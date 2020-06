Ο SNIK δεν έχει πάει ΠΟΤΕ σε τηλεοπτική εκπομπή- ο Κοκλώνης τον έπεισε και απόψε θα γίνει του… Just The 2 Of Us

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O Snik όχι μόνο βρέθηκε στο Just The 2 Of Us, όχι μόνο είπε τα νέα του κομμάτια από Cubano μέχρι Top Boy, αλλά έδωσε και μια top συνέντευξη στον Κοκλώνη μιλώντας για όλα- και για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και για τα σχόλιά του στο instagram για τη –νάρα σύντροφό του.Ο Έλληνας ράπερ έφτασε στο γύρισμα με αρκετή καθυστέρηση, δεν έκανε καμία δήλωση στις κάμερες των καναλιών που περίμεναν έξω από το πλατό, αλλά on stage αποδείχθηκε πολύ ομιλητικός τόσο με τον Κοκλώνη όσο και με τη Δέσποινα Βανδή, ενώ αποκάλυψε τον λαϊκό τραγουδιστή που για εκείνον είναι αυτός στον οποίο έχει πολύ μεγάλο «respect».Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Ένα... κοτόπουλο επηρεάζει το λουκ της Κόνυ, η Βίκυ Σταυροπούλου μαζεύει υπογραφές για να διώξει κάποιους απο το Just the 2 of us (!), ο Τρύφωνας βγάζει το παράπονό του στην κριτική επιτροπή, ένα ζευγάρι κάνει τάμα για να έρθουν οι καλές βαθμολογίες και η Queen Dina βγαίνει στη σκηνή με το μαγιό της -τοσοδούλι σούπερ μινι και φούξια, με την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη.Οι κριτές δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας παίζοντας πινγκ πονγκ με ατάκες και ο Snik αναλύει στον Νίκο Κοκλώνη το δικό του «άγγιγμα του Μίδα», σε ένα ξεχωριστό Σαββατόβραδο!Απόψε το βράδυ στις 22:00 στο Open.