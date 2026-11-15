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Χριστοδουλίδης για τα 43 χρόνια του ψευδοκράτους: «Το μέλλον των Τουρκοκυπρίων δεν βρίσκεται στην κατοχή»
Χριστοδουλίδης για τα 43 χρόνια του ψευδοκράτους: «Το μέλλον των Τουρκοκυπρίων δεν βρίσκεται στην κατοχή»
Ο Κύπριος Πρόεδρος καταδικάζει την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και στέλνει μήνυμα επανένωσης στους Τουρκοκύπριους
Σαράντα τρία χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επαναβεβαιώνει την προσήλωση της Λευκωσίας στην προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών και εκφράζει την προσδοκία ότι οι επόμενες διπλωματικές κινήσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ θα ανοίξουν τον δρόμο για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
Σε γραπτή δήλωσή του για τη σημερινή επέτειο, ο Κύπριος Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και κρίθηκε νομικά άκυρη από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
«Παρά τις διαχρονικές προσπάθειες της Άγκυρας για αναβάθμιση και νομιμοποίηση της αποσχιστικής οντότητας, καθώς και τις απαράδεκτες αξιώσεις περί λύσης δύο κρατών, η θέση της διεθνούς κοινότητας παραμένει σαφής και ξεκάθαρη, αφού από την παρανομία δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο», τονίζει.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση και αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της Λευκωσίας συνέβαλαν στην ενεργοποίηση του διεθνούς ενδιαφέροντος, στην ουσιαστική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον διορισμό απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.
Σημειώνει επίσης ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν συνδεθεί με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, στοιχείο στο οποίο η κυπριακή κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.
«Η μεγάλη μας προσπάθεια για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, που αποτελεί την ύψιστή μας προτεραιότητα, συνεχίζεται μεθοδικά και με ξεκάθαρη πολιτική βούληση», αναφέρει.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσβλέπει στην επόμενη τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.
Ξεκαθαρίζει ότι η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να στηρίζεται στο συμφωνημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στις αρχές, στις αξίες και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Για αυτό απευθύνω και σήμερα μήνυμα ελπίδας και κοινής πορείας προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Το μέλλον τους δεν βρίσκεται στην κατοχή και τη διχοτόμηση, αλλά σε μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις», υπογραμμίζει.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση του νησιού.
«Δεν θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα που διαθέτουμε, μέχρι την ημέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας», καταλήγει.
Σε γραπτή δήλωσή του για τη σημερινή επέτειο, ο Κύπριος Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και κρίθηκε νομικά άκυρη από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Μήνυμα στην ΆγκυραΟ Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρεται στα ψηφίσματα 541 του 1983 και 550 του 1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα οποία καταδικάστηκαν οι αποσχιστικές ενέργειες στα κατεχόμενα και κλήθηκαν όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος.
«Παρά τις διαχρονικές προσπάθειες της Άγκυρας για αναβάθμιση και νομιμοποίηση της αποσχιστικής οντότητας, καθώς και τις απαράδεκτες αξιώσεις περί λύσης δύο κρατών, η θέση της διεθνούς κοινότητας παραμένει σαφής και ξεκάθαρη, αφού από την παρανομία δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο», τονίζει.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση και αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Προσδοκίες για συνομιλίεςΙδιαίτερη αναφορά κάνει ο Κύπριος Πρόεδρος στις προσπάθειες επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, παρά, όπως αναφέρει, τις προκλήσεις και την παρελκυστική τακτική της Τουρκίας.
Υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της Λευκωσίας συνέβαλαν στην ενεργοποίηση του διεθνούς ενδιαφέροντος, στην ουσιαστική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον διορισμό απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.
Σημειώνει επίσης ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν συνδεθεί με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, στοιχείο στο οποίο η κυπριακή κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.
«Η μεγάλη μας προσπάθεια για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, που αποτελεί την ύψιστή μας προτεραιότητα, συνεχίζεται μεθοδικά και με ξεκάθαρη πολιτική βούληση», αναφέρει.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσβλέπει στην επόμενη τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.
Ξεκαθαρίζει ότι η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να στηρίζεται στο συμφωνημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στις αρχές, στις αξίες και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μήνυμα στους ΤουρκοκύπριουςΟ Κύπριος Πρόεδρος απευθύνει ιδιαίτερο μήνυμα προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί κοινή πατρίδα όλων των νόμιμων πολιτών της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.
«Για αυτό απευθύνω και σήμερα μήνυμα ελπίδας και κοινής πορείας προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Το μέλλον τους δεν βρίσκεται στην κατοχή και τη διχοτόμηση, αλλά σε μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις», υπογραμμίζει.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση του νησιού.
«Δεν θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα που διαθέτουμε, μέχρι την ημέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας», καταλήγει.
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