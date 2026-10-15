Αλέκος Ζαζόπουλος: Έχασα 45 κιλά, μετά είχα ένα ατύχημα και τα ξαναπήρα
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Αλέκος Ζαζόπουλος Κιλά

Αλέκος Ζαζόπουλος: Έχασα 45 κιλά, μετά είχα ένα ατύχημα και τα ξαναπήρα

Προσέχω τη διατροφή μου, έχασα περίπου 20 πάλι, είπε ο τραγουδιστής

Αλέκος Ζαζόπουλος: Έχασα 45 κιλά, μετά είχα ένα ατύχημα και τα ξαναπήρα
Ιωάννα Μαρίνου
Στη μεγάλη απώλεια βάρους που πέτυχε στο παρελθόν αναφέρθηκε ο Αλέκος Ζαζόπουλος, δηλώνοντας ότι αν και έχασε 45 κιλά, στη συνέχεια πήρε μερικά λόγω ενός ατυχήματος.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τις αυξομειώσεις του βάρους του, εξηγώντας πως τόσο η διατροφή, όσο και η άσκηση αποτελούν στοιχεία της καθημερινότητάς του. Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ανέφερε πως μετά την απώλεια 45 κιλών, ένα ατύχημα τον οδήγησε σε ακινησία με αποτέλεσμα να πάρει βάρος.

Όσο για την παρούσα φάση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος παραδέχτηκε ότι μετά τον τραυματισμό του επανήλθε: «Προσέχω τη διατροφή μου. Έχασα 45 κιλά κάποτε, μετά είχα ένα ατύχημα και τα ξαναπήρα. Τώρα έχασα περίπου 20 κιλά πάλι. Είχα πάρει 20 κιλά λόγω της ακινησίας, επειδή δεν έκανα γυμναστική, όπως έκανα τότε που είχα χάσει τα πολλά κιλά. Είχα πέσει, ήταν χαζό το ατύχημα, μιλούσα στο τηλέφωνο και σκόνταψα σε ένα σίδερο και χτύπησα, αλλά ήταν πολύ σοβαρό το τράνταγμα».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

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