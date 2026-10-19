Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ο Νίκολας Κέιτζ και ο Αντόνιο Μπαντέρας πρωταγωνιστούν στην 5η σεζόν του True Detective
Ο Νίκολας Κέιτζ και ο Αντόνιο Μπαντέρας πρωταγωνιστούν στην 5η σεζόν του True Detective
Η πλοκή του νέου κύκλου μεταφέρεται στην περιοχή Τζαμέικα Μπέι της Νέας Υόρκης
Ο Νίκολας Κέιτζ και ο Αντόνιο Μπαντέρας θα είναι το δίδυμο που θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σεζόν του True Detective. Οι δύο ηθοποιοί αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον νέο κύκλο της επιτυχημένης αστυνομικής σειράς του HBO.
Τα γυρίσματα της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027. Η Ίσα Λόπεζ θα έχει ξανά το ρόλο της showrunner όπως και στον τέταρτο κύκλο «Night Country» ο οποίος διαδραματιζόταν στην Αλάσκα με πρωταγωνίστριες τις Τζόντι Φόστερ και Κάλι Ρέις.
Αυτή τη φορά, η πλοκή μεταφέρεται στην περιοχή Τζαμέικα Μπέι της Νέας Υόρκης με τον Νίκολας Κέιτζ να πρωταγωνιστεί ως Henry Logan και τον Αντόνιο Μπαντέρας στον ρόλο του Rai Garcia.
Η Λόπεζ έχει επίσης αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ενώ βρίσκεται και στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής μαζί με τους Κέιτζ, Μπαντέρας, Γούντι Χάρελσον, Ντάνιελ Ζέλμαν, Μάρι Τζο Γουίνκλερ, Κάθλιν ΜακΚάφρεϊ, Στιβ Γκόλιν, Ρίτσαρντ Μπράουν, Νικ Πιτσολάτο, Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Μάθιου ΜακΚόναχι.
Η δημιουργός είχε αφήσει παλαιότερα να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν ορισμένες «σημαντικές συνδέσεις» ανάμεσα στα γεγονότα της Αλάσκας και στα νέα επεισόδια. «Ωστόσο πρόκειται για μια εντελώς καινούργια ιστορία, με νέους χαρακτήρες και φρέσκια ματιά στα πάντα», είπε σε δηλώσεις της, στην NY Post.
Τα γυρίσματα της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027. Η Ίσα Λόπεζ θα έχει ξανά το ρόλο της showrunner όπως και στον τέταρτο κύκλο «Night Country» ο οποίος διαδραματιζόταν στην Αλάσκα με πρωταγωνίστριες τις Τζόντι Φόστερ και Κάλι Ρέις.
Αυτή τη φορά, η πλοκή μεταφέρεται στην περιοχή Τζαμέικα Μπέι της Νέας Υόρκης με τον Νίκολας Κέιτζ να πρωταγωνιστεί ως Henry Logan και τον Αντόνιο Μπαντέρας στον ρόλο του Rai Garcia.
'True Detective' Season 5 Officially Casts Nicolas Cage — and Antonio Banderas https://t.co/Hzj6GN6SiF— The Hollywood Reporter (@THR) October 16, 2026
Η δημιουργός είχε αφήσει παλαιότερα να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν ορισμένες «σημαντικές συνδέσεις» ανάμεσα στα γεγονότα της Αλάσκας και στα νέα επεισόδια. «Ωστόσο πρόκειται για μια εντελώς καινούργια ιστορία, με νέους χαρακτήρες και φρέσκια ματιά στα πάντα», είπε σε δηλώσεις της, στην NY Post.
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