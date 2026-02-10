To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Taki Tsan: Με συνέλαβαν στην Αμερική, είχα μπλέξει με ναρκωτικά και με έπιασαν εν ώρα σχολείου με ελικόπτερα
Δεν είμαι κανένα παράδειγμα προς μίμηση, είμαι παραβατικός, είπε ο ράπερ
Την εποχή που συνελήφθη στην Αμερική περιέγραψε ο Taki Tsan, λέγοντας πως είχε μπλέξει με ναρκωτικά και ότι τον έπιασαν εν ώρα σχολείου, με ελικόπτερα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Ο ράπερ ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που βρέθηκε στα 13 του στην Αμερική για να συναντήσει τον πατέρα του, όπου ζούσε εκεί. Όπως ανέφερε η παραβατική συμπεριφορά του ξεκίνησε από μικρή ηλικία.
Συγκεκριμένα, ο Taki Tsan δήλωσε για τη σύλληψή του: «Στην Αμερική με συνέλαβαν, είχα μπλέξει. Με έπιασαν εν ώρα σχολείου, ήρθαν ελικόπτερα, ήταν περίεργη η φάση. Με έπιασαν με ναρκωτικά. Είναι εφιάλτης. Σε ένα χρόνο με έδιωξε ο γέρος μου. Αυτό ήταν ίσως το πιο καλό πράγμα που μου έκανε, γιατί τώρα μπορεί να ήμουν ή πεθαμένος ή στη φυλακή».
Στη συνέχεια, ο ράπερ πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του παράδειγμα προς μίμηση, ενώ συμπλήρωσε ότι προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ως πατέρας: «Εγώ δεν είμαι κανένα παράδειγμα προς μίμηση, επειδή παίζω τον γλυκούλη. Ο Taki Tsan είμαι. Δεν είμαι να με κοιτάς και να λες: "Αυτός είναι το παράδειγμα". Είμαι παραβατικός. Είμαι παράδειγμα πατέρα, αλλά δεν είμαι παράδειγμα σε όλα τα υπόλοιπα. Πίνω το τσιγάρο μου, πίνω το αλκοόλ μου, αλλά δεν οδηγώ. Δεν θέλω να κάνω κακό σε κάποιο τρακάρισμα. Αν χτυπήσει κανείς, δεν θα μπορώ μετά να κοιμηθώ. Έχω τις αξίες μου, αλλά δεν είμαι τελείως αποστειρωμένος τύπος».
