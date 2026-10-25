Γενέθλια πάνω στη σκηνή για τον Γιώργο Τσαλίκη, η έκπληξη του Διονύση Σχοινά

Το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται οι δυο τους, διακόπηκε για λίγο, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια του τραγουδιστή