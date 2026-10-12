Ο ASAP Rocky έδωσε την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα: Η θεαματική είσοδος με ελικόπτερο στο Telekom Center και τα γυναικεία εσώρουχα

βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, ο

Το στοιχείο που ξεχώρισε από την έναρξη του σόου ήταν η είσοδος του καλλιτέχνη, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου που αποτελούσε μέρος του σκηνικού. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι θαυμαστές του στα social media, αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή, αλλά και η ένταση που επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με τον Rocky να ξεσηκώνει τον κόσμο με τα κομμάτια του.

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Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς ήταν και η στιγμή που ο ράπερ στάθηκε στη σκηνή κρατώντας γυναικεία εσώρουχα που του πέταξαν θαυμάστριές του. Σε άλλη σημείο της συναυλίας, χορευτές ντυμένοι στα μαύρα πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη, με ορισμένους να γράφουν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκαναν χορευτικές κινήσεις που θύμισαν τον ελληνικό συρτάκι. Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς ήταν και η στιγμή που ο ράπερ στάθηκε στη σκηνή κρατώντας γυναικεία εσώρουχα που του πέταξαν θαυμάστριές του. Σε άλλη σημείο της συναυλίας, χορευτές ντυμένοι στα μαύρα πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη, με ορισμένους να γράφουν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκαναν χορευτικές κινήσεις που θύμισαν τον ελληνικό συρτάκι.