Ο γιος του Όζι Όσμπορν στηρίζει την απόφαση της οικογένειάς του να δημιουργήσει άβαταρ του τραγουδιστή: Είναι εξαιρετική ιδέα

Η ίδια εξήγησε ότι πρόκειται για κάτι που θα παραμείνει στην οικογένεια και θα περάσει στις επόμενες γενιές. «Είναι κάτι που θα μεταβιβαστεί μέσα στην οικογένειά μας. Και είναι για τα εγγόνια μας».Από την πλευρά του, ο Τζακ Όσμπορν θέλησε να εξηγήσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί η τεχνολογία. «Υπάρχουν πάρα πολλά που θέλω να ξεκαθαρίσω σχετικά με αυτό, γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς το ChatGPT με το πρόσωπο του πατέρα μου. Πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Δημιουργούμε μια βάση δεδομένων. Και αυτό που δεν μπορώ να τονίσω αρκετά είναι ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά πληροφορίες που είτε είχε πει ο ίδιος ο πατέρας μου είτε είναι ακριβείς και έχουν καταγραφεί με πιστότητα».Παράλληλα, τόνισε: «Θα γίνει με σεβασμό και καλαισθησία. Είναι κάτι καινοτόμο. Ή θα το κάνουμε εμείς ή θα το κάνει κάποιος άλλος. Για μένα δεν έχει να κάνει με το να προσποιούμαστε ότι είναι ακόμα ζωντανός. Έχει να κάνει με το να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι, όταν δημιουργήσουμε αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα του πατέρα μου, θα το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Θα μας ανήκει. Θα το ελέγχουμε εμείς».Κατά την ανακοίνωση των σχεδίων της οικογένειας στη Licensing Expo 2026 στο Λονδίνο, η Σάρον είχε περιγράψει τις δυνατότητες του εγχειρήματος. «Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πραγματικά απεριόριστες. Θα μπορείς να ρωτήσεις τον ψηφιακό Όζι οτιδήποτε και εκείνος θα σου απαντήσει με τη δική του φωνή. Και οι απαντήσεις του θα είναι αυτές που θα έδινε ο ίδιος ο Όζι. Σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα μπορούν να του μιλούν και εκείνος θα τους απαντά. Ο Έλβις πέθανε πριν από 50 χρόνια και όλοι εξακολουθούν να γνωρίζουν ποιος είναι. Αυτό ακριβώς θέλω και για τον Όζι», είχε πει.