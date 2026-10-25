Γενέθλια πάνω στη σκηνή για τον Γιώργο Τσαλίκη, η έκπληξη του Διονύση Σχοινά
Γενέθλια πάνω στη σκηνή για τον Γιώργο Τσαλίκη, η έκπληξη του Διονύση Σχοινά
Το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται οι δυο τους, διακόπηκε για λίγο, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια του τραγουδιστή
Πάνω στη σκηνή γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο τραγουδιστής συμπλήρωσε τα 51 του χρόνια και ο Διονύσης Σχοινάς με τον οποίο συνεργάζεται φέτος του επεφύλασσε μία έκπληξη.
Το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι δύο τραγουδιστές διακόπηκε για λίγο, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια του Γιώργου Τσαλίκη. Μια τούρτα εμφανίστηκε στη σκηνή, ενώ ο Διονύσης Σχοινάς και οι θαμώνες του μαγαζιού του τραγούδησαν το «Happy Birthday», δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.
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Το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι δύο τραγουδιστές διακόπηκε για λίγο, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια του Γιώργου Τσαλίκη. Μια τούρτα εμφανίστηκε στη σκηνή, ενώ ο Διονύσης Σχοινάς και οι θαμώνες του μαγαζιού του τραγούδησαν το «Happy Birthday», δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.
Δείτε βίντεο
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