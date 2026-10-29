Τάκης Βαμβακίδης: Όταν μου είπαν ότι με ήθελε ο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι σε ταινία του δεν το πίστεψα
Τάκης Βαμβακίδης: Όταν μου είπαν ότι με ήθελε ο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι σε ταινία του δεν το πίστεψα
Θυμάμαι την ευγένεια και τον πολιτισμό του, είπε για τη συνεργασία του με τον Ιταλό ηθοποιό
Την έκπληξή του όταν έμαθε πως θα συμμετείχε σε ταινία του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι θυμήθηκε ο Τάκης Βαμβακίδης, αποκαλύπτοντας πως αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι η πρόταση ήταν αληθινή.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Μαστρογιάνι. Ο Τάκης Βαμβακίδης αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τα γυρίσματα στην περιοχή της Ελασσόνας και περιέγραψε ένα περιστατικό που του έχει μείνει αξέχαστο, αναδεικνύοντας την ευγένεια και τον σεβασμό του Ιταλού ηθοποιού προς τους συναδέλφους του.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός μοιράστηκε την έκπληξή του όταν ενημερώθηκε ότι ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι ήθελε να τον συναντήσει. Όπως περιέγραψε, παρά τη βροχή που επικρατούσε στα γυρίσματα στην Τσαριτσάνη, ο Ιταλός ηθοποιός φρόντισε ώστε οι υπόλοιποι συνάδελφοί του να προετοιμαστούν σε προστατευμένο χώρο, ενώ ο ίδιος παρέμεινε έξω.
Όπως είπε ο Τάκης Βαμβακίδης: «Το πιο σπουδαίο με τον Μαστρογιάνι. Τσαριτσάνη, Ελασσόνα στο γύρισμα. Βροχερός ο καιρός. Λέει ο βοηθός του: ”Σας θέλει ο Μαστρογιάνι”. Λέω ”ποιος Μαστρογιάνι; Ο κανονικός;”. Ο Μαρτσέλο". Τελικά πάμε με τις ομπρέλες εκεί, έβρεχε, και λέει στα ιταλικά βέβαια το είπε ”περάστε μέσα να κάνετε μακιγιάζ”. Του είχαν τροχόσπιτο και έβαλε τους ηθοποιούς, εμάς, στο τροχόσπιτο και κάθισε αυτός σε μια καρέκλα με την ομπρέλα και λέει ”κάντε τη δουλειά σας” και το θυμάμαι, την ευγένεια, τον πολιτισμό του».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε μια σκηνή που γύρισε με τον Μαστρογιάνι υπό τις οδηγίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Όπως εξήγησε, παρότι είχαν προηγηθεί πρόβες, ο Ιταλός ηθοποιός άλλαξε τον τρόπο που προσέγγισε τη σκηνή τη στιγμή της κινηματογράφησης, προσθέτοντας μια αυθόρμητη κίνηση που δεν είχε κάνει κατά την προετοιμασία.
Ο Τάκης Βαμβακίδης στάθηκε στην ικανότητά του να κάνει την ερμηνεία του πιο φυσική και ζωντανή: «Και μετά κάναμε τη σκηνή, κάναμε πρόβα μία, κάναμε δύο πρόβες. Ήταν η σκηνή κανονικά, είχε φτιαχτεί. Όταν όμως είπε ο Αγγελόπουλος ”πάμε, γράφουμε”, έρχεται ο Μαστρογιάνι, αλλάζει τον ρυθμό του. Ξέρετε, όταν ο ηθοποιός την ώρα που είτε έχει θεατές κάτω και εσείς στη δουλειά σας, είτε ξέρει ότι τώρα γίνεται εγγραφή, ανάβει έναν κινητήρα ακόμη, κάτι συμβαίνει. Έρχεται και κοντοστέκεται, κοιτάζει. Λέω θα σε πετύχω, με το μπλοκάκι εγώ για να πάρω παραγγελία. Έρχεται, κάθεται. Πήρα τη στάση μου εγώ. Πάει να μου δώσει παραγγελία και ξαφνικά λύνει και ξαναδένει το κορδόνι. "Ωχ τώρα τι γίνεται" λέω. Δεν ήταν στην πρόβα, αλλά το έκανε τόσο και με παρακολουθούσε και λέω κοίτα ο μεγάλος. Έκανε πιο φυσικό».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Μαστρογιάνι. Ο Τάκης Βαμβακίδης αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τα γυρίσματα στην περιοχή της Ελασσόνας και περιέγραψε ένα περιστατικό που του έχει μείνει αξέχαστο, αναδεικνύοντας την ευγένεια και τον σεβασμό του Ιταλού ηθοποιού προς τους συναδέλφους του.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός μοιράστηκε την έκπληξή του όταν ενημερώθηκε ότι ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι ήθελε να τον συναντήσει. Όπως περιέγραψε, παρά τη βροχή που επικρατούσε στα γυρίσματα στην Τσαριτσάνη, ο Ιταλός ηθοποιός φρόντισε ώστε οι υπόλοιποι συνάδελφοί του να προετοιμαστούν σε προστατευμένο χώρο, ενώ ο ίδιος παρέμεινε έξω.
Όπως είπε ο Τάκης Βαμβακίδης: «Το πιο σπουδαίο με τον Μαστρογιάνι. Τσαριτσάνη, Ελασσόνα στο γύρισμα. Βροχερός ο καιρός. Λέει ο βοηθός του: ”Σας θέλει ο Μαστρογιάνι”. Λέω ”ποιος Μαστρογιάνι; Ο κανονικός;”. Ο Μαρτσέλο". Τελικά πάμε με τις ομπρέλες εκεί, έβρεχε, και λέει στα ιταλικά βέβαια το είπε ”περάστε μέσα να κάνετε μακιγιάζ”. Του είχαν τροχόσπιτο και έβαλε τους ηθοποιούς, εμάς, στο τροχόσπιτο και κάθισε αυτός σε μια καρέκλα με την ομπρέλα και λέει ”κάντε τη δουλειά σας” και το θυμάμαι, την ευγένεια, τον πολιτισμό του».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε μια σκηνή που γύρισε με τον Μαστρογιάνι υπό τις οδηγίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Όπως εξήγησε, παρότι είχαν προηγηθεί πρόβες, ο Ιταλός ηθοποιός άλλαξε τον τρόπο που προσέγγισε τη σκηνή τη στιγμή της κινηματογράφησης, προσθέτοντας μια αυθόρμητη κίνηση που δεν είχε κάνει κατά την προετοιμασία.
Ο Τάκης Βαμβακίδης στάθηκε στην ικανότητά του να κάνει την ερμηνεία του πιο φυσική και ζωντανή: «Και μετά κάναμε τη σκηνή, κάναμε πρόβα μία, κάναμε δύο πρόβες. Ήταν η σκηνή κανονικά, είχε φτιαχτεί. Όταν όμως είπε ο Αγγελόπουλος ”πάμε, γράφουμε”, έρχεται ο Μαστρογιάνι, αλλάζει τον ρυθμό του. Ξέρετε, όταν ο ηθοποιός την ώρα που είτε έχει θεατές κάτω και εσείς στη δουλειά σας, είτε ξέρει ότι τώρα γίνεται εγγραφή, ανάβει έναν κινητήρα ακόμη, κάτι συμβαίνει. Έρχεται και κοντοστέκεται, κοιτάζει. Λέω θα σε πετύχω, με το μπλοκάκι εγώ για να πάρω παραγγελία. Έρχεται, κάθεται. Πήρα τη στάση μου εγώ. Πάει να μου δώσει παραγγελία και ξαφνικά λύνει και ξαναδένει το κορδόνι. "Ωχ τώρα τι γίνεται" λέω. Δεν ήταν στην πρόβα, αλλά το έκανε τόσο και με παρακολουθούσε και λέω κοίτα ο μεγάλος. Έκανε πιο φυσικό».
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