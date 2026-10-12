Ο ASAP Rocky έδωσε την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα: Η θεαματική είσοδος με ελικόπτερο στο Telekom Center και τα γυναικεία εσώρουχα
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ASAP Rocky Συναυλία Ελλάδα ΟΑΚΑ Telekom Center Athens

Ο ASAP Rocky έδωσε την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα: Η θεαματική είσοδος με ελικόπτερο στο Telekom Center και τα γυναικεία εσώρουχα

Ο ράπερ πραγματοποίησε εμφάνιση στο πλαίσιο της  παγκόσμιας περιοδείας του «Don't Be Dumb World Tour»

Ο ASAP Rocky έδωσε την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα: Η θεαματική είσοδος με ελικόπτερο στο Telekom Center και τα γυναικεία εσώρουχα
Ιωάννα Μαρίνου
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Την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα έδωσε ο ASAP Rocky, με την εμφάνισή του στο Telekom Center Athens να περιλαμβάνει από ελικόπτερο,  γυναικεία εσώρουχα που πέταξαν θαυμάστριές του στη σκηνή, συνεχείς εναλλαγές με χορευτικά και εντυπωσιακά σόου.

Το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, ο  37χρονος ράπερ εμφανίστηκε στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don’t Be Dumb World Tour». Η εμφάνιση είχε ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια Live Nation ως η πρώτη συναυλία του στη χώρα, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, καθώς και επιτυχίες από την προηγούμενη δισκογραφία του.

Το στοιχείο που ξεχώρισε από την έναρξη του σόου ήταν η είσοδος του καλλιτέχνη, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου που αποτελούσε μέρος του σκηνικού. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι θαυμαστές του στα social media, αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή, αλλά και η ένταση που επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με τον Rocky να ξεσηκώνει τον κόσμο με τα κομμάτια του.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@manousaki.aggeliki

#asaprocky #greece #tour

♬ πρωτότυπος ήχος - manousaki.aggeliki
@diligent419

#asaprocky #prettyflacko #dontbedumb #foryoupage #bulgaria

♬ Originalton - s_archieve
@mariza.l

Το αξίζεις αγοράκι μου 🫠❤️ #asaprocky #asap #greece #asaprockytour2026 #concertoaka

♬ πρωτότυπος ήχος - Μαρίζα Λαμπροπούλου
Κλείσιμο
@laubce

#asaprocky #dontbedumb #concert #fyp #viral

♬ original sound - kelvetica
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Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς ήταν και η στιγμή που ο ράπερ στάθηκε στη σκηνή κρατώντας γυναικεία εσώρουχα που του πέταξαν θαυμάστριές του. Σε άλλη σημείο της συναυλίας, χορευτές ντυμένοι στα μαύρα πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη, με ορισμένους να γράφουν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκαναν χορευτικές κινήσεις που θύμισαν τον ελληνικό συρτάκι.


@k4rpx

Δεν είχα κανένα να του πετάξω 😔#asaprocky #concert #athens #fyp #music

♬ Wassup - A$AP Rocky

@angelospetrou

O A$AP Rocky στη συναυλία του σήμερα στην Αθήνα (11/10) επέλεξε και χορευτές από Ελλάδα να είναι πάνω στη σκηνή μαζί του. Δεν μιλάμε αρκετά για τους χορευτές που κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα! #asap

♬ original sound - Angelos Petrou
@manousaki.aggeliki

Ok good one asaprocky greece tour

♬ IKARIOTIKO - Konstantinos Argiros
@danipapadima

α τελείωσα #asaprocky #dontbedumb #athens #dontbedumbtour26 #prettyfood

♬ I'm Not In Love - 10cc
Ιωάννα Μαρίνου
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