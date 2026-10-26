Η Πάρις Χίλτον αναβίωσε την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από το 2001 με το φίδι
Η Πάρις Χίλτον αναβίωσε την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από το 2001 με το φίδι
Η κληρονόμος φόρεσε σορτς με στρας, πράσινο τοπ και κρατούσε ένα τεράστιο φίδι, αναπαριστώντας την εμφάνιση της ποπ σταρ στα MTV Video Music Awards
Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη στρας, λάμψη και ένα τεράστιο φίδι στους ώμους, η Πάρις Χίλτον τίμησε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς για το Halloween, αναπαριστώντας μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της ποπ σταρ.
Η 44χρονη κληρονόμος επέλεξε το look που είχε παρουσιάσει η Σπίαρς το 2001 στα MTV Video Music Awards, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με το τραγούδι «I'm a Slave 4 U».
Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Instagram, η Πάρις Χίλτον έδωσε μια πρώτη γεύση από τη φετινή της μεταμφίεση, στο πλαίσιο του Halloween. Σε μία από τις δημοσιεύσεις της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ουπς… το έκανα ξανά και τα πήγα περίφημα» παραπέμποντας στο τραγούδι «Oops!... I Did It Again» της Σπίαρς.
Η μεταμφίεση περιλάμβανε μαύρο, κοντό σορτς με μπλε μοτίβο πεταλούδας, διχτυωτό καλσόν και χοντρή χρυσή ζώνη με διακοσμητικά λουλούδια. Το σύνολο συμπλήρωνε ένα πράσινο τοπ με ροζ στρας και ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο στο σώμα της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 44χρονη κληρονόμος επέλεξε το look που είχε παρουσιάσει η Σπίαρς το 2001 στα MTV Video Music Awards, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με το τραγούδι «I'm a Slave 4 U».
Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Instagram, η Πάρις Χίλτον έδωσε μια πρώτη γεύση από τη φετινή της μεταμφίεση, στο πλαίσιο του Halloween. Σε μία από τις δημοσιεύσεις της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ουπς… το έκανα ξανά και τα πήγα περίφημα» παραπέμποντας στο τραγούδι «Oops!... I Did It Again» της Σπίαρς.
Η μεταμφίεση περιλάμβανε μαύρο, κοντό σορτς με μπλε μοτίβο πεταλούδας, διχτυωτό καλσόν και χοντρή χρυσή ζώνη με διακοσμητικά λουλούδια. Το σύνολο συμπλήρωνε ένα πράσινο τοπ με ροζ στρας και ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο στο σώμα της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Χίλτον ολοκλήρωσε την εμφάνιση με γάντια στο χρώμα του δέρματος, διακοσμημένα με στρας, ένα ασορτί κολιέ και ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο, καλυμμένες με glitter και πολύτιμους λίθους. Στο στήθος της είχε επίσης σχηματίσει ένα περίτεχνο σχέδιο με στρας, ενώ είχε καλύψει το σώμα της με glitter.
Η φιλία της Χίλτον με τη Σπίαρς μετρά αρκετές δεκαετίες και οι μεταμφιέσεις που αποτελούν έμπνευση από την τραγουδίστρια έχουν γίνει πλέον μέρος των αποκριάτικων εμφανίσεών της. Το 2023, είχε αναπαραστήσει το look της Σπίαρς από το βιντεοκλίπ του «Toxic», φορώντας μια στολή αεροσυνοδού σε γαλάζιο χρώμα, με μεταλλικές λεπτομέρειες στη μέση, ψηλό γιακά και άνοιγμα στο ντεκολτέ. Την εμφάνιση συμπλήρωναν ασορτί καπέλο, γάντια χωρίς δάχτυλα και μεταλλικά μποτάκια με μυτερή μύτη και ψηλό τακούνι.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η φιλία της Χίλτον με τη Σπίαρς μετρά αρκετές δεκαετίες και οι μεταμφιέσεις που αποτελούν έμπνευση από την τραγουδίστρια έχουν γίνει πλέον μέρος των αποκριάτικων εμφανίσεών της. Το 2023, είχε αναπαραστήσει το look της Σπίαρς από το βιντεοκλίπ του «Toxic», φορώντας μια στολή αεροσυνοδού σε γαλάζιο χρώμα, με μεταλλικές λεπτομέρειες στη μέση, ψηλό γιακά και άνοιγμα στο ντεκολτέ. Την εμφάνιση συμπλήρωναν ασορτί καπέλο, γάντια χωρίς δάχτυλα και μεταλλικά μποτάκια με μυτερή μύτη και ψηλό τακούνι.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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