι ο σύζυγός της ήταν ήδη πολύ εξασθενημένος και δυσκολευόταν να ανέβει έναν απότομο λόφο, όταν ο Γουίλιαμς προσφέρθηκε να τους βοηθήσει.
Judi Dench Reveals How Robin Williams Showed His Tender Side When Her Husband Was Ill (Exclusive) https://t.co/BSDTCxfwTa— People (@people) October 28, 2026
Ο Μάικλ Γουίλιαμς, με τον οποίο η Τζούντι Ντεντς παντρεύτηκε το 1971, πέθανε στις 11 Ιανουαρίου του 2001, σε ηλικία 65 ετών. Η Ντεντς είχε συνεργαστεί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το 1996, στην κινηματογραφική μεταφορά του «Άμλετ». Τρία χρόνια αργότερα, ο Αμερικανός ηθοποιός ήταν εκείνος που της απένειμε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Shakespeare in Love».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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