Τάκης Βαμβακίδης: Όταν μου είπαν ότι με ήθελε ο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι σε ταινία του δεν το πίστεψα

εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη

Τάκης Βαμβακίδης

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε μια σκηνή που γύρισε με τον Μαστρογιάνι υπό τις οδηγίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Όπως εξήγησε, παρότι είχαν προηγηθεί πρόβες, ο Ιταλός ηθοποιός άλλαξε τον τρόπο που προσέγγισε τη σκηνή τη στιγμή της κινηματογράφησης, προσθέτοντας μια αυθόρμητη κίνηση που δεν είχε κάνει κατά την προετοιμασία.



Ο Τάκης Βαμβακίδης στάθηκε στην ικανότητά του να κάνει την ερμηνεία του πιο φυσική και ζωντανή:

«Και μετά κάναμε τη σκηνή, κάναμε πρόβα μία, κάναμε δύο πρόβες. Ήταν η σκηνή κανονικά, είχε φτιαχτεί. Όταν όμως είπε ο Αγγελόπουλος ”πάμε, γράφουμε”, έρχεται ο Μαστρογιάνι, αλλάζει τον ρυθμό του. Ξέρετε, όταν ο ηθοποιός την ώρα που είτε έχει θεατές κάτω και εσείς στη δουλειά σας, είτε ξέρει ότι τώρα γίνεται εγγραφή, ανάβει έναν κινητήρα ακόμη, κάτι συμβαίνει. Έρχεται και κοντοστέκεται, κοιτάζει. Λέω θα σε πετύχω, με το μπλοκάκι εγώ για να πάρω παραγγελία. Έρχεται, κάθεται. Πήρα τη στάση μου εγώ. Πάει να μου δώσει παραγγελία και ξαφνικά λύνει και ξαναδένει το κορδόνι. "Ωχ τώρα τι γίνεται" λέω. Δεν ήταν στην πρόβα, αλλά το έκανε τόσο και με παρακολουθούσε και λέω κοίτα ο μεγάλος. Έκανε πιο φυσικό».