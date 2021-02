Battle of the Couples: Η Στέφανι και ο Πάνος κάνουν ζέσταμα λίγο πριν τη δοκιμασία της ημέρας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα του Battle of the Couples με τα ζευγάρια να αγωνίζονται σκληρά για να μη χάσουν όσα έχουν, αλλά και να κερδίσουν περισσότερα χρήματα.Στομπορείς να βρεις αποκλειστικό υλικό από τις δοκιμασίες, αλλά και τη ζωή των ζευγαριών στη βίλα του Battle of the Couples.Εδώ βλέπουμε σκηνές κατευθείαν από την καρδιά της βίλας τουΗ Στέφανι και ο Πάνος κάνουν χαλαρή προθέρμανση, λίγο πριν πάνε στην Αρένα για τη δοκιμασία της ημέρας:και ταξιδεύουν την αγάπη τους σε κάθε γωνιά της γης. Παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους για να γίνουν travel bloggers και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τα ταξίδια τους στον κόσμο. Είναι ζευγάρι εδώ και τέσσερα χρόνια. Γνωρίστηκαν σε μία συναυλία και ο έρωτας ήταν ακαριαίος, ενώ η πρόταση γάμου του Πάνου στη Στέφανι δεν άργησε να έρθει, με όλα τα ρομαντικά στοιχεία: ηλιοβασίλεμα σε μία μαγευτική παραλία και τον Πάνο γονατιστό να έχει γράψει με πέτρες στην άμμο, «Με παντρεύεσαι;» Η Στέφανι κουβαλούσε στο σακίδιο πλάτης το δαχτυλίδι του αρραβώνα για ημέρες, χωρίς να ξέρει τίποτα! Το ζευγάρι θέλει με το έπαθλο του Battle of the Couples να κάνουν το γάμο τους στο Μπαλί και να αποκτήσουν ένα σπίτι εκεί!