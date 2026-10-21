Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον ως ηλικιωμένος με λευκά μαλλιά και γένια στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Lizard Music»
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Ντουέιν Τζόνσον Ταινία Μεταμόρφωση

Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον ως ηλικιωμένος με λευκά μαλλιά και γένια στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Lizard Music»

Ο ηθοποιός εθεάθη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου - Το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2027

Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον ως ηλικιωμένος με λευκά μαλλιά και γένια στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Lizard Music»
Γεωργία Κοτζιά
Αγνώριστος είναι ο Ντουέιν Τζόνσον στις πρώτες εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «Lizard Music», καθώς παρουσιάζεται με λευκά μαλλιά και γένια ως ηλικιωμένος άντρας.

Ο 54χρονος ηθοποιός εθεάθη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου να περπατά σκυφτός κρατώντας ένα κομμάτι πίτσας στο χέρι του, δίπλα στον νεαρό ηθοποιό Θίο Κλαρκ Λέμπερ, ο οποίος κρατούσε στο ένα του χέρι ένα λούτρινο παιχνίδι σαύρας, ενώ παράλληλα απολάμβανε και ο ίδιος άλλο ένα κομμάτι πίτσας.

Ο Τζόνσον χρειάστηκε να αδυνατίσει για τον συγκεκριμένο ρόλο, όπως είχε εξομολογηθεί στο Variety τον Σεπτέμβριο επισημαίνοντας: «Έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως κατάφερα στο “Smashing Machine”. (Αυτό σημαίνει) λιγότερο κοτόπουλο». Στις εικόνες εμφανίζεται με ένα μπεζ bucket καπέλο, κάτω από το οποίο ξεπρόβαλλαν τα λευκά του μαλλιά, φορώντας καμπαρντίνα στο ίδιο χρώμα, μπλε πουκάμισο και γραβάτα.

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Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον ως ηλικιωμένος με λευκά μαλλιά και γένια στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Lizard Music»


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Το «Lizard Music», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντάνιελ Πίνκγουοτερ το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1976, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα και τη φιλία του με έναν «παράξενο άνδρα που έχει μια ηλικιωμένη κότα». «Η αναζήτησή τους για απαντήσεις αποκαλύπτει κρυμμένους κόσμους και μια απρόσμενη αλλά μαγική φιλία», αναφέρεται ακόμη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Αλίσια Σίλβερστοουν, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τιμ Χάιντεκερ, Ρετζίνα Χολ και Τζεφ Γκόλντμπλουμ.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ θα κάνει ντεμπούτο στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2027.

Φωτογραφίες: Dario Alequin / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Γεωργία Κοτζιά

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