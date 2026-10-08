Πρεμιέρα για την ταινία «Η Βαλίτσα», οι πρωταγωνιστές και οι παρουσίες της βραδιάς

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της νέας ελληνικής ταινίας «Η Βαλίτσα», σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, παρουσία των πρωταγωνιστών αλλά και πολλών προσώπων από τον χώρο της εγχώριας showbiz - «Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων», δηλώνει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Παπαθανάσης