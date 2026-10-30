Γιώργος Κωνσταντίνου: Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη
Με αγαπάει ο κόσμος και εγώ τον αγαπώ, πρόσθεσε ο ηθοποιός που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 92 του χρόνια
Την πηγή από την οποία αντλεί δύναμη μοιράστηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο ηθοποιός πριν από λίγες μέρες συμπλήρωσε τα 92 του χρόνια και, όπως είπε, σε αυτή την ηλικία αυτό που τον κάνει νιώθει δυνατός είναι η αγάπη που παίρνει από τον κόσμο.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ευχήθηκε σε όλους να φτάσουν στην ηλικία του, παραμένοντας δραστήριοι και διατηρώντας την αγάπη τους για τη ζωή και τους ανθρώπους. «Θέλω να κάνω μια ευχή σε όλους τους ανθρώπους. Να φτάσουν την ηλικία μου και να μπορούν να είναι δραστήριοι. Να μπορούν να αγαπάνε τη ζωή και να μπορούν να αγαπούν τους ανθρώπους», είπε, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Ο ηθοποιός τόνισε πως η αγάπη ανάμεσα στον ίδιο και το κοινό είναι αμοιβαία και ότι γίνεται αισθητή μέσα από τις θεατρικές του παραστάσεις. «Ξέρετε, την αγάπη που εκπέμπεις, όταν παίζεις στο θέατρο, την εισπράττεις από τον κόσμο. Το καταλαβαίνει ότι τους αγαπάς. Και εμένα με αγαπάει ο κόσμος και εγώ τους αγαπώ», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που να χαρίζει σε έναν ηθοποιό ενέργεια όσο βρίσκεται πάνω στο θεατρικό σανίδι. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε πως η αγάπη που του δείχνει ο κόσμος τον κινητοποιεί. «Δεν υπάρχει μυστικό για την ενέργεια στη σκηνή. Μυστικό είναι το μυαλό μας. Αν το μυαλό μας μπορεί να πει “μπορώ”, τότε το κάνουμε και παίρνουμε δύναμη. Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη και σήμερα κλείνω τα 92 μου χρόνια…», κατέληξε.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ευχήθηκε σε όλους να φτάσουν στην ηλικία του, παραμένοντας δραστήριοι και διατηρώντας την αγάπη τους για τη ζωή και τους ανθρώπους. «Θέλω να κάνω μια ευχή σε όλους τους ανθρώπους. Να φτάσουν την ηλικία μου και να μπορούν να είναι δραστήριοι. Να μπορούν να αγαπάνε τη ζωή και να μπορούν να αγαπούν τους ανθρώπους», είπε, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που να χαρίζει σε έναν ηθοποιό ενέργεια όσο βρίσκεται πάνω στο θεατρικό σανίδι. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε πως η αγάπη που του δείχνει ο κόσμος τον κινητοποιεί. «Δεν υπάρχει μυστικό για την ενέργεια στη σκηνή. Μυστικό είναι το μυαλό μας. Αν το μυαλό μας μπορεί να πει “μπορώ”, τότε το κάνουμε και παίρνουμε δύναμη. Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη και σήμερα κλείνω τα 92 μου χρόνια…», κατέληξε.
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