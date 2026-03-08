Θοδωρής Ρωμανίδης: Δεν μπορώ να παίξω στην Επίδαυρο γιατί δεν έχω αυτή τη θεατρική παιδεία, πλέον πάει ο κάθε πικραμένος
Δεν είμαστε όλοι πρωταγωνιστές, δεν είμαστε όλοι για όλα, δήλωσε ο ηθοποιός
Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας του στην υποκριτική ο Θοδωρής Ρωμανίδης υποστήριξε πως όσοι λένε πως αδικήθηκαν στην πραγματικότητα δεν αξίζουν. Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και ξεκαθάρισε πως δεν είναι όλοι για όλα. Για να ενισχύσει την άποψή του, αναφέρθηκε στον εαυτό του, δηλώνοντας πως δεν θα μπορούσε να σταθεί ως ηθοποιός στην Επίδαυρο.
«Στα επαγγελματικά μου δεν δικαιούμαι να παραπονεθώ. Είμαι από αυτούς που δουλεύουν συνεχώς και έχουν κερδίσει ό,τι έχουν με τη δουλειά τους. Είμαι καλά. Οπότε θα ήταν άδικο να παραπονεθώ ή να μην έχω το γέλιο, παρ’ όλες τις δυσκολίες. Εγώ κοιτάω πίσω μου και νιώθω γεμάτος με όλα τα συναισθήματα», είπε αρχικά ο Θοδωρής Ρωμανίδης σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time
Μεταφέροντας μία συζήτηση που είχε με τον Μάρκο Σεφερλή, ο ηθοποιός τόνισε πως όλοι οι άνθρωποι έχουν υπάρξει τυχεροί σε κάποια στιγμή της ζωής τους. «Μάλιστα, τις προάλλες έκανα μια συζήτηση με τον Μάρκο Σεφερλή. Όλοι νομίζουν ότι είναι αδικημένοι. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχει χτυπήσει η τύχη την πόρτα. Το θέμα είναι αν θα είσαι μέσα για να το ακούσεις. Και αν το ακούσεις, αν θα ανοίξεις. Σε κάποιους χτυπάει και δυο φορές η τύχη. Γι’ αυτό δεν νιώθω αδικημένος. Δεν με ένοιαξε ποτέ αν θα γίνω πρωταγωνιστής. Εμένα με ένοιαζε να υπάρχω στη σκηνή, να είμαι ηθοποιός», πρόσθεσε.
Για εκείνον, όσοι δηλώνουν πως έχουν αδικηθεί, δεν αξίζουν: «Πιστεύω ότι όσοι λένε ότι είναι αδικημένοι δεν αξίζουν. Όσο και να είσαι πιο πίσω, κάποια στιγμή θα λάμψεις. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι πρωταγωνιστές, πώς να το κάνουμε. Υπάρχουν και οι δευτεραγωνιστές, οι οποίοι πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντικοί».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε πως δεν είναι ικανοί όλοι για όλα και ως παράδειγμα έφερε τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να παίξει στην Επίδαυρο. «Πας και βλέπεις μια παράσταση και μπορεί να σου μείνει στο μυαλό και στην καρδιά ένας δεύτερος ρόλος που έπαιξε κάποιος και σε συγκίνησε. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να παίξω στην Επίδαυρο. Δεν έχω αυτή τη θεατρική παιδεία. Που πλέον πάει ο κάθε πικραμένος στην Επίδαυρο, που βάλαμε μικρόφωνα. Αν είναι δυνατόν».
