Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποθέωσε τον Τζόνι Ντεπ μετά τη συνεργασία τους: Τον «ερωτεύτηκα»
Ζωντανός, αστείος, ανατρεπτικός αλλά και σοβαρός την ίδια στιγμή, είπε για τον σταρ του Χόλιγουντ με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol»

Ο Ίαν Μακ Κέλεν μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία του με τον Τζόνι Ντεπ στο επερχόμενο φιλμ «Ebenezer: A Christmas Carol».

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό Variety, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The Christophers» στη Νέα Υόρκη, ο πολυβραβευμένος ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον σταρ του Χόλιγουντ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σε εκπληκτική φόρμα. Ζωντανός, αστείος, ανατρεπτικός αλλά και σοβαρός την ίδια στιγμή».

Ο Μακ Κέλεν έκανε λόγο για ένα κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης στο πλατό, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό και τη γενναιοδωρία του Ντεπ απέναντι στους συναδέλφους του. «Πραγματικά τον ερωτεύτηκα. Υπήρχε μια υπέροχη ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων», πρόσθεσε ο Βρετανός ηθοποιός.

Ο Ντεπ ενσαρκώνει τον Εμπενίζερ Σκρουτζ στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς. Πρόκειται για τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στο Χόλιγουντ μετά το 2018 και την ταινία «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald», καθώς η καριέρα του επισκιάστηκε από την πολύκροτη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, 'Αμπερ Χερντ και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν για την προσωπική τους ζωή.

Το καστ της νέας κινηματογραφικής εκδοχής του κλασικού έργου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τι Γουέστ συμπληρώνουν ο Ρούπερτ Γκριντ ως Bob Cratchit, η 'Αντρεα Ράιζμπορο ως το πνεύμα του παρελθόντος και ο Τράμελ Τίλμανως το πνεύμα του παρόντος και τον Ίαν ΜακΚέλεν στον ρόλο του Jacob Marley. «Ήταν μόνο έξι μέρες, αλλά άξιζε τον κόπο. Παίζω ένα φάντασμα», σημείωσε ο ΜακΚέλεν.

