Η Ριάνα «έφαγε πόρτα» από τον σωματοφύλακά της: Τι κύριος που είσαι, του είπε, δείτε βίντεο
GALA
Ριάνα Σωματοφύλακας

Η Ριάνα «έφαγε πόρτα» από τον σωματοφύλακά της: Τι κύριος που είσαι, του είπε, δείτε βίντεο

Άλλοι ζήτησαν την απόλυση του σωματοφύλακα και άλλοι επέκριναν την τραγουδίστρια που περίμενε κάποιος να της κρατήσει την πόρτα

Η Ριάνα «έφαγε πόρτα» από τον σωματοφύλακά της: Τι κύριος που είσαι, του είπε, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Aντιμέτωπη με μια μάλλον αναπάντεχη συμπεριφορά από σωματοφύλακά της βρέθηκε η Ριάνα ενώ έφευγε από ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης την περασμένη Παρασκευή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, ο σωματοφύλακας της τραγουδίστριας άνοιξε την πόρτα του ξενοδοχείου αλλά αντί να την κρατήσει και να περιμένει την προστατευόμενή του, την άφησε με αποτέλεσμα η Ριάνα σχεδόν να την «φάει» στο πρόσωπο.

Αρχικά η 37χρονη τραγουδίστρια δεν αντέδρασε, αλλά όταν πλησίασε τον σωματοφύλακα ακούστηκε να λέει με νόημα «τι κύριος που είσαι».



Πιο σκληροί ήταν οι followers της Ριάνα που, μεταξύ άλλων, ζήτησαν την απόλυση του σωματοφύλακα.

«Εγώ θα τον είχα απολύσει» έγραψε ένας, «τελευταία μέρα στη δουλειά, φίλε» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Αν δεν προσέχει την πόρτα, πώς μπορεί να την προστατεύει;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος, μολονότι υπήρξαν και σχόλια που επέκριναν τη Ριάνα επειδή περίμενε κάποιος να της κρατήσει την πόρτα ανοιχτή. «Δεν έχει χέρια;», «έπρεπε να κοιτάξει πάνω και να πιάσει την πόρτα», «διάσημη ή όχι, πάντα να προσέχεις τον εαυτό σου» της έγραψαν.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης