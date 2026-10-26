Η Πάρις Χίλτον αναβίωσε την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από το 2001 με το φίδι

Η εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2001

Η Χίλτον ολοκλήρωσε την εμφάνιση με γάντια στο χρώμα του δέρματος, διακοσμημένα με στρας, ένα ασορτί κολιέ και ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο, καλυμμένες με glitter και πολύτιμους λίθους. Στο στήθος της είχε επίσης σχηματίσει ένα περίτεχνο σχέδιο με στρας, ενώ είχε καλύψει το σώμα της με glitter.Η φιλία της Χίλτον με τη Σπίαρς μετρά αρκετές δεκαετίες και οι μεταμφιέσεις που αποτελούν έμπνευση από την τραγουδίστρια έχουν γίνει πλέον μέρος των αποκριάτικων εμφανίσεών της. Το 2023, είχε αναπαραστήσει το look της Σπίαρς από το βιντεοκλίπ του «Toxic», φορώντας μια στολή αεροσυνοδού σε γαλάζιο χρώμα, με μεταλλικές λεπτομέρειες στη μέση, ψηλό γιακά και άνοιγμα στο ντεκολτέ. Την εμφάνιση συμπλήρωναν ασορτί καπέλο, γάντια χωρίς δάχτυλα και μεταλλικά μποτάκια με μυτερή μύτη και ψηλό τακούνι.: Getty Images / Ideal Image