Κατέρρευσε τμήμα διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη, αποκλείστηκε το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κατάρρευση

Κατέρρευσε τμήμα διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη, αποκλείστηκε το σημείο

Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του περιστατικού

Κατέρρευσε τμήμα διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη, αποκλείστηκε το σημείο
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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από κατάρρευση τμήματος εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στο ύψος της Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 15:40 για το συμβάν και έσπευσε προληπτικά στο σημείο. Το εν λόγω διατηρητέο πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτίρια που έχουν απομείνει στην άλλοτε ακμαία οδό των Εξοχών, συνολικής επιφάνειας άνω των 600 τ.μ. σε οικόπεδο σχεδόν μισού στρέμματος. Το τριώροφο ακίνητο με ημιυπόγειο φιλοξενούσε επί χρόνια χώρο εστίασης και φροντιστήριο στο πίσω μέρος, ενώ πριν εγκαταλειφθεί οριστικά λειτουργούσε ως παλαιοπωλείο στο ισόγειο.


Από την πτώση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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