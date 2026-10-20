Ράιαν Γκόσλινγκ: Πώς η Τζούλια Ρόμπερτς τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δυσκολία στα γυρίσματα της ταινίας «Project Hail Mary»

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το λύσετε, μιλήστε στην Τζούλια Ρόμπερτς, εκείνη θα σας το λύσει, είπε ο ηθοποιός





Ο 45χρονος ηθοποιός μίλησε πρόσφατα για μια απρόσμενη συνάντησή του με την 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας επιστημονικής φαντασίας, στην οποία χρειάστηκε να περάσει μεγάλο μέρος του χρόνου του παίζοντας απέναντι σε έναν εξωγήινο που μοιάζει με βράχο και ονομάζεται Ρόκι.



«Είχα περάσει πολύ καιρό παίζοντας στην ταινία, είχα δοκιμάσει πολλές διαφορετικές εκδοχές του χαρακτήρα και πραγματικά ένιωθα ότι είχα εξαντλήσει κάθε ιδέα που μπορούσα να σκεφτώ», δήλωσε πρόσφατα ο Γκόσλινγκ στο IndieWire, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας.







Καθώς προσπαθεί να ανασυνθέσει τα γεγονότα και να κατανοήσει την αποστολή του, ανακαλύπτει ότι πρέπει να λύσει το μυστήριο μιας ουσίας που προκαλεί την εξασθένηση του Ήλιου, προκειμένου να σώσει τη Γη. Στην πορεία δημιουργεί και μια απροσδόκητη φιλία.







Εκείνη την περίοδο, ενώ δυσκολευόταν με τον ρόλο του, ο Γκόσλινγκ συνάντησε τυχαία την Τζούλια Ρόμπερτς. «Δεν την είχα γνωρίσει ποτέ και κάθισε δίπλα μου και αρχίσαμε να μιλάμε. Μου έλεγε πόσο διασκέδαζε στα γυρίσματα της δικής της ταινίας, του "After the Hunt", με τον Λούκα Γκουαντανίνο. Μου είπε: "Πρέπει να έρθεις από εκεί". Κι εγώ είχα ανάγκη από ανθρώπινη επαφή. Έτσι πήγα στο πλατό τους και εκείνη την ώρα γύριζαν μια σκηνή πάρτι. Όλοι έπιναν, διασκέδαζαν και έδειχναν να περνούν υπέροχα», θυμήθηκε.



Σε σκηνοθεσία του 55χρονου Γκουαντανίνο, το «After the Hunt» έχει πρωταγωνίστρια τη Ρόμπερτς στον ρόλο μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου, της οποίας η ζωή αναστατώνεται όταν μια διακεκριμένη φοιτήτριά της, την οποία υποδύεται η Άγιο Εντεμπίρι, κατηγορεί έναν συνάδελφό της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Άντριου Γκάρφιλντ, για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η υπόθεση αναγκάζει την καθηγήτρια να αντιμετωπίσει σύνθετα ηθικά διλήμματα, αλλά και ένα μυστικό από το δικό της παρελθόν.



Κλείσιμο



Το τρέιλερ της ταινίας Project Hail Mary





Η ιδέα του κινητοποίησε ολόκληρο το συνεργείο. «Σταμάτησαν τα πάντα, εκείνη την ημέρα που γυρίζαμε στο πανάκριβο, εντυπωσιακό σκηνικό μας, και άρχισαν να ψάχνουν παντού για κολλητική ταινία, γυαλιά και ένα φόρεμα. Με βοήθησαν να φτιάξω αυτή την κυρία-σφουγγαρίστρα, ώστε να έχω κάποιον να παίζω μαζί του στις σκηνές. Την ονομάσαμε Μόπι Ρίνγκγουολντ», περιέγραψε.



Μια τυχαία συνάντηση με την Τζούλια Ρόμπερτς έδωσε τη λύση στον Ράιαν Γκόσλινγκ σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε στα γυρίσματα της ταινίας «Project Hail Mary».Ο 45χρονος ηθοποιός μίλησε πρόσφατα για μια απρόσμενη συνάντησή του με την 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας επιστημονικής φαντασίας, στην οποία χρειάστηκε να περάσει μεγάλο μέρος του χρόνου του παίζοντας απέναντι σε έναν εξωγήινο που μοιάζει με βράχο και ονομάζεται Ρόκι.«Είχα περάσει πολύ καιρό παίζοντας στην ταινία, είχα δοκιμάσει πολλές διαφορετικές εκδοχές του χαρακτήρα και πραγματικά ένιωθα ότι είχα εξαντλήσει κάθε ιδέα που μπορούσα να σκεφτώ», δήλωσε πρόσφατα ο Γκόσλινγκ στο IndieWire, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας.Βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άντι Γουίαρ, το «Project Hail Mary» έχει πρωταγωνιστή τον Γκόσλινγκ στον ρόλο του Ράιλαντ Γκρέις, ενός καθηγητή φυσικών επιστημών που ξυπνά μόνος μέσα σε ένα διαστημόπλοιο, χωρίς να θυμάται πώς βρέθηκε εκεί.Καθώς προσπαθεί να ανασυνθέσει τα γεγονότα και να κατανοήσει την αποστολή του, ανακαλύπτει ότι πρέπει να λύσει το μυστήριο μιας ουσίας που προκαλεί την εξασθένηση του Ήλιου, προκειμένου να σώσει τη Γη. Στην πορεία δημιουργεί και μια απροσδόκητη φιλία.«Είχα φορέσει μια ολόσωμη στολή που έμοιαζε με πλακούντα. Έμοιαζα με άνθρωπο των σπηλαίων στο Διάστημα. Έπαιξα σαν να είχα μόλις γεννηθεί. Έπαιξα σαν να μην ήξερα να μιλάω. Ήμουν νήπιο. Ήμουν ενήλικος άνδρας. Και προς το τέλος φτάσαμε σε ένα πανάκριβο σκηνικό, γεμάτο οθόνες LED, το οποίο περιμέναμε τόσο καιρό να κατασκευαστεί. Είχαμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτό και ήταν οπτικά πανέμορφο, εντυπωσιακό και υψηλής τεχνολογίας. Αλλά εγώ είχα κουραστεί τόσο πολύ να παίζω μόνος μου», περιέγραψε.Εκείνη την περίοδο, ενώ δυσκολευόταν με τον ρόλο του, ο Γκόσλινγκ συνάντησε τυχαία την Τζούλια Ρόμπερτς. «Δεν την είχα γνωρίσει ποτέ και κάθισε δίπλα μου και αρχίσαμε να μιλάμε. Μου έλεγε πόσο διασκέδαζε στα γυρίσματα της δικής της ταινίας, του "After the Hunt", με τον Λούκα Γκουαντανίνο. Μου είπε: "Πρέπει να έρθεις από εκεί". Κι εγώ είχα ανάγκη από ανθρώπινη επαφή. Έτσι πήγα στο πλατό τους και εκείνη την ώρα γύριζαν μια σκηνή πάρτι. Όλοι έπιναν, διασκέδαζαν και έδειχναν να περνούν υπέροχα», θυμήθηκε.Σε σκηνοθεσία του 55χρονου Γκουαντανίνο, το «After the Hunt» έχει πρωταγωνίστρια τη Ρόμπερτς στον ρόλο μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου, της οποίας η ζωή αναστατώνεται όταν μια διακεκριμένη φοιτήτριά της, την οποία υποδύεται η Άγιο Εντεμπίρι, κατηγορεί έναν συνάδελφό της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Άντριου Γκάρφιλντ, για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η υπόθεση αναγκάζει την καθηγήτρια να αντιμετωπίσει σύνθετα ηθικά διλήμματα, αλλά και ένα μυστικό από το δικό της παρελθόν.Έχοντας βιώσει το κλίμα συντροφικότητας που επικρατούσε στο πλατό της Ρόμπερτς, ο Γκόσλινγκ επέστρεψε στα γυρίσματα του «Project Hail Mary», αποφασισμένος να αλλάξει κάτι. «Όταν επέστρεψα στο πλατό, είπα: "Θέλω έναν φίλο, θέλω κάποιον να παίζω μαζί του". Μου απάντησαν: "Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε;". Και τους είπα: "Θέλω να πάρω μια σφουγγαρίστρα, να τη μετατρέψω σε άνθρωπο και να της μιλάω"», δήλωσε στο IndieWire.Η ιδέα του κινητοποίησε ολόκληρο το συνεργείο. «Σταμάτησαν τα πάντα, εκείνη την ημέρα που γυρίζαμε στο πανάκριβο, εντυπωσιακό σκηνικό μας, και άρχισαν να ψάχνουν παντού για κολλητική ταινία, γυαλιά και ένα φόρεμα. Με βοήθησαν να φτιάξω αυτή την κυρία-σφουγγαρίστρα, ώστε να έχω κάποιον να παίζω μαζί του στις σκηνές. Την ονομάσαμε Μόπι Ρίνγκγουολντ», περιέγραψε.

Η αυτοσχέδια «παρτενέρ» του τελικά συμπεριλήφθηκε στην ταινία, παρότι απείχε πολύ από τα περίτεχνα και τεχνολογικά προηγμένα σκηνικά που περιέβαλλαν τον ηθοποιό. «Εκεί που υποτίθεται ότι θα είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές σκηνές με όλες τις οθόνες LED, τελικά είχαμε απλώς μια σφουγγαρίστρα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Και την έβαλαν στην ταινία».



Για τον Γκόσλινγκ, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια υπενθύμιση ότι μερικές φορές οι καλύτερες λύσεις προκύπτουν από τις πιο απρόσμενες καταστάσεις, ακόμη και από μια συζήτηση με μια βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό. «Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το λύσετε, μιλήστε στην Τζούλια Ρόμπερτς. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα της ιστορίας. Εκείνη θα σας το λύσει», κατέληξε.