Η Σακίρα ευχαρίστησε δημόσια τον πρώην σύντροφό της, Αντόνιο ντε λα Ρούα: Είναι φίλος καρδιάς
Η Σακίρα ευχαρίστησε δημόσια τον πρώην σύντροφό της, Αντόνιο ντε λα Ρούα: Είναι φίλος καρδιάς
Θέλω να ευχαριστήσω κάποιον που κάποτε ήταν σύντροφός μου και σήμερα είναι ένας σπουδαίος φίλος, είπε η τραγουδίστρια στην τελευταία συναυλία της στη Μαδρίτη
Ένα μήνυμα στον πρώην σύντροφό της, Αντόνιο ντε λα Ρούα έστειλε η Σακίρα στην τελευταία συναυλία της στη Μαδρίτη αποκαλώντας τον «φίλο καρδιάς».
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» και ύστερα από εβδομάδες γεμάτες επιτυχίες και ξεχωριστές εμφανίσεις καλλιτεχνών στη σκηνή, η Κολομβιανή σταρ ολοκλήρωσε τη συναυλιακή της πορεία στην ισπανική πρωτεύουσα.
Στην τελευταία εμφάνισή της, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μοιράστηκε τη σκηνή με τους Μαλούμα, Beéle, Ντάνι Μαρτίν και Bizarrap, ενώ επιφύλαξε μια ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο διατηρεί πλέον στενή φιλία.
«Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιον που ήταν δίπλα μου και με στήριζε σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και έχει εργαστεί για τη δημιουργία και κάθε λεπτομέρεια του Macondo Park», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
«Γιατί στη ζωή όλα μεταμορφώνονται, όπως λέει και ο Ντρέξλερ», πρόσθεσε, πριν αναφέρει το όνομα του Αντόνιο ντε λα Ρούα. «Θέλω να ευχαριστήσω κάποιον που κάποτε ήταν σύντροφός μου και σήμερα είναι ένας σπουδαίος φίλος, ένας φίλος της ψυχής μου: τον Αντόνιο ντε λα Ρούα» δήλωσε η Σακίρα, με το κοινό να αντιδρά με ενθουσιασμό. «Αντόνιο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τη φιλία σου» συμπλήρωσε χαμογελώντας.
Ο Αντόνιο ντε λα Ρούα, γιος του πρώην προέδρου της Αργεντινής, Φερνάντο ντε λα Ρούα και η Σακίρα ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2000. Εκείνος ανέλαβε αργότερα χρέη μάνατζερ της τραγουδίστριας, ενώ η σχέση τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για επιτυχημένα τραγούδια της, όπως το «Día de Enero». Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2011, ενώ στη συνέχεια ο Αργεντινός επιχειρηματίας κατέθεσε αγωγή εκατομμυρίων δολαρίων κατά της τραγουδίστριας, ζητώντας αποζημίωση για τη δουλειά του ως εκπροσώπου της. Η αγωγή απορρίφθηκε το 2013.
Το 2024, μετά την αποχώρηση του μάνατζερ Τζέιμι Λέβιν, η Σακίρα επανέφερε διακριτικά τον ντε λα Ρούα στην επαγγελματική της ομάδα. Έκτοτε, εκείνος έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές συναυλίες της πρώην συντρόφου του. Μάλιστα, η κόρη του, Ζουλού, την οποία έχει αποκτήσει με το πρώην μοντέλο Ντανιέλα Ράμος, έχει φωτογραφηθεί μαζί με την Κολομβιανή σταρ.
Πριν από την αφιέρωσή της στον ντε λα Ρούα, η Σακίρα μίλησε στο κοινό για τη σημασία που είχαν για εκείνη οι εμφανίσεις στην Ισπανία, αλλά και για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.
«Αυτός ο μήνας ήταν, νομίζω, ένας από τους σημαντικότερους στην καριέρα μου. Αυτή η σειρά συναυλιών ήταν ιστορική για μένα» είπε αρχικά. «Πέρασα επίσης δύσκολες στιγμές αυτόν τον μήνα, εξαιτίας της υγείας του πατέρα μου και επειδή χρειάστηκε να διαχειριστώ προσωπικές καταστάσεις για τις οποίες ήδη γνωρίζετε», συνέχισε, σε μια αναφορά που φαίνεται να σχετίζεται με τη δικαστική διαδικασία με τον Ζεράρ Πικέ για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, Μίλαν και Σάσα.
Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε στη συνέχεια τους θαυμαστές της για τη δύναμη που της έδωσαν, τονίζοντας ότι χάρη σε εκείνους ανέβαινε κάθε βράδυ στη σκηνή με χαρά. «Πραγματικά κάνετε τον χρόνο να σταματά και μου δίνετε τη δύναμη, γιατί αυτή προέρχεται πραγματικά από εσάς, να ανεβαίνω κάθε βράδυ στη σκηνή με απόλυτη χαρά και γεμάτη καρδιά. Με κάνατε να το απολαμβάνω σαν να ξεκινούσα τώρα την καριέρα μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ» πρόσθεσε.
Κλείνοντας, η Σακίρα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι δυσκολίες μπορούν να αλλάξουν έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουν να προχωρήσει: «Η ζωή είναι γεμάτη προσθέσεις και αφαιρέσεις. Από τη μία πλευρά κάτι μας παίρνει και από την άλλη κάτι μας δίνει. Έτσι είναι. Και σίγουρα η ζωή έχει τους δικούς της τρόπους να μας ανταμείβει, και αυτό είναι ένα παράδειγμα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» και ύστερα από εβδομάδες γεμάτες επιτυχίες και ξεχωριστές εμφανίσεις καλλιτεχνών στη σκηνή, η Κολομβιανή σταρ ολοκλήρωσε τη συναυλιακή της πορεία στην ισπανική πρωτεύουσα.
Στην τελευταία εμφάνισή της, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μοιράστηκε τη σκηνή με τους Μαλούμα, Beéle, Ντάνι Μαρτίν και Bizarrap, ενώ επιφύλαξε μια ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο διατηρεί πλέον στενή φιλία.
«Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιον που ήταν δίπλα μου και με στήριζε σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και έχει εργαστεί για τη δημιουργία και κάθε λεπτομέρεια του Macondo Park», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
¿EN QUÉ ANDAN ESTOS DOS?— BLENDER (@estoesblender) October 13, 2026
El agradecimiento especial de Shakira para su ex, Antonio De La Rúa. pic.twitter.com/hAc71QidA3
Ο Αντόνιο ντε λα Ρούα, γιος του πρώην προέδρου της Αργεντινής, Φερνάντο ντε λα Ρούα και η Σακίρα ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2000. Εκείνος ανέλαβε αργότερα χρέη μάνατζερ της τραγουδίστριας, ενώ η σχέση τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για επιτυχημένα τραγούδια της, όπως το «Día de Enero». Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2011, ενώ στη συνέχεια ο Αργεντινός επιχειρηματίας κατέθεσε αγωγή εκατομμυρίων δολαρίων κατά της τραγουδίστριας, ζητώντας αποζημίωση για τη δουλειά του ως εκπροσώπου της. Η αγωγή απορρίφθηκε το 2013.
Το 2024, μετά την αποχώρηση του μάνατζερ Τζέιμι Λέβιν, η Σακίρα επανέφερε διακριτικά τον ντε λα Ρούα στην επαγγελματική της ομάδα. Έκτοτε, εκείνος έχει δώσει το «παρών» σε αρκετές συναυλίες της πρώην συντρόφου του. Μάλιστα, η κόρη του, Ζουλού, την οποία έχει αποκτήσει με το πρώην μοντέλο Ντανιέλα Ράμος, έχει φωτογραφηθεί μαζί με την Κολομβιανή σταρ.
Πριν από την αφιέρωσή της στον ντε λα Ρούα, η Σακίρα μίλησε στο κοινό για τη σημασία που είχαν για εκείνη οι εμφανίσεις στην Ισπανία, αλλά και για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.
«Αυτός ο μήνας ήταν, νομίζω, ένας από τους σημαντικότερους στην καριέρα μου. Αυτή η σειρά συναυλιών ήταν ιστορική για μένα» είπε αρχικά. «Πέρασα επίσης δύσκολες στιγμές αυτόν τον μήνα, εξαιτίας της υγείας του πατέρα μου και επειδή χρειάστηκε να διαχειριστώ προσωπικές καταστάσεις για τις οποίες ήδη γνωρίζετε», συνέχισε, σε μια αναφορά που φαίνεται να σχετίζεται με τη δικαστική διαδικασία με τον Ζεράρ Πικέ για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, Μίλαν και Σάσα.
Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε στη συνέχεια τους θαυμαστές της για τη δύναμη που της έδωσαν, τονίζοντας ότι χάρη σε εκείνους ανέβαινε κάθε βράδυ στη σκηνή με χαρά. «Πραγματικά κάνετε τον χρόνο να σταματά και μου δίνετε τη δύναμη, γιατί αυτή προέρχεται πραγματικά από εσάς, να ανεβαίνω κάθε βράδυ στη σκηνή με απόλυτη χαρά και γεμάτη καρδιά. Με κάνατε να το απολαμβάνω σαν να ξεκινούσα τώρα την καριέρα μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ» πρόσθεσε.
Κλείνοντας, η Σακίρα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι δυσκολίες μπορούν να αλλάξουν έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουν να προχωρήσει: «Η ζωή είναι γεμάτη προσθέσεις και αφαιρέσεις. Από τη μία πλευρά κάτι μας παίρνει και από την άλλη κάτι μας δίνει. Έτσι είναι. Και σίγουρα η ζωή έχει τους δικούς της τρόπους να μας ανταμείβει, και αυτό είναι ένα παράδειγμα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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