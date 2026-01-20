Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η Ριάνα «έφαγε πόρτα» από τον σωματοφύλακά της: Τι κύριος που είσαι, του είπε, δείτε βίντεο
Άλλοι ζήτησαν την απόλυση του σωματοφύλακα και άλλοι επέκριναν την τραγουδίστρια που περίμενε κάποιος να της κρατήσει την πόρτα
Aντιμέτωπη με μια μάλλον αναπάντεχη συμπεριφορά από σωματοφύλακά της βρέθηκε η Ριάνα ενώ έφευγε από ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης την περασμένη Παρασκευή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, ο σωματοφύλακας της τραγουδίστριας άνοιξε την πόρτα του ξενοδοχείου αλλά αντί να την κρατήσει και να περιμένει την προστατευόμενή του, την άφησε με αποτέλεσμα η Ριάνα σχεδόν να την «φάει» στο πρόσωπο.
Αρχικά η 37χρονη τραγουδίστρια δεν αντέδρασε, αλλά όταν πλησίασε τον σωματοφύλακα ακούστηκε να λέει με νόημα «τι κύριος που είσαι».
Πιο σκληροί ήταν οι followers της Ριάνα που, μεταξύ άλλων, ζήτησαν την απόλυση του σωματοφύλακα.
«Εγώ θα τον είχα απολύσει» έγραψε ένας, «τελευταία μέρα στη δουλειά, φίλε» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Αν δεν προσέχει την πόρτα, πώς μπορεί να την προστατεύει;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος, μολονότι υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν τη Ριάνα επειδή περίμενε κάποιος να της κρατήσει την πόρτα ανοιχτή. «Δεν έχει χέρια;», «έπρεπε να κοιτάξει πάνω και να πιάσει την πόρτα», «διάσημη ή όχι, πάντα να προσέχεις τον εαυτό σου» της έγραψαν.
Rihanna reacts to being hit by a door after her bodyguard fails to hold it:— Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 17, 2026
“Such a gentleman you are.”
pic.twitter.com/4SIWNnjoAQ
