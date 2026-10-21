Τάσος Κωστής: Δεν θέλω να κάνω σίριαλ πια γιατί μου λένε να περάσω από οντισιόν, κομμένα αυτά, να σεβόμαστε κάποια πράγματα
Τάσος Κωστής: Δεν θέλω να κάνω σίριαλ πια γιατί μου λένε να περάσω από οντισιόν, κομμένα αυτά, να σεβόμαστε κάποια πράγματα
«Ποιος θα με κρίνει για να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω;», αναρωτήθηκε ο ηθοποιός
Από την τηλεόραση έχει επιλέξει να απέχει ο Τάσος Κωστής, εξηγώντας πως δεν θέλει πια να συμμετέχει σε σίριαλ, καθώς του ζητούν να περάσει από οντιστιόν και θεωρεί πως δείχνουν ασέβεια προς το πρόσωπό του.
Ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά πως έχει κάνει πολύ επιτυχημένες δουλειές και συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια: «Είχα την τύχη μέσα σε όλα αυτά τα πολλά που έχω κάνει, 47 σίριαλ σύνολο, να έχω κάνει και ωραίες συναντήσεις με 5,6,10 σίριαλ τα οποία και επαναλαμβάνονται», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν, τον έχει απομακρύνει: «Τώρα δεν θέλω να πολυ-κάνω, γιατί λένε ότι πρέπει να κάνω πρώτα οντισιόν. Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιος θα με κρίνει για να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω; Δεν θα δώσω εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά. Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση. Δεν θα κάνω. Όπως αρνήθηκα και τώρα. Μου είπαν να κάνω οντισιόν και είπα "να μην μου το στείλετε (το σενάριο), δεν θέλω αρνούμαι". Αυτά είναι αμερικανιές, να κάνουμε οντισιόν σε κάποιους ανθρώπους που τους ξέρουμε. Μεταξύ μας είμαστε ένα μικρό χωριό, ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Μέχρι και στο θέατρο με φωνάζουν και με παίρνουν για να κάνω τη δουλειά. Δεν κάνεις σε όλους κάστινγκ, μην τρελαθούμε», δήλωσε ο Τάσος Κωστής.
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Ο ηθοποιός συμπλήρωσε για το πρόσφατο περιστατικό με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος: «Με φώναξαν να κουβεντιάσουμε για τον ρόλο και ξαφνικά μου λένε "να γυρίσουμε κάτι". Και λέω "γιατί;"» και, όπως ανέφερε, του εξήγησαν πως το κανάλι θα αποφάσιζε εάν θα έπαιζε ο ίδιος στη σειρά.
«Θα αποφασίσω εγώ αν θέλω να παίξω στη δουλειά ή όχι», απάντησε.
Ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά πως έχει κάνει πολύ επιτυχημένες δουλειές και συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια: «Είχα την τύχη μέσα σε όλα αυτά τα πολλά που έχω κάνει, 47 σίριαλ σύνολο, να έχω κάνει και ωραίες συναντήσεις με 5,6,10 σίριαλ τα οποία και επαναλαμβάνονται», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν, τον έχει απομακρύνει: «Τώρα δεν θέλω να πολυ-κάνω, γιατί λένε ότι πρέπει να κάνω πρώτα οντισιόν. Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιος θα με κρίνει για να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω; Δεν θα δώσω εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά. Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση. Δεν θα κάνω. Όπως αρνήθηκα και τώρα. Μου είπαν να κάνω οντισιόν και είπα "να μην μου το στείλετε (το σενάριο), δεν θέλω αρνούμαι". Αυτά είναι αμερικανιές, να κάνουμε οντισιόν σε κάποιους ανθρώπους που τους ξέρουμε. Μεταξύ μας είμαστε ένα μικρό χωριό, ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Μέχρι και στο θέατρο με φωνάζουν και με παίρνουν για να κάνω τη δουλειά. Δεν κάνεις σε όλους κάστινγκ, μην τρελαθούμε», δήλωσε ο Τάσος Κωστής.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός συμπλήρωσε για το πρόσφατο περιστατικό με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος: «Με φώναξαν να κουβεντιάσουμε για τον ρόλο και ξαφνικά μου λένε "να γυρίσουμε κάτι". Και λέω "γιατί;"» και, όπως ανέφερε, του εξήγησαν πως το κανάλι θα αποφάσιζε εάν θα έπαιζε ο ίδιος στη σειρά.
«Θα αποφασίσω εγώ αν θέλω να παίξω στη δουλειά ή όχι», απάντησε.
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