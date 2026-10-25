Νικολέττα Ράλλη για τον πρώην σύζυγό της: Τώρα που θα φύγει από το σπίτι, θα μου λείψει
Νικολέττα Ράλλη για τον πρώην σύζυγό της: Τώρα που θα φύγει από το σπίτι, θα μου λείψει
Είναι εύκολο που μένουμε μαζί, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Μία αναφορά στην αλλαγή της καθημερινότητάς της έκανε η Νικολέττα Ράλλη, δηλώνοντας πως θα της λείψει η συμβίωση με τον πρώην σύζυγό της. Η παρουσιάστρια έχει ήδη εξηγήσει ότι εξακολουθούν να μένουν μαζί για ένα διάστημα παρά την απόφασή τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Σύντομα όμως εκείνος θα εγκατασταθεί σε άλλο σπίτι, με εκείνη να εξομολογείται πως η απουσία του θα είναι ιδιαίτερα αισθητή.
Η Νικολέττα Ράλλη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αναφέρθηκε τόσο στη συγκατοίκηση με τον πρώην σύζυγό της, όσο και στην επιθυμία να προχωρήσει σε μια νέα σχέση. «Στα προσωπικά φυσικά είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Είναι εύκολο που μένουμε μαζί. Τώρα που θα φύγει, θα μου λείψει να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν εμάς, αλλά να ξέρεις ότι πέρα από εμάς κακώς πολλά ζευγάρια μένουν μαζί για πάρα πολλούς λόγους. Δυστυχώς, κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να είναι και οικονομικοί. Μένουν σε ένα σπίτι, που μπορεί να μην έχουν αγάπη, γιατί μπορεί να μη βγαίνουν ρε παιδιά», είπε χαρακτηριστικά, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος ήταν μαζί από το 2018 και απέκτησαν την κόρη τους, Σοφία-Αλεξάνδρα, το 2020. Τον περασμένο Ιούνιο, η παρουσιάστρια είχε μιλήσει για την απόφασή τους να συνεχίσουν να μένουν μαζί, αν και χωρισμένοι. Τότε, είχε ξεκαθαρίσει πως διατηρούν πολύ καλή επικοινωνία και συνεχίζουν να λειτουργούν ως γονείς.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Buongiorno»: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί. Κάποια πράγματα προσέχω πως τα επικοινωνώ δημοσίως. Δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, είμαστε μαζί ως γονείς της Σοφίας, μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι και με το καλό θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Το προσπαθήσαμε και όλα καλά. Δεν είμαστε σε μία άσχημη σχέση. Το έχω επικοινωνήσει αισιόδοξα στο παιδί. Με τον Μιχάλη έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι τυχερή που είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση και στο προσωπικό επίπεδο δεν είδα κάτι που θα μπορούσε να έχει μια άλλη εξέλιξη».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Νικολέττα Ράλλη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αναφέρθηκε τόσο στη συγκατοίκηση με τον πρώην σύζυγό της, όσο και στην επιθυμία να προχωρήσει σε μια νέα σχέση. «Στα προσωπικά φυσικά είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Είναι εύκολο που μένουμε μαζί. Τώρα που θα φύγει, θα μου λείψει να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν εμάς, αλλά να ξέρεις ότι πέρα από εμάς κακώς πολλά ζευγάρια μένουν μαζί για πάρα πολλούς λόγους. Δυστυχώς, κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να είναι και οικονομικοί. Μένουν σε ένα σπίτι, που μπορεί να μην έχουν αγάπη, γιατί μπορεί να μη βγαίνουν ρε παιδιά», είπε χαρακτηριστικά, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος ήταν μαζί από το 2018 και απέκτησαν την κόρη τους, Σοφία-Αλεξάνδρα, το 2020. Τον περασμένο Ιούνιο, η παρουσιάστρια είχε μιλήσει για την απόφασή τους να συνεχίσουν να μένουν μαζί, αν και χωρισμένοι. Τότε, είχε ξεκαθαρίσει πως διατηρούν πολύ καλή επικοινωνία και συνεχίζουν να λειτουργούν ως γονείς.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Buongiorno»: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί. Κάποια πράγματα προσέχω πως τα επικοινωνώ δημοσίως. Δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, είμαστε μαζί ως γονείς της Σοφίας, μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι και με το καλό θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Το προσπαθήσαμε και όλα καλά. Δεν είμαστε σε μία άσχημη σχέση. Το έχω επικοινωνήσει αισιόδοξα στο παιδί. Με τον Μιχάλη έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι τυχερή που είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση και στο προσωπικό επίπεδο δεν είδα κάτι που θα μπορούσε να έχει μια άλλη εξέλιξη».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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