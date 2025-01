Τζέισον Μομόα: Θα επιστρέψει επίσημα στη DC ως Lobo στο «Supergirl - Woman Of Tomorrow»

Κλείσιμο

θα επιστρέψει στον κόσμο της DC.Ο πρωταγωνιστής του Aquaman εντάσσεται επίσημα στο νέο DCU, με επικεφαλής τους Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν, για να υποδυθεί έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα: Τον Lobo, τον γαλαξιακό κυνηγό επικηρυγμένων. Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, καθώς μοιράστηκε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη στο Fandango 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλεσε τον χαρακτήρα κόμικς τον αγαπημένο του.«Ο Lobo λοιπόν ήταν... Συλλέγω κόμικς, και δεν το κάνω τόσο πολύ πια, αλλά ήταν πάντα ο αγαπημένος μου, και πάντα ήθελα να παίξω τον Lobo, γιατί είμαι σαν ο τέλειος ρόλος», είχε δηλώσει ο Μόμοα σε εκείνη τη συνέντευξη. «Εννοώ, ακούστε. Αν μου τηλεφωνήσουν και μου ζητήσουν να τον παίξω, θα πω ένα γαμ*** ναι. Δεν έχω λάβει τέτοιο τηλεφώνημα, οπότε δεν θέλω να διαδίδω ψευδείς ειδήσεις, αλλά αν ποτέ μου τηλεφωνήσουν και μου ζητήσουν να τον παίξω ή μου ζητήσουν να περάσω από οντισιόν, είμαι εκεί».Ο 45χρονος έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Τηλεφώνησαν».Ο Γκαν σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, γράφοντας: «Παρακαλώ, φίλε μου».Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Deadline και το Variety, ο Lobo του Μομόα θα κάνει την είσοδό του στην ταινία «Supergirl: Woman Of Tomorrow», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η Μίλι Άλκοκ, η ηθοποιός που υποδύεται την Kara Zor-El στο «House of the Dragon».Ο Κρεγκ Γκιλέσπι («I, Tonya», «Pam & Tommy») θα σκηνοθετήσει την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτς («The Old Guard») ως ο κακός Krem of the Yellow Hill και η Ιβ Ρίντλεϊ («3 Body Problem») ως η γαλαξιακή πολεμίστρια Ruthye Marye Knoll. Λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά λέγεται ότι θα διασκευάσει το κόμικ «Supergirl: Woman of Tomorrow», στο οποίο η Ruthye, ένα εξωγήινο κορίτσι, ζητάει από το Supergirl βοήθεια για να κυνηγήσει αυτούς που σκότωσαν τον πατέρα της και κατέστρεψαν τον κόσμο της.