«Άσε μας ρε μαμά»: H νέα, οικογενειακή, κωμική σειρά του Alpha έρχεται τον Σεπτέμβριο

Από τον Σεπτέμβριο οι εκπλήξεις, το γέλιο και οι οικογενειακές στιγμές έρχονται να συμπληρώσουν τα βράδια μας και να μας θυμίσουν όλα όσα είναι τελικά η οικογένεια!Στην πρώτη ανάγνωση παλιοί γνώριμοι συναντήθηκαν, νέοι γνωρίστηκαν και σιγά σιγά έγιναν μια μεγάλη παρέα. Ανάμεσα σε πειράγματα, γέλια και υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη της σειράς, Πιέρρου Ανδρακάκου, τα γυρίσματα ξεκίνησαν.Το πρώτο «πάμε» ακούστηκε. Όλοι πήραν τη θέση τους. Κάμερες, συνεργεία, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και όλοι όσοι χρειάζονται για να βγει στην οθόνη μας ένα άρτιο αποτέλεσμα. Η νέα οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha άναψε τις μηχανές..Με αγαπησιάρικη διάθεση, αισιοδοξία και πολύ χιούμορ. Με έντονο γυναικείο πρόσημο αλλά και το οικογενειακό στοιχείο θα δούμε καταστάσεις οικείες και γνώριμες να εκτυλίσσονται γύρω από τις σχέσεις που μας ορίζουν, μας εξελίσσουν και μας συντροφεύουν σε όλη μας την πορεία της ζωής.Οι περιπέτειες των ηρώων με τις φιλίες και τους έρωτες, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές θα γίνουν μέρος της καθημερινότητας μας.Στον κεντρικό ρόλο συναντάμε μια σαραντάρα συν 10 χρόνια! Στα πενήντα της η Ρωξάνη Ταβουλαρέα (Παναγιώτα Βλαντή) τα έχει όλα: Είναι όμορφη, είναι sexy, είναι έμπειρη κι έχει μια λαμπερή καριέρα ως τηλεοπτική οικοδέσποινα πετυχημένου show σε κανάλι στο εξωτερικό.Έχει και μια πολυβραβευμένη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, που κληρονόμησε από τον μακαρίτη τον άντρα της, την οποία έχει αφήσει να την διοικούν τα τρία της παιδιά.Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όμως… Η ζωή της αλλάζει εντελώς όταν η πεθερά της φροντίζει να σβήσει το άστρο της! Ο κόσμος της καταρρέει από τη μια στιγμή στην άλλη κι έτσι αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα.Με την επιστροφή της αντιμετωπίζει πολλές απρόσμενες καταστάσεις! Βρίσκει την οικογενειακή, και μέχρι πρότινος επιτυχημένη, επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής και τα παιδιά της να κάνουν τις λάθος επιλογές σε επιχειρηματικό και προσωπικό επίπεδο. Οι γαμπροί και οι νύφες της έχουν πάρουν τα ηνία και έχουν οδηγήσει τα βλαστάρια της σε έναν σπάταλο τρόπο ζωής.Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ζωή της δίνει κι άλλα χαστούκια! Ο Δημήτρης (Μάριος Αθανασίου), ο έρωτας που άφησε πίσω φεύγοντας για την Αμερική, δουλεύει στην κατασκευαστική εταιρία του αιώνιου ανταγωνιστή της και μέγα εργολάβου των δυτικών προαστίων, Θωμά Παπαπέτρου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), ο οποίος μόλις την ξαναβλέπει την ερωτεύεται σφοδρά και διεκδικεί μια θέση στην καρδιά της.Η Ρωξάνη, όμως, αυτή την θέση την έχει κρατημένη μόνο για τον Δημήτρη, μέχρι που μαθαίνει ότι εκείνος είναι πια ζευγάρι με την κολλητή της φίλη, την Έλλη (Δήμητρα Σιγάλα)!Πόσα ν’ αντέξει κανείς;Η Παναγιώτα Βλαντή σε πρόσφατες δηλώσεις της για τη συμμετοχή της στη σειρά, είπε: «Είναι πράγματι μια πολύ ωραία σειρά με πολύ καλούς συναδέλφους, καλή ομάδα, καλούς σκηνοθέτες. Στη σειρά συμμετέχουν οι: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μάριος Αθανασίου, Άννα Μενενάκου, Δήμητρα Σιγάλα, Φωτεινή Ντεμίρη, Βίλμα Τσακίρη, και πάρα πολλοί ταλαντούχοι αξιόλογοι ηθοποιοί.Στη σειρά υποδύομαι τη μαμά. Έρχομαι από την Αμερική και αντιμετωπίζω την χρεοκοπία. Δεν τα έκαναν καλά τα παιδιά μου και πρέπει να τους βάλω σε μια σειρά… Απλά πράγματα, καθημερινά, οικογενειακά, όχι μόνο Ελληνικά, σ’ όλο τον κόσμο συμβαίνουν. Η σειρά έχει ότι ακριβώς έχει και μια οικογένεια. Συγκρούσεις, χιούμορ, συγκίνηση, τρυφερότητα, ενότητα… Τα υπόλοιπα επί της οθόνης…»Η Δήμητρα Σιγάλα δήλωσε στην κάμερα του “ALPHA ΠΑΝΤΟΥ”: «…χρειαζόμουν και εγώ επιτέλους να γελάσω, να χαμογελάσω (σ.σ. μετά τον ρόλο της στην αγαπημένη δραματική σειρά «Αγγελική») και εδώ υπάρχει άφθονο γέλιο, υπάρχει γλύκα, υπάρχει καλή διάθεση. Γιατί κάνουμε κωμωδία και είναι όλα πιο ωραία».Για τη συμμετοχή της στο «Άσε μας ρε μαμά» μίλησε και η Παρθένα Χοροζίδου: «Μαζευτήκαμε φέτος πολλοί «νοματαίοι», κάποιοι πολλοί ταλαντούχοι που τους θαυμάζω πολύ. Μου έκαναν την πρόταση και είπα: Ναι… δεν ξέρω… Διαβάζω τα σενάρια και λέω ναι ναι ναι ναι!!!! Πήγα στην ανάγνωση και είπα ναι ναι ναι! Όσο κουρασμένη και να είμαι πηγαίνω στα γυρίσματα και δεν θέλω να φεύγω. Χαζεύω τους συναδέλφους μου και είμαι πολύ χαρούμενη.Αρχές Σεπτεμβρίου έχουμε πρεμιέρα… έχουμε μεγάλη χαρά! Θα πέσει πολύ γέλιο σ’ αυτή τη σειρά.Είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε να γίνονται σειρές. Θέλουμε να μπούμε στα σπίτια, γιατί μας έλειψε ο κόσμος, να τους πούμε καθίστε στον καναπέ, θα σας κάνουμε εμείς να ξεχάσετε τα προβλήματά σας. Θέλουμε να γίνουμε η αγαπημένη σας συνήθεια».Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Παναγιώτα Βλαντή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μάριος Αθανασίου, Δήμητρα Σιγάλα.Μαζί τους, συμπρωταγωνιστούν, οι: Παρθένα Χοροζίδου, Αναστάσης Κολοβός, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Παπαδάτος, Μελίνα Βαμπούλα, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αντώνης Γιαννακός, Μαρθίλια Σβάρνα, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μελίνα Πολυζώνη, Ελευθερία Πάλλα.Στο ρόλο της Γεσθημανής η Φωτεινή Ντεμίρη.Guest η Βίλμα Τσακίρη.Συμμετέχουν επίσης οι: Βασίλης Γιακουμάρος, Δημήτρης Δάρρας και Τζίνα Ράπτη.Προσαρμογή σεναρίου: Γωγώ Φώτου.Σκηνοθετική επιμέλεια: Πιέρρος Ανδρακάκος.Σκηνοθέτες: Αλέκος Κυράνης, Γιώργος Κικίδης.Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS.BASED ON: “LA SUEGRA”, co-produced by Caracol Television and Sony Pictures.