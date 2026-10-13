Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τομ Χίντλστον: Από τότε που έγινα πατέρας νιώθω πιο ζωντανός, είναι ο σημαντικότερος ρόλος που θα παίξω ποτέ
Τομ Χίντλστον: Από τότε που έγινα πατέρας νιώθω πιο ζωντανός, είναι ο σημαντικότερος ρόλος που θα παίξω ποτέ
Το να βρίσκομαι εκεί για τα παιδιά μου, δίπλα τους, είναι παράδεισος, εξομολογήθηκε ο 45χρονος ηθοποιός
Η πατρότητα άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή του Τομ Χίντλστον, όπως εξομολογήθηκε ο ηθοποιός σε νέα συνέντευξή του, τονίζοντας ότι τα δύο παιδιά του αποτελούν πλέον το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του.
Ο 45χρονος σταρ περιέγραψε τη χαρά που του προσφέρει η ανατροφή τους, δηλώνοντας πως, αν και ήταν ευτυχισμένος πριν γίνει πατέρας, η απόκτηση των παιδιών του έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στην καθημερινότητά του. Ο Τομ Χίντλστον και η σύντροφός του, Ζάουι Άστον απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ υποδέχτηκαν το δεύτερο τον Νοέμβριο του 2025.
Μιλώντας στο περιοδικό Esquire, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Το να γίνω πατέρας άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Άλλαξε το επίκεντρο όσων δίνουν νόημα στη ζωή μου. Είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα κάνω ποτέ, ο σημαντικότερος ρόλος που θα παίξω ποτέ. Και το να βρίσκομαι εκεί για τα παιδιά μου, δίπλα τους, είναι... είναι... παράδεισος».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να είχα προετοιμαστεί για το πόσο μεγαλώνει η καρδιά σου όταν γίνεσαι γονιός. Απλώς νιώθεις τα πάντα πιο έντονα. Αισθάνεσαι τα πάντα πιο βαθιά... Είναι μια αγάπη που δεν μοιάζει με καμία άλλη... Νιώθεις περισσότερο ζωντανός. Η πατρότητα είναι το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και δεν το ήξερα. Ήμουν αρκετά ευτυχισμένος και πριν, αλλά τελικά αυτό είναι το πραγματικό νόημα της ζωής».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τομ Χίντλστον αναφέρθηκε στη μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία που του παρουσιάστηκε όταν ανέλαβε τον ρόλο του Λόκι στην ταινία Thor το 2011, αλλά και στον αντίκτυπο που είχε στη ζωή του η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.
Αναφερόμενος στον ρόλο του Λόκι, δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν πολύ σύνθετο χαρακτήρα σε μια ταινία τέτοιας κλίμακας, κάτι που δεν είχα την ευκαιρία να κάνω ποτέ στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω πως αυτό άλλαξε εντελώς τη ζωή μου».
Συνεχίζοντας, εξήγησε πώς διαχειρίστηκε την ξαφνική δημοσιότητα: «Όταν περάσεις αυτή τη γέφυρα, δεν μπορείς να την ξαναπεράσεις προς τα πίσω. Είναι σαν να σκαρφαλώνεις σε μεγάλο υψόμετρο στα βουνά – και σκέφτομαι εδώ τον Τένζινγκ. Πρέπει να εγκλιματιστείς, γιατί πρόκειται για μια ασυνήθιστη εμπειρία. Όμως πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν να προσπαθήσω να διατηρήσω τον συνηθισμένο, καθημερινό εαυτό μου».
Όπως είπε: «Μερικές φορές δέχεσαι μια έντονη ενέργεια από τους άλλους, η οποία συχνά εκδηλώνεται είτε με τη μορφή εξιδανίκευσης είτε με το ακριβώς αντίθετο, και σκέφτεσαι: "Μισό λεπτό"».
Ο ηθοποιός τόνισε ότι η διατήρηση της αυθεντικότητας και η αφοσίωση στη δουλειά του τον βοήθησαν να παραμείνει προσγειωμένος, παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη δημοσιότητα. «Το να προσπαθείς να παραμένεις προσγειωμένος και να κατανοείς αυτή την εμπειρία από τη δική σου οπτική, με έναν πολύ φυσιολογικό τρόπο, απαιτεί πραγματική προσπάθεια. Δεν είναι κάποιο μαγικό κόλπο. Και στην πραγματικότητα, το να παραμένεις πιστός στην ουσία της δουλειάς σου είναι αυτό που σε κρατά προσγειωμένο όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο... Νομίζω ότι έχω περάσει από κάθε είδους κατάσταση».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ο 45χρονος σταρ περιέγραψε τη χαρά που του προσφέρει η ανατροφή τους, δηλώνοντας πως, αν και ήταν ευτυχισμένος πριν γίνει πατέρας, η απόκτηση των παιδιών του έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στην καθημερινότητά του. Ο Τομ Χίντλστον και η σύντροφός του, Ζάουι Άστον απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ υποδέχτηκαν το δεύτερο τον Νοέμβριο του 2025.
Μιλώντας στο περιοδικό Esquire, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Το να γίνω πατέρας άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Άλλαξε το επίκεντρο όσων δίνουν νόημα στη ζωή μου. Είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα κάνω ποτέ, ο σημαντικότερος ρόλος που θα παίξω ποτέ. Και το να βρίσκομαι εκεί για τα παιδιά μου, δίπλα τους, είναι... είναι... παράδεισος».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να είχα προετοιμαστεί για το πόσο μεγαλώνει η καρδιά σου όταν γίνεσαι γονιός. Απλώς νιώθεις τα πάντα πιο έντονα. Αισθάνεσαι τα πάντα πιο βαθιά... Είναι μια αγάπη που δεν μοιάζει με καμία άλλη... Νιώθεις περισσότερο ζωντανός. Η πατρότητα είναι το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και δεν το ήξερα. Ήμουν αρκετά ευτυχισμένος και πριν, αλλά τελικά αυτό είναι το πραγματικό νόημα της ζωής».
Tom Hiddleston says he feels 'more alive' since becoming a father and claims parenthood is 'the whole point' of life https://t.co/PYvOVXqnF8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026
Αναφερόμενος στον ρόλο του Λόκι, δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν πολύ σύνθετο χαρακτήρα σε μια ταινία τέτοιας κλίμακας, κάτι που δεν είχα την ευκαιρία να κάνω ποτέ στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω πως αυτό άλλαξε εντελώς τη ζωή μου».
Συνεχίζοντας, εξήγησε πώς διαχειρίστηκε την ξαφνική δημοσιότητα: «Όταν περάσεις αυτή τη γέφυρα, δεν μπορείς να την ξαναπεράσεις προς τα πίσω. Είναι σαν να σκαρφαλώνεις σε μεγάλο υψόμετρο στα βουνά – και σκέφτομαι εδώ τον Τένζινγκ. Πρέπει να εγκλιματιστείς, γιατί πρόκειται για μια ασυνήθιστη εμπειρία. Όμως πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν να προσπαθήσω να διατηρήσω τον συνηθισμένο, καθημερινό εαυτό μου».
Όπως είπε: «Μερικές φορές δέχεσαι μια έντονη ενέργεια από τους άλλους, η οποία συχνά εκδηλώνεται είτε με τη μορφή εξιδανίκευσης είτε με το ακριβώς αντίθετο, και σκέφτεσαι: "Μισό λεπτό"».
Ο ηθοποιός τόνισε ότι η διατήρηση της αυθεντικότητας και η αφοσίωση στη δουλειά του τον βοήθησαν να παραμείνει προσγειωμένος, παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη δημοσιότητα. «Το να προσπαθείς να παραμένεις προσγειωμένος και να κατανοείς αυτή την εμπειρία από τη δική σου οπτική, με έναν πολύ φυσιολογικό τρόπο, απαιτεί πραγματική προσπάθεια. Δεν είναι κάποιο μαγικό κόλπο. Και στην πραγματικότητα, το να παραμένεις πιστός στην ουσία της δουλειάς σου είναι αυτό που σε κρατά προσγειωμένο όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο... Νομίζω ότι έχω περάσει από κάθε είδους κατάσταση».
Φωτογραφίες: Shutterstock
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