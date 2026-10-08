Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Πρεμιέρα για την ταινία «Η Βαλίτσα», οι πρωταγωνιστές και οι παρουσίες της βραδιάς
Πρεμιέρα για την ταινία «Η Βαλίτσα», οι πρωταγωνιστές και οι παρουσίες της βραδιάς
Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της νέας ελληνικής ταινίας «Η Βαλίτσα», σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, παρουσία των πρωταγωνιστών αλλά και πολλών προσώπων από τον χώρο της εγχώριας showbiz - «Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων», δηλώνει ο σκηνοθέτης Δημήτρης Παπαθανάσης
«Η Βαλίτσα», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο Κατερίνας Μπέη, έκανε την επίσημη πρεμιέρα της, συγκεντρώνοντας φίλους του σινεμά, εκπροσώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δημοσιογράφους και αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πρώτοι τη νέα παραγωγή που συνδυάζει χιούμορ, ανατροπές και περιπέτεια, και υπόσχεται μια απολαυστική κινηματογραφική εμπειρία για το κοινό.
Ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Παπαθανάσης, μίλησε για τη μεγάλη χαρά που του έδωσε η δημιουργία της «Βαλίτσας» και ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές και το καστ για τη συνεργασία τους.
Στην πρεμιέρα το παρών έδωσαν οι πρωταγωνιστές και συντελεστές της ταινίας, οι οποίοι, μετά το τέλος της προβολής, απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.
«Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων. Στις παύσεις, στις άβολες στιγμές, στον τρόπο που η μία συμπληρώνει ή ακυρώνει την άλλη. Το χιούμορ δεν προκύπτει από υπερβολές, αλλά από τη λεπτή αλήθεια του πώς αντιδρούμε όταν δεν είμαστε έτοιμοι για όσα μας συμβαίνουν.
Η ''Βαλίτσα'' είναι μια ταινία για φιλίες, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες που δεν έρχονται όπως τις περιμένεις. Και για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι, αν δεν αλλάξεις κάτι ο ίδιος, καμία τύχη δεν θα το κάνει για σένα».
Η ιστορία ακολουθεί τρεις φίλες, την Αλίκη, τη Μαρίνα και τη Βάσω, οι οποίες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Εκεί, λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και στο πτώμα μιας γυναίκας.
Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…
Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας
Μαζί τους οι: Αργύρης Πανταζάρας, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αντώνης Γιαννακός, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κώστας Κορωναίος, Πολύδωρος Βογιατζής, Σπύρος Σουρβίνος και η Άννυ Λούλου
Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης
Σενάριο: Κατερίνα Μπέη
Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης
Βασισμένο σε μία ιδέα του Άρη Κυπριανού
Δημιουργικός Σύμβουλος: Άγγελος Φραντζής
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος
Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας
Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης
Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη
Ενδυματολόγος: Μάρλι Αλειφέρη
Ηχολήπτης: Πάνος Παπαδημητρίου
Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης
Colorist: Hrach Altunyan
VFX: The End
Μακιγιάζ: Κατερίνα Βαρθαλίτου
Κομμώσεις: Χρόνης Τζίμος
Casting: Ready2Cast - Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός
Line Producer: Νάνσυ Κοκολάκη
Associate Producer: Τόνια Σωτηροπούλου
Παραγωγή: Tanweer Productions
Συμπαραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)
Credits φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου
Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πρώτοι τη νέα παραγωγή που συνδυάζει χιούμορ, ανατροπές και περιπέτεια, και υπόσχεται μια απολαυστική κινηματογραφική εμπειρία για το κοινό.
Ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Παπαθανάσης, μίλησε για τη μεγάλη χαρά που του έδωσε η δημιουργία της «Βαλίτσας» και ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές και το καστ για τη συνεργασία τους.
Στην πρεμιέρα το παρών έδωσαν οι πρωταγωνιστές και συντελεστές της ταινίας, οι οποίοι, μετά το τέλος της προβολής, απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.
Δημήτρης Παπαθανάσης: «Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων»«Η ''Βαλίτσα'' είναι μια κωμική ιστορία για το πώς μια τυχαία στιγμή μπορεί να ταράξει ζωές που μέχρι τότε κινούνταν σε γνώριμους, αλλά στενούς δρόμους. Οι τέσσερις γυναίκες της ιστορίας είναι άνθρωποι που ζουν στις λεπτομέρειες, στις μικρές ήττες, στις αναβολές, στα όνειρα που έχουν μείνει μισά. Όταν βρεθούν με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, νομίζουν ότι είναι η ευκαιρία που πάντα ήθελαν αλλά στην ουσία ξυπνάει μέσα τους αυτά που απέφευγαν – τον φόβο, την επιθυμία, την ανάγκη για αλλαγή», δηλώνει ο σκηνοθέτης και συνεχίζει:
«Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων. Στις παύσεις, στις άβολες στιγμές, στον τρόπο που η μία συμπληρώνει ή ακυρώνει την άλλη. Το χιούμορ δεν προκύπτει από υπερβολές, αλλά από τη λεπτή αλήθεια του πώς αντιδρούμε όταν δεν είμαστε έτοιμοι για όσα μας συμβαίνουν.
Η ''Βαλίτσα'' είναι μια ταινία για φιλίες, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες που δεν έρχονται όπως τις περιμένεις. Και για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι, αν δεν αλλάξεις κάτι ο ίδιος, καμία τύχη δεν θα το κάνει για σένα».
Η ιστορία ακολουθεί τρεις φίλες, την Αλίκη, τη Μαρίνα και τη Βάσω, οι οποίες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Εκεί, λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και στο πτώμα μιας γυναίκας.
Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…
Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας
Μαζί τους οι: Αργύρης Πανταζάρας, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αντώνης Γιαννακός, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κώστας Κορωναίος, Πολύδωρος Βογιατζής, Σπύρος Σουρβίνος και η Άννυ Λούλου
Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης
Σενάριο: Κατερίνα Μπέη
Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης
Βασισμένο σε μία ιδέα του Άρη Κυπριανού
Δημιουργικός Σύμβουλος: Άγγελος Φραντζής
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος
Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας
Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης
Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη
Ενδυματολόγος: Μάρλι Αλειφέρη
Ηχολήπτης: Πάνος Παπαδημητρίου
Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης
Colorist: Hrach Altunyan
VFX: The End
Μακιγιάζ: Κατερίνα Βαρθαλίτου
Κομμώσεις: Χρόνης Τζίμος
Casting: Ready2Cast - Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός
Line Producer: Νάνσυ Κοκολάκη
Associate Producer: Τόνια Σωτηροπούλου
Παραγωγή: Tanweer Productions
Συμπαραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)
Credits φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα