Τηλεθέαση: Σκληρή «μάχη» στην prime time ζώνη των καναλιών
Ποιος κατάφερε να... τερματίσει πρώτος;
τηλεθέαση μεταξύ των προγραμμάτων των καναλιών κυρίως στην prime time ζώνη.Όπως κάθε Παρασκευή τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, έτσι και χθες, δόθηκε σκληρή μάχη για την
Οι Άγριες Μέλισσες με το «αντίο» στον ρόλο του Θωμά Κυπραίου στο χθεσινό επεισόδιο υπερίσχυσαν έναντι των αντιπάλων τους καθώς σημείωσαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κάνοντας στο δυναμικό κοινό 24,5%.
Το Big Brother κρατήθηκε στο ύψος των περιστάσεων συγκρατώντας το 14,7% των τηλεθεατών, ενώ και η πρεμιέρα της Αγγελικής Νικολούλη σημείωσε στο δυναμικό 13,7%.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω:
ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΣΗΜΕΡΑ - ΣΚΑΙ
16,8% - 24,5%
HAPPY DAY - ALPHA
16% - 12,4%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
11,5% - 9,2%
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΤ1
11,5% - 16,2%
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - OPEN
8,7% - 10,3%
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… - EΡΤ1
3% - 8,2%
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! - OPEN
13,9% - 13%
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ - ΣΚΑΙ
13,9% - 25,8%
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ - Star
12,6% - 14,7%
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ - Star
12,6% - 9,3%
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ - ΑΝΤ1
12,3% - 12,6%
ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ - ΣΚΑΙ
10,6% - 20,4%
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! - MEGA
9,1% - 5,8%
ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - Alpha
7,8% - 10,3%
LOVE IT - ΣΚΑΙ
7,6% - 10,5%
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00 – 12:00 - ΕΡΤ
4,3% - 6,6%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ - ANT1
21% - 20,6%
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ - ΣΚΑΙ
15,7% - 15%
SHOPPING STAR - Star
15,3% - 18,1%
POP UP - Alpha
8,6% - 6,9%
JOKER - Open
6,6% - 5,5%
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - EΡΤ1
3,8% - 5,7%
THE BOOTH - Open
3,4% - 3,4%
ΦΛΕΡΤ - ΕΡΤ1
2,2% - 4%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ - Star
14,6% - 17,2%
LIVE NEWS - Mega
12,8% - 12,5%
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Alpha
12,7% - 12,7%
DEAL - Alpha
11,8% - 14%
STILL STANDING - ANT1
11,2% - 10,9%
MY STYLE ROCKS - ΣΚΑΙ
10,9% - 9,9%
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΡΕΞ - ANT1
8,7% - 7,1%
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
STAR NEWS - Star
15,6% - 15%
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ
12,5% - 15,1%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - Mega
10% - 7,7%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - Alpha
9,8% - 15,3%
ANT1 NEWS
8,5% - 10,9%
OPEN NEWS
7,4% - 6,2%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΡΤ1
6,3% - 7,1%
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΑΝΤ1
24,5% - 28,8%
BIG BROTHER - ΣΚΑΙ
14,7% - 13,8%
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΑΝΤ1
13,7% - 14,4%
ROLAND GARROS - ΕΡΤ1
13,6% - 12,2%
THE BACHELOR - Alpha
12,9% - 11,3%
ΗΛΙΟΣ - ANT1
10,8% - 16,1%
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ - Alpha
10,3% - 14,5%
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ - Alpha
10,2% - 13,1%
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ - Alpha
13,7% - 15,7%
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΟ ΛΥΣΑΜΕ - ANT1
12,4% - 12,1%
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA
9,9% - 10,6%
Οι Άγριες Μέλισσες με το «αντίο» στον ρόλο του Θωμά Κυπραίου στο χθεσινό επεισόδιο υπερίσχυσαν έναντι των αντιπάλων τους καθώς σημείωσαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κάνοντας στο δυναμικό κοινό 24,5%.
Το Big Brother κρατήθηκε στο ύψος των περιστάσεων συγκρατώντας το 14,7% των τηλεθεατών, ενώ και η πρεμιέρα της Αγγελικής Νικολούλη σημείωσε στο δυναμικό 13,7%.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω:
ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΣΗΜΕΡΑ - ΣΚΑΙ
16,8% - 24,5%
HAPPY DAY - ALPHA
16% - 12,4%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
11,5% - 9,2%
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΤ1
11,5% - 16,2%
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - OPEN
8,7% - 10,3%
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… - EΡΤ1
3% - 8,2%
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! - OPEN
13,9% - 13%
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ - ΣΚΑΙ
13,9% - 25,8%
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ - Star
12,6% - 14,7%
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ - Star
12,6% - 9,3%
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ - ΑΝΤ1
12,3% - 12,6%
ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ - ΣΚΑΙ
10,6% - 20,4%
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! - MEGA
9,1% - 5,8%
ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - Alpha
7,8% - 10,3%
LOVE IT - ΣΚΑΙ
7,6% - 10,5%
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00 – 12:00 - ΕΡΤ
4,3% - 6,6%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ - ANT1
21% - 20,6%
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ - ΣΚΑΙ
15,7% - 15%
SHOPPING STAR - Star
15,3% - 18,1%
POP UP - Alpha
8,6% - 6,9%
JOKER - Open
6,6% - 5,5%
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - EΡΤ1
3,8% - 5,7%
THE BOOTH - Open
3,4% - 3,4%
ΦΛΕΡΤ - ΕΡΤ1
2,2% - 4%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ - Star
14,6% - 17,2%
LIVE NEWS - Mega
12,8% - 12,5%
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Alpha
12,7% - 12,7%
DEAL - Alpha
11,8% - 14%
STILL STANDING - ANT1
11,2% - 10,9%
MY STYLE ROCKS - ΣΚΑΙ
10,9% - 9,9%
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΡΕΞ - ANT1
8,7% - 7,1%
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
STAR NEWS - Star
15,6% - 15%
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ
12,5% - 15,1%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - Mega
10% - 7,7%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - Alpha
9,8% - 15,3%
ANT1 NEWS
8,5% - 10,9%
OPEN NEWS
7,4% - 6,2%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΡΤ1
6,3% - 7,1%
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΑΝΤ1
24,5% - 28,8%
BIG BROTHER - ΣΚΑΙ
14,7% - 13,8%
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΑΝΤ1
13,7% - 14,4%
ROLAND GARROS - ΕΡΤ1
13,6% - 12,2%
THE BACHELOR - Alpha
12,9% - 11,3%
ΗΛΙΟΣ - ANT1
10,8% - 16,1%
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ - Alpha
10,3% - 14,5%
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ - Alpha
10,2% - 13,1%
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΟΛΟ
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ - Alpha
13,7% - 15,7%
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΟ ΛΥΣΑΜΕ - ANT1
12,4% - 12,1%
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA
9,9% - 10,6%
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