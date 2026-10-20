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Η Sia εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια του δίχρονου γιου της
Η Sia εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια του δίχρονου γιου της
Ο εν διαστάσει σύζυγος της τραγουδίστριας εξακολουθεί να έχει από κοινού τη νομική επιμέλεια του παιδιού τους
Την κύρια επιμέλεια του δίχρονου γιου της εξασφάλισε η Sia. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, ο εν διαστάσει σύζυγός της, Νταν Μπερνάντ, εξακολουθεί να έχει από κοινού τη νομική επιμέλεια του παιδιού, καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας μαζί του, ενώ η συμφωνία καθορίζει συγκεκριμένα το πρόγραμμα για τις γιορτές και άλλες ιδιαίτερες ημέρες.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται αρκετούς μήνες αφότου το πρώην ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία για τη διατροφή του παιδιού. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, η τραγουδίστρια συμφώνησε να καταβάλλει στον Μπερνάντ 42.500 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τον γιο τους.
Οι πληρωμές ξεκίνησαν την 1η Απριλίου και θα συνεχιστούν μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια ή, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά κανονικά στο λύκειο, μέχρι να αποφοιτήσει ή να γίνει 19 ετών. Η υποχρέωση καταβολής διατροφής μπορεί να λήξει νωρίτερα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σε περίπτωση θανάτου, γάμου, νομικής χειραφέτησης του παιδιού ή έκδοσης νέας δικαστικής απόφασης.
Εκτός από τη μηνιαία διατροφή, η Sia είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των διδάκτρων ιδιωτικού σχολείου, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από τους δύο γονείς, καθώς και των ιατρικών εξόδων που δεν καλύπτονται από ασφάλιση. Παράλληλα, θα συνεχίσει να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας στον γιο της, όπως προβλέπεται στα δικαστικά έγγραφα. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την οικονομική εξασφάλιση του παιδιού στο μέλλον.
Η Αυστραλή τραγουδίστρια υποχρεούται να διατηρεί ασφαλιστήριο ζωής ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, με δικαιούχο τον γιο της, ή να δημιουργήσει ένα καταπίστευμα που θα του παρέχει αντίστοιχη οικονομική προστασία σε περίπτωση που η ίδια πεθάνει προτού εκείνος ενηλικιωθεί.
Η συμφωνία για τη διατροφή και την επιμέλεια του παιδιού εντάσσεται στη συνεχιζόμενη διαδικασία διαζυγίου του πρώην ζευγαριού. Η Sia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπερνάντ το 2025, έναν χρόνο αφότου απέκτησαν μαζί τον γιο τους και τρία χρόνια μετά τον γάμο τους.
Τον Οκτώβριο του 2025, ο Μπερνάντ κατέθεσε αίτημα για να του ανατεθεί η αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι η Σία ήταν «ακατάλληλη και αναξιόπιστη ως γονέας, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα κατάχρησης ουσιών και εξάρτησης».
Η τραγουδίστρια απάντησε με δικό της υπόμνημα την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι απείχε από τη χρήση ουσιών για περισσότερους από έξι μήνες και συμμετείχε ενεργά σε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο περιλάμβανε εβδομαδιαίους ελέγχους και την υποστήριξη ειδικού συνοδού νηφαλιότητας. «Η ανάρρωσή μου αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της ζωής μου», ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα, προσθέτοντας ότι οι διαφορές στον τρόπο ζωής τους είχαν συμβάλει στον χωρισμό τους.
Αργότερα, δικαστής απέρριψε το αίτημα του Μπερνάντ για επείγουσα ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας, επισημαίνοντας ότι «δεν αποδείχθηκε, στο παρόν στάδιο, επαρκής επείγουσα ανάγκη που να δικαιολογεί τη λήψη των αιτούμενων έκτακτων μέτρων», όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται αρκετούς μήνες αφότου το πρώην ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία για τη διατροφή του παιδιού. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, η τραγουδίστρια συμφώνησε να καταβάλλει στον Μπερνάντ 42.500 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τον γιο τους.
Οι πληρωμές ξεκίνησαν την 1η Απριλίου και θα συνεχιστούν μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια ή, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά κανονικά στο λύκειο, μέχρι να αποφοιτήσει ή να γίνει 19 ετών. Η υποχρέωση καταβολής διατροφής μπορεί να λήξει νωρίτερα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σε περίπτωση θανάτου, γάμου, νομικής χειραφέτησης του παιδιού ή έκδοσης νέας δικαστικής απόφασης.
Εκτός από τη μηνιαία διατροφή, η Sia είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των διδάκτρων ιδιωτικού σχολείου, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από τους δύο γονείς, καθώς και των ιατρικών εξόδων που δεν καλύπτονται από ασφάλιση. Παράλληλα, θα συνεχίσει να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας στον γιο της, όπως προβλέπεται στα δικαστικά έγγραφα. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την οικονομική εξασφάλιση του παιδιού στο μέλλον.
Sia Granted Primary Physical Custody of Her and Estranged Husband Dan Bernad’s 2-Year-Old Son Somersault https://t.co/9R4RvGqOCY— People (@people) October 20, 2026
Η συμφωνία για τη διατροφή και την επιμέλεια του παιδιού εντάσσεται στη συνεχιζόμενη διαδικασία διαζυγίου του πρώην ζευγαριού. Η Sia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπερνάντ το 2025, έναν χρόνο αφότου απέκτησαν μαζί τον γιο τους και τρία χρόνια μετά τον γάμο τους.
Τον Οκτώβριο του 2025, ο Μπερνάντ κατέθεσε αίτημα για να του ανατεθεί η αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι η Σία ήταν «ακατάλληλη και αναξιόπιστη ως γονέας, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα κατάχρησης ουσιών και εξάρτησης».
Η τραγουδίστρια απάντησε με δικό της υπόμνημα την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι απείχε από τη χρήση ουσιών για περισσότερους από έξι μήνες και συμμετείχε ενεργά σε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο περιλάμβανε εβδομαδιαίους ελέγχους και την υποστήριξη ειδικού συνοδού νηφαλιότητας. «Η ανάρρωσή μου αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της ζωής μου», ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα, προσθέτοντας ότι οι διαφορές στον τρόπο ζωής τους είχαν συμβάλει στον χωρισμό τους.
Αργότερα, δικαστής απέρριψε το αίτημα του Μπερνάντ για επείγουσα ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας, επισημαίνοντας ότι «δεν αποδείχθηκε, στο παρόν στάδιο, επαρκής επείγουσα ανάγκη που να δικαιολογεί τη λήψη των αιτούμενων έκτακτων μέτρων», όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.
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