Αλεξάνδρα Ούστα για Γιάννη Σαρακατσάνη: Είχε μεγάλη αξία η στιγμή που είπα ότι αυτός μάλλον θα είναι ο άνθρωπός μου από εδώ και πέρα
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 και έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί
Τη στιγμή που αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της σχέσης της με τον Γιάννη Σαρακατσάνη μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Ούστα, περιγράφοντας πως ένιωσε ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο θα πορευτεί στη ζωή της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2016 και το 2020 απέκτησαν τον γιο τους. Η Αλεξάνδρα Ούστα εξήγησε ότι αρχικά γοητεύτηκε από την ορθολογική σκέψη που διακρίνει τον Γιάννη Σαρακατσάνη, στην πορεία ωστόσο την εντυπωσίασαν στοιχεία όπως το χιούμορ και η ευαισθησία του.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός είπε για τον σύζυγό της: «Είχε μεγάλη αξία η στιγμή που είπα ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον θα είναι ο άνθρωπός μου από εδώ και πέρα, αξίζει τον κόπο να μείνει. Εκείνη τη στιγμή είδα να ξεδιπλώνεται μια ορθολογική σκέψη που εμένα με τρέλανε. Τα συνδυάζει όλα, τη δεδομένη στιγμή όμως δεν χρειαζόταν να ήταν συναισθηματικός και δεν ήταν. Το αναγνώρισα και το αγόρασα. Στην πορεία είδα τις ευαισθησίες του και το χιούμορ του και την εξυπνάδα του και είπα ότι μου ταιριάζει».
