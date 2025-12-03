Δάφνη Βαλέντε, 40 χρόνια ιστορίες μόδας: «Η δημιουργία έρρεε πάντα στο αίμα μου»

Το ταξίδι προς την ανακάλυψη του προσωπικού της στυλ ξεκίνησε με μια επίσκεψη στο, όταν ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο Saint Martins στο Λονδίνο, και είδε την. «Ενας πολύ οικείος και απίστευτα όμορφος κόσμος με πτυχώσεις άνοιξε μπροστά στα μάτια μου δίνοντάς μου το κίνητρο για να ακολουθήσω αυτό το δημιουργικό μονοπάτι», θυμάται η. «Ξεκινώντας με ένα ορθογώνιο κομμάτι ύφασμα, όπως ο χιτώνας των αρχαίων Ελλήνων, κάθε δημιουργία μου πλάθεται πρώτα στην κούκλα και σχεδιάζεται σε δεύτερη φάση. Με ελάχιστες ραφές, χωρίς κουμπώματα και περιττά στολίδια, αφήνω το ύφασμα να ρέει επιτρέποντας στο σώμα να απολαμβάνει ελευθερία κινήσεων και άνεση - και χωρίς να έχω υπολείμματα υφασμάτων».Τα σχέδιά της είναι διαχρονικά, one-size, χωρίς εποχή, χωρίς διάκριση ηλικίας ή σωματότυπου. Με την Αρχαία Ελλάδα ως σημείο αναφοράς, η καταξιωμένη σχεδιάστρια δημιουργεί μινιμαλιστικά, σύγχρονα, γλυπτά ρούχα που έχουν την τάση να κλέβουν την παράσταση με τη διακριτική κομψότητά τους. Η σχολή που ακολουθεί είναι παρόμοια με αυτήν του, η ίδια όμως διαμαρτύρεται έντονα όταν κάποιος αφήνει έστω και υπαινιγμό ότι μιμείται τον Ιάπωνα σχεδιαστή. «Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά στη δουλειά των δυο μας», διευκρινίζει. «Ο Μιγιάκε ράβει τα ρούχα και μετά τα πλισάρει, πράγμα που σημαίνει ότι το ρούχο δεν αγκαλιάζει το σώμα, ενώ εμείς πρώτα πλισάρουμε το ύφασμα και μετά το πλάθουμε πάνω στην κούκλα. Τα ρούχα των δυο μας δουλεύονται με τελείως διαφορετικές τεχνικές. Εγώ κάνω γλυπτική, ο Μιγιάκε γεωμετρία».Η Βαλέντε υποστηρίζει την. Οι συλλογές της φτιάχνονται από την ομάδα της με την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στη διάρκεια χρόνων συνδυάζοντας επιδέξιο χειρισμό του υφάσματος και αρκετό ράψιμο στο χέρι, ώστε το στυλ της να έχει χαρακτηριστεί προσιτή υψηλή ραπτική.χρησιμοποιεί συνθετικά υφάσματα υψηλής ποιότητας, με πιστοποίηση Oeko-Tex, καθώς τα φυσικά υφάσματα δεν μπορούν να διατηρήσουν το πλισάρισμα, ενώ, ως φιλόζωη και χορτοφάγος από παιδί, δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ γούνα, δέρμα ή άλλα ζωικά προϊόντα στις δημιουργίες της.Δεν αγαπά απλώς τη μόδα, έχει μάθει να ζει μέσα από αυτήν. Ισως και η σχέση μαζί της να είναι καρμική, αν αναλογιστεί κανείς ότι η θεία της συνεργαζόταν με τους οίκουςκαι. Χαριτολογώντας, μάλιστα, αναφέρει ότι γεννήθηκε στην Αθήνα την ίδια ημερομηνία με τηνκαι τον. «Στα νιάτα μου υπήρξα ανήσυχη, ένα party animal: Νέα Υόρκη, “Studio 54”, Mικ και Μπιάνκα Τζάγκερ. Η μόδα όμως και η δημιουργία έρρεαν πάντα στο αίμα μου. Οταν επέστρεψα από το εξωτερικό στην Ελλάδα, άρχισα να φτιάχνω πράγματα πολύ προχωρημένα για την εποχή. Εχοντας την υποστήριξη τόσο από κάποιους Ελληνες όσο και από ξένους της σόουμπιζ, τα σχέδιά μου έγιναν αποδεκτά και αγαπητά. Την πρώτη μου συλλογή την προώθησαν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος ήταν πολύ καλός μου φίλος, καθώς και ο Ζάχος Χατζηφωτίου».Φέτος η Δάφνη Βαλέντε γιορτάζει 40 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής επαναπροσδιορίζοντας την απλότητα αλλά και την αξία του αρχαίου χιτώνα και χαρίζοντάς του μια μοναδική σύγχρονη αισθητική. Στη νέα της συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26, που παρουσίασε πρόσφατα στο Καπνεργοστάσιο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, εμπνεύστηκε από το ιερό φυτό της αρχαιότητας τιμώντας τη διαχρονική κομψότητα και τη δύναμη της φύσης. «Τα φύλλα της δάφνης, συμβόλου νίκης, σοφίας και κάλλους, αγκαλιάζουν το σώμα με χάρη, σχηματισμένα από πλισέ αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, ενώ η παλέτα κινείται σε φυσικούς γήινους τόνους με μεταλλική αύρα. Η συλλογή “Oleander” αποτελεί μια υπενθύμιση της εσωτερικής δύναμης και της ομορφιάς που κρύβεται στην απλότητα».