Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για την αγωγή της Έλενας Χριστοπούλου: Είναι περίεργο που το γνωρίζετε εσείς και όχι εγώ

Όταν ο δημοσιογράφος επανήλθε στο θέμα, επισημαίνοντας ότι, βάσει των δημοσιευμάτων, η Έλενα Χριστοπούλου διεκδικεί ποσό άνω των 150.000 ευρώ, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απέφυγε να επεκταθεί, εξηγώντας ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση:

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Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν έχει λάβει ενημέρωση για προηγούμενη αγωγή, επέμεινε ότι δεν γνωρίζει να έχει κινηθεί κάποια νομική διαδικασία σε βάρος της:

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Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθεί η δικαστική αντιπαράθεση, στρέφοντας την προσοχή της στην προσωπική της ζωή και στον γάμο της:

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Σύμφωνα με την αγωγή, οι συγκεκριμένες αμοιβές της Έλενας Χριστοπούλου για τη δεδομένη συνεργασία



Η ποινική δίωξη προήλθε μετά από έγκληση της μάνατζερ για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία αφορούσε στο

».Σύμφωνα με την αγωγή, οι συγκεκριμένες αμοιβές της Έλενας Χριστοπούλου για τη δεδομένη συνεργασία ανέρχονται σε ποσό άνω των 150.000 ευρώ . Η τελευταία κίνηση της μάνατζερ σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου επεισοδίου στη διαμάχη ανάμεσα στο μοντέλο και την πρώην μάνατζέρ του. Εκτός από τη συγκεκριμένη αγωγή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έρχεται αντιμέτωπη με μια ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση της Έλενας Χριστοπούλου, η οποία θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο του ερχόμενου έτους.Η ποινική δίωξη προήλθε μετά από έγκληση της μάνατζερ για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία αφορούσε στο περιεχόμενο της συνέντευξης που έδωσε το 2024 στον Γρηγόρη Αρναούτογλου . Ως προς αυτή την έγκληση διεξήχθη προκαταρκτική εξέταση και εντέλει ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του μοντέλου και παρουσιάστριας για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, οπότε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραπέμπεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί τον Νοέμβριο του 2027.

Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς. Οπότε, αν έχει πάει αυτό στη δικαιοσύνη, θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική δικαιοσύνη«Καμία αγωγή δεν έχω. Καμία αγωγή δεν έχω» δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να με περιμένει κάποια σπίτι μου. Δεν έχω καμία αγωγή, όχιΔεν ξέρω. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε να τελειώσει κι αυτό. Θα μείνω στις χαρές του γάμου μου