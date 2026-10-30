Γιώργος Κωνσταντίνου: Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη

υχήθηκε

σε

όλους

να

φτάσουν

στην

ηλικία

του,

παραμένοντας

δραστήριοι

και

διατηρώντας

την

αγάπη

τους

για

τη

ζωή

και

τους

ανθρώπους. «Θέλω να κάνω μια ευχή σε όλους τους ανθρώπους. Να φτάσουν την ηλικία μου και να μπορούν να είναι δραστήριοι. Να μπορούν να αγαπάνε τη ζωή και να μπορούν να αγαπούν τους ανθρώπους», είπε, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.





Συνεχίζοντας, διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που να χαρίζει σε έναν ηθοποιό ενέργεια όσο βρίσκεται πάνω στο θεατρικό σανίδι. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε πως η αγάπη που του δείχνει ο κόσμος τον κινητοποιεί.

κατέληξε

.