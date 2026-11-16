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Ενισχυμένοι νοτιάδες, άνοδος της θερμοκρασίας και λίγες βροχές – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την εβδομάδα
Ενισχυμένοι νοτιάδες, άνοδος της θερμοκρασίας και λίγες βροχές – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την εβδομάδα
Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο, υποχωρεί η αφρικανική σκόνη – Πού αναμένονται βροχές και πότε θα πέσει η θερμοκρασία
Με βροχές κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια ξεκινά η εβδομάδα, ενώ η αφρικανική σκόνη υποχωρεί. Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν.
Από την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς αξιόλογες βροχές.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα (16/11) βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και σταδιακά σε Μακεδονία, Θράκη και βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, 3-5 μποφόρ, και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16-18 βαθμούς στα βόρεια και τους 19-23 στην υπόλοιπη χώρα.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ασθενείς οι άνεμοι και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, έως η 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπονται λίγες βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Από την Παρασκευή και μετά, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες βροχές.
Από την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς αξιόλογες βροχές.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα (16/11) βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και σταδιακά σε Μακεδονία, Θράκη και βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, 3-5 μποφόρ, και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16-18 βαθμούς στα βόρεια και τους 19-23 στην υπόλοιπη χώρα.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ασθενείς οι άνεμοι και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, έως η 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.
Το σκηνικό των επόμενων ημερώνΤην Τρίτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση από το απόγευμα.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπονται λίγες βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Από την Παρασκευή και μετά, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες βροχές.
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